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Лавров принял участие в передаче знамен музею Сталинградской битвы
Лавров принял участие в передаче знамен музею Сталинградской битвы - РИА Новости, 30.08.2021
Лавров принял участие в передаче знамен музею Сталинградской битвы
Глава МИД РФ Сергей Лавров принял участие в торжественной передаче 11 знамен воинских частей и подразделений, участвовавших в Сталинградской битве на Мамаевом... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T12:43
2021-08-30T12:43
общество
мамаев курган
волгоград
сергей лавров
великая отечественная война (1941-1945)
музей "сталинградская битва"
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ВОЛГОГРАД, 30 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров принял участие в торжественной передаче 11 знамен воинских частей и подразделений, участвовавших в Сталинградской битве на Мамаевом кургане, музею-панораме "Сталинградская битва", передает корреспондент РИА Новости с места событий.Штандарты подразделений Минобороны РФ передало администрации Волгоградской области. Торжественная передача знамен состоялась в Зале воинской славы на Мамаевом кургане. Затем колонна ретроавтомобилей с этими знаменами проследуют по улицам, которые служили границей обороны города. Знамена будут переданы музею-панораме "Сталинградская битва", который планирует включить экспонаты в фондовую коллекцию музея, насчитывающую более 70 боевых и шефских знамен.Лавров вместе с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым возложил цветы к мемориалу "Пантеон славы", после чего проследовал к могиле маршала Василия Чуйкова и возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата под аккомпанемент оркестра, который играл марш "Священная война".Губернатор показал Лаврову мемориал и памятник "Родина-мать" работы скульптора Евгения Вучетича, который считается одной из самых высоких статуй в мире."Кадр потрясающий на фоне ясного неба", - сказал Лавров журналистам.Затем на фоне статуи прогремел салют в цветах российского флага.Среди переданных из Центрального музея Вооруженных сил РФ и архива Минобороны России знамен - штандарт 193-й стрелковой дивизии, стоявшей насмерть в районе заводского поселка завода "Красный Октябрь". Ее боец Михаил Паникаха в октябре 1942-го ценой собственной жизни уничтожил фашистский танк.Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников является одной из крупнейших во Второй мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы советских войск над Германией.
https://radiosputnik.ria.ru/20200202/1564072096.html
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общество, мамаев курган, волгоград, сергей лавров, великая отечественная война (1941-1945), музей "сталинградская битва"
12:43 30.08.2021
 
Лавров принял участие в передаче знамен музею Сталинградской битвы

Глава МИД Сергей Лавров принял участие в передаче знамен Сталинградской битвы в Волгограде

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМонумент "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане после реставрации
Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане после реставрации - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 30 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров принял участие в торжественной передаче 11 знамен воинских частей и подразделений, участвовавших в Сталинградской битве на Мамаевом кургане, музею-панораме "Сталинградская битва", передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Штандарты подразделений Минобороны РФ передало администрации Волгоградской области. Торжественная передача знамен состоялась в Зале воинской славы на Мамаевом кургане. Затем колонна ретроавтомобилей с этими знаменами проследуют по улицам, которые служили границей обороны города. Знамена будут переданы музею-панораме "Сталинградская битва", который планирует включить экспонаты в фондовую коллекцию музея, насчитывающую более 70 боевых и шефских знамен.
Бойцы ведут бой из окопа. Сталинград, 1942 - РИА Новости, 1920, 02.02.2020
2 февраля 2020, 08:00Фото - Радио Sputnik
Битва за Сталинград в фотографиях Второго февраля 1943 года благодаря героям Красной армии и несокрушимой силе духа жителей Сталинграда город был освобожден, а стратегическая инициатива перехвачена войсками Советского Союза. Фотолента радио Sputnik посвящена битве, ставшей ключевой в Великой Отечественной войне.
Лавров вместе с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым возложил цветы к мемориалу "Пантеон славы", после чего проследовал к могиле маршала Василия Чуйкова и возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата под аккомпанемент оркестра, который играл марш "Священная война".
Губернатор показал Лаврову мемориал и памятник "Родина-мать" работы скульптора Евгения Вучетича, который считается одной из самых высоких статуй в мире.
"Кадр потрясающий на фоне ясного неба", - сказал Лавров журналистам.
Затем на фоне статуи прогремел салют в цветах российского флага.
Тайные комнаты и гранит: как реставрировали монумент "Родина-мать зовет!"
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Реставрацию монумента, возвышающегося над Волгоградом, провели впервые с 1967 года.

Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане после реставрации
1 из 14

Реставрацию монумента, возвышающегося над Волгоградом, провели впервые с 1967 года.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Мастера заделали 13 тысяч трещин, очистили памятник от копившейся десятилетиями грязи и покрыли защитным раствором.

Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане после реставрации
2 из 14

Мастера заделали 13 тысяч трещин, очистили памятник от копившейся десятилетиями грязи и покрыли защитным раствором.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

По окончании работ скульптура из темно-серой превратилась в светлую.

Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане после реставрации
3 из 14

По окончании работ скульптура из темно-серой превратилась в светлую.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Последним и самым сложным этапом реставрации стало восстановление стилобата — постамента, на котором стоит скульптура.

Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане после реставрации
4 из 14

Последним и самым сложным этапом реставрации стало восстановление стилобата — постамента, на котором стоит скульптура.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Стилобат, на который приходится вес монумента, более 15 лет назад облицевали гранитными плитами, пытаясь защитить от разрушения.

Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане после реставрации
5 из 14

Стилобат, на который приходится вес монумента, более 15 лет назад облицевали гранитными плитами, пытаясь защитить от разрушения.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Основание стало выше на полметра, постамент получил дополнительную нагрузку. Кроме того, бетон без доступа воздуха начал гнить.

Посетители на территории мемориального комплекса Героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане в Волгограде
6 из 14

Основание стало выше на полметра, постамент получил дополнительную нагрузку. Кроме того, бетон без доступа воздуха начал гнить.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Специалисты приняли решение не возвращать гранит на постамент.

Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане после реставрации
7 из 14

Специалисты приняли решение не возвращать гранит на постамент.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Демонтировав плиты, реставраторы нашли табличку с именами авторов монумента, которая была скрыта много лет.

Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане после реставрации
8 из 14

Демонтировав плиты, реставраторы нашли табличку с именами авторов монумента, которая была скрыта много лет.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Монументу вернули исторический вид. Теперь "Родина-мать" выглядит такой, какой ее изначально замыслили авторы.

Вечный огонь в Зале воинской славы на территории мемориального комплекса Героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане в Волгограде
9 из 14

Монументу вернули исторический вид. Теперь "Родина-мать" выглядит такой, какой ее изначально замыслили авторы.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Скульптура внутри полая и состоит из пронумерованных комнат-ячеек.

Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане после реставрации
10 из 14

Скульптура внутри полая и состоит из пронумерованных комнат-ячеек.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Чтобы можно было всего за несколько минут добраться до самого верха, строителям пришлось постараться.

Посетители возле горельефа Память поколений на территории мемориального комплекса Героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане в Волгограде
11 из 14

Чтобы можно было всего за несколько минут добраться до самого верха, строителям пришлось постараться.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

До некоторых участков невозможно было добраться. Пришлось делать люки и поручни для безопасного подъема.

Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане после реставрации
12 из 14

До некоторых участков невозможно было добраться. Пришлось делать люки и поручни для безопасного подъема.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Строителей, которые работали во внутренних помещениях, ждал сюрприз.

Скульптуры на площади Героев на территории мемориального комплекса Героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане в Волгограде
13 из 14

Строителей, которые работали во внутренних помещениях, ждал сюрприз.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Специалисты обнаружили внутри монумента четыре комнаты, которых прежде не было ни на одной схеме.

Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане после реставрации
14 из 14

Специалисты обнаружили внутри монумента четыре комнаты, которых прежде не было ни на одной схеме.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
1 из 14

Реставрацию монумента, возвышающегося над Волгоградом, провели впервые с 1967 года.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
2 из 14

Мастера заделали 13 тысяч трещин, очистили памятник от копившейся десятилетиями грязи и покрыли защитным раствором.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
3 из 14

По окончании работ скульптура из темно-серой превратилась в светлую.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
4 из 14

Последним и самым сложным этапом реставрации стало восстановление стилобата — постамента, на котором стоит скульптура.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
5 из 14

Стилобат, на который приходится вес монумента, более 15 лет назад облицевали гранитными плитами, пытаясь защитить от разрушения.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
6 из 14

Основание стало выше на полметра, постамент получил дополнительную нагрузку. Кроме того, бетон без доступа воздуха начал гнить.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
7 из 14

Специалисты приняли решение не возвращать гранит на постамент.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
8 из 14

Демонтировав плиты, реставраторы нашли табличку с именами авторов монумента, которая была скрыта много лет.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
9 из 14

Монументу вернули исторический вид. Теперь "Родина-мать" выглядит такой, какой ее изначально замыслили авторы.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
10 из 14

Скульптура внутри полая и состоит из пронумерованных комнат-ячеек.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
11 из 14

Чтобы можно было всего за несколько минут добраться до самого верха, строителям пришлось постараться.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
12 из 14

До некоторых участков невозможно было добраться. Пришлось делать люки и поручни для безопасного подъема.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
13 из 14

Строителей, которые работали во внутренних помещениях, ждал сюрприз.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
14 из 14

Специалисты обнаружили внутри монумента четыре комнаты, которых прежде не было ни на одной схеме.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Среди переданных из Центрального музея Вооруженных сил РФ и архива Минобороны России знамен - штандарт 193-й стрелковой дивизии, стоявшей насмерть в районе заводского поселка завода "Красный Октябрь". Ее боец Михаил Паникаха в октябре 1942-го ценой собственной жизни уничтожил фашистский танк.
Сталинградская битва (17 июля 1942 года - 2 февраля 1943 года) по размаху, длительности и количеству участников является одной из крупнейших во Второй мировой войне. Это сражение коренным образом изменило ход войны и стало предвестником победы советских войск над Германией.
Разрушенный памятник играющим детям в Сталинграде - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
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