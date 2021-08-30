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Главный педиатр Москвы дал советы по подготовке к поступлению в детсад
Главный педиатр Москвы дал советы по подготовке к поступлению в детсад - РИА Новости, 30.08.2021
Главный педиатр Москвы дал советы по подготовке к поступлению в детсад
Позаботиться о вакцинации перед поступлением в детский сад необходимо заранее, потому что многие вакцины вводятся ребенку в несколько этапов, между которыми... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T08:18
2021-08-30T09:15
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Позаботиться о вакцинации перед поступлением в детский сад необходимо заранее, потому что многие вакцины вводятся ребенку в несколько этапов, между которыми должен быть соблюден определенный временной интервал, поэтому догнать вакцинацию за пару месяцев перед садом просто не удастся, сообщил РИА Новости главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов."Позаботьтесь о вакцинации своего ребенка заблаговременно. Многие вакцины, например, от дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, гепатита В, ветряной оспы вводятся ребенку в несколько этапов, между которыми должен быть соблюден определенный временной интервал, поэтому догнать вакцинацию за пару месяцев перед садом просто не удастся", - сказал Османов.Он отметил, что необходимо позаботиться об укреплении здоровья ребенка, а именно включить в рацион малыша продукты, содержащие витамины и минералы. По рекомендации педиатра можно давать специальные комплексы.
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общество, дети, вакцинация, здоровье - общество, исмаил османов, здоровье, детские вопросы, социальный навигатор
08:18 30.08.2021 (обновлено: 09:15 30.08.2021)
 
Главный педиатр Москвы дал советы по подготовке к поступлению в детсад

Главный педиатр Москвы Османов посоветовал делать прививки до поступления в детсад

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРабота прививочного кабинета детской поликлиники Калининграда
Работа прививочного кабинета детской поликлиники Калининграда - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Позаботиться о вакцинации перед поступлением в детский сад необходимо заранее, потому что многие вакцины вводятся ребенку в несколько этапов, между которыми должен быть соблюден определенный временной интервал, поэтому догнать вакцинацию за пару месяцев перед садом просто не удастся, сообщил РИА Новости главный педиатр департамента здравоохранения Москвы Исмаил Османов.
"Позаботьтесь о вакцинации своего ребенка заблаговременно. Многие вакцины, например, от дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, гепатита В, ветряной оспы вводятся ребенку в несколько этапов, между которыми должен быть соблюден определенный временной интервал, поэтому догнать вакцинацию за пару месяцев перед садом просто не удастся", - сказал Османов.
Он отметил, что необходимо позаботиться об укреплении здоровья ребенка, а именно включить в рацион малыша продукты, содержащие витамины и минералы. По рекомендации педиатра можно давать специальные комплексы.
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