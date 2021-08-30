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Главный педиатр Москвы дал советы по подготовке к поступлению в детсад

Главный педиатр Москвы дал советы по подготовке к поступлению в детсад - РИА Новости, 30.08.2021

Главный педиатр Москвы дал советы по подготовке к поступлению в детсад

Позаботиться о вакцинации перед поступлением в детский сад необходимо заранее, потому что многие вакцины вводятся ребенку в несколько этапов, между которыми... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T08:18

2021-08-30T08:18

2021-08-30T09:15

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Позаботиться о вакцинации перед поступлением в детский сад необходимо заранее, потому что многие вакцины вводятся ребенку в несколько этапов, между которыми должен быть соблюден определенный временной интервал, поэтому догнать вакцинацию за пару месяцев перед садом просто не удастся, сообщил РИА Новости главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов."Позаботьтесь о вакцинации своего ребенка заблаговременно. Многие вакцины, например, от дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, гепатита В, ветряной оспы вводятся ребенку в несколько этапов, между которыми должен быть соблюден определенный временной интервал, поэтому догнать вакцинацию за пару месяцев перед садом просто не удастся", - сказал Османов.Он отметил, что необходимо позаботиться об укреплении здоровья ребенка, а именно включить в рацион малыша продукты, содержащие витамины и минералы. По рекомендации педиатра можно давать специальные комплексы.

https://ria.ru/20200416/1570132183.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, дети, вакцинация, здоровье - общество, исмаил османов, здоровье, детские вопросы, социальный навигатор