https://ria.ru/20210830/lavrov-1747815557.html

Лавров принял участие в передаче знамен музею Сталинградской битвы

Лавров принял участие в передаче знамен музею Сталинградской битвы - РИА Новости, 30.08.2021

Лавров принял участие в передаче знамен музею Сталинградской битвы

Глава МИД РФ Сергей Лавров принял участие в торжественной передаче 11 знамен воинских частей и подразделений, участвовавших в Сталинградской битве на Мамаевом... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T12:43

2021-08-30T12:43

2021-08-30T12:43

общество

мамаев курган

волгоград

сергей лавров

великая отечественная война (1941-1945)

музей "сталинградская битва"

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ВОЛГОГРАД, 30 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров принял участие в торжественной передаче 11 знамен воинских частей и подразделений, участвовавших в Сталинградской битве на Мамаевом кургане, музею-панораме "Сталинградская битва", передает корреспондент РИА Новости с места событий.Штандарты подразделений Минобороны РФ передало администрации Волгоградской области. Торжественная передача знамен состоялась в Зале воинской славы на Мамаевом кургане. Затем колонна ретроавтомобилей с этими знаменами проследуют по улицам, которые служили границей обороны города. Знамена будут переданы музею-панораме "Сталинградская битва", который планирует включить экспонаты в фондовую коллекцию музея, насчитывающую более 70 боевых и шефских знамен.Лавров вместе с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым возложил цветы к мемориалу "Пантеон славы", после чего проследовал к могиле маршала Василия Чуйкова и возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата под аккомпанемент оркестра, который играл марш "Священная война".Губернатор показал Лаврову мемориал и памятник "Родина-мать" работы скульптора Евгения Вучетича, который считается одной из самых высоких статуй в мире."Кадр потрясающий на фоне ясного неба", - сказал Лавров журналистам.Затем на фоне статуи прогремел салют в цветах российского флага.Среди переданных из Центрального музея Вооруженных сил РФ и архива Минобороны России знамен - штандарт 193-й стрелковой дивизии, стоявшей насмерть в районе заводского поселка завода "Красный Октябрь". Ее боец Михаил Паникаха в октябре 1942-го ценой собственной жизни уничтожил фашистский танк.Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников является одной из крупнейших во Второй мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы советских войск над Германией.

https://radiosputnik.ria.ru/20200202/1564072096.html

https://ria.ru/20210717/stalingrad-1740942311.html

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общество, мамаев курган, волгоград, сергей лавров, великая отечественная война (1941-1945), музей "сталинградская битва"