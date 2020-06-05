Тайные комнаты и гранит: как реставрировали монумент "Родина-мать зовет!"

Реставрацию монумента, возвышающегося над Волгоградом, провели впервые с 1967 года.
Реставрацию монумента, возвышающегося над Волгоградом, провели впервые с 1967 года.
Мастера заделали 13 тысяч трещин, очистили памятник от копившейся десятилетиями грязи и покрыли защитным раствором.
Мастера заделали 13 тысяч трещин, очистили памятник от копившейся десятилетиями грязи и покрыли защитным раствором.
По окончании работ скульптура из темно-серой превратилась в светлую.
По окончании работ скульптура из темно-серой превратилась в светлую.
Последним и самым сложным этапом реставрации стало восстановление стилобата — постамента, на котором стоит скульптура.
Последним и самым сложным этапом реставрации стало восстановление стилобата — постамента, на котором стоит скульптура.
Стилобат, на который приходится вес монумента, более 15 лет назад облицевали гранитными плитами, пытаясь защитить от разрушения.
Стилобат, на который приходится вес монумента, более 15 лет назад облицевали гранитными плитами, пытаясь защитить от разрушения.
Основание стало выше на полметра, постамент получил дополнительную нагрузку. Кроме того, бетон без доступа воздуха начал гнить.
Основание стало выше на полметра, постамент получил дополнительную нагрузку. Кроме того, бетон без доступа воздуха начал гнить.
Специалисты приняли решение не возвращать гранит на постамент.
Специалисты приняли решение не возвращать гранит на постамент.
Демонтировав плиты, реставраторы нашли табличку с именами авторов монумента, которая была скрыта много лет.
Демонтировав плиты, реставраторы нашли табличку с именами авторов монумента, которая была скрыта много лет.
Монументу вернули исторический вид. Теперь "Родина-мать" выглядит такой, какой ее изначально замыслили авторы.
Монументу вернули исторический вид. Теперь "Родина-мать" выглядит такой, какой ее изначально замыслили авторы.
Скульптура внутри полая и состоит из пронумерованных комнат-ячеек.
Скульптура внутри полая и состоит из пронумерованных комнат-ячеек.
Чтобы можно было всего за несколько минут добраться до самого верха, строителям пришлось постараться.
Чтобы можно было всего за несколько минут добраться до самого верха, строителям пришлось постараться.
До некоторых участков невозможно было добраться. Пришлось делать люки и поручни для безопасного подъема.
До некоторых участков невозможно было добраться. Пришлось делать люки и поручни для безопасного подъема.
Строителей, которые работали во внутренних помещениях, ждал сюрприз.
Строителей, которые работали во внутренних помещениях, ждал сюрприз.
Специалисты обнаружили внутри монумента четыре комнаты, которых прежде не было ни на одной схеме.
Специалисты обнаружили внутри монумента четыре комнаты, которых прежде не было ни на одной схеме.