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Культура
2020-06-05T21:28
https://ria.ru/20200605/1572504222.html
Тайные комнаты и гранит: как реставрировали монумент "Родина-мать зовет!"
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572504020_0:0:3074:1729_1036x0_80_0_0_10c17c7b59f37056f5272f70141e7b2b.jpg
РИА Новости

Тайные комнаты и гранит: как реставрировали монумент "Родина-мать зовет!"

14:21 05.06.2020 (обновлено: 21:28 05.06.2020)
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Монумент "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане отреставрировали к 75-летию победы в Великой Отечественной войне и должны были открыть в конце апреля, но отложили церемонию из-за эпидемии коронавируса. Теперь скульптуру можно будет увидеть такой, какой ее задумывали создатели. Обновленный памятник — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Реставрацию монумента, возвышающегося над Волгоградом, провели впервые с 1967 года.

Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане после реставрации
1 из 14

Реставрацию монумента, возвышающегося над Волгоградом, провели впервые с 1967 года.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Мастера заделали 13 тысяч трещин, очистили памятник от копившейся десятилетиями грязи и покрыли защитным раствором.

Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане после реставрации
2 из 14

Мастера заделали 13 тысяч трещин, очистили памятник от копившейся десятилетиями грязи и покрыли защитным раствором.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

По окончании работ скульптура из темно-серой превратилась в светлую.

Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане после реставрации
3 из 14

По окончании работ скульптура из темно-серой превратилась в светлую.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Последним и самым сложным этапом реставрации стало восстановление стилобата — постамента, на котором стоит скульптура.

Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане после реставрации
4 из 14

Последним и самым сложным этапом реставрации стало восстановление стилобата — постамента, на котором стоит скульптура.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Стилобат, на который приходится вес монумента, более 15 лет назад облицевали гранитными плитами, пытаясь защитить от разрушения.

Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане после реставрации
5 из 14

Стилобат, на который приходится вес монумента, более 15 лет назад облицевали гранитными плитами, пытаясь защитить от разрушения.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Основание стало выше на полметра, постамент получил дополнительную нагрузку. Кроме того, бетон без доступа воздуха начал гнить.

Посетители на территории мемориального комплекса Героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане в Волгограде
6 из 14

Основание стало выше на полметра, постамент получил дополнительную нагрузку. Кроме того, бетон без доступа воздуха начал гнить.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Специалисты приняли решение не возвращать гранит на постамент.

Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане после реставрации
7 из 14

Специалисты приняли решение не возвращать гранит на постамент.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Демонтировав плиты, реставраторы нашли табличку с именами авторов монумента, которая была скрыта много лет.

Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане после реставрации
8 из 14

Демонтировав плиты, реставраторы нашли табличку с именами авторов монумента, которая была скрыта много лет.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Монументу вернули исторический вид. Теперь "Родина-мать" выглядит такой, какой ее изначально замыслили авторы.

Вечный огонь в Зале воинской славы на территории мемориального комплекса Героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане в Волгограде
9 из 14

Монументу вернули исторический вид. Теперь "Родина-мать" выглядит такой, какой ее изначально замыслили авторы.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Скульптура внутри полая и состоит из пронумерованных комнат-ячеек.

Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане после реставрации
10 из 14

Скульптура внутри полая и состоит из пронумерованных комнат-ячеек.

© РИА Новости / Кирилл Брага
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Чтобы можно было всего за несколько минут добраться до самого верха, строителям пришлось постараться.

Посетители возле горельефа Память поколений на территории мемориального комплекса Героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане в Волгограде
11 из 14

Чтобы можно было всего за несколько минут добраться до самого верха, строителям пришлось постараться.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

До некоторых участков невозможно было добраться. Пришлось делать люки и поручни для безопасного подъема.

Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане после реставрации
12 из 14

До некоторых участков невозможно было добраться. Пришлось делать люки и поручни для безопасного подъема.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Строителей, которые работали во внутренних помещениях, ждал сюрприз.

Скульптуры на площади Героев на территории мемориального комплекса Героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане в Волгограде
13 из 14

Строителей, которые работали во внутренних помещениях, ждал сюрприз.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанк

Специалисты обнаружили внутри монумента четыре комнаты, которых прежде не было ни на одной схеме.

Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане после реставрации
14 из 14

Специалисты обнаружили внутри монумента четыре комнаты, которых прежде не было ни на одной схеме.

© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
8812031
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КультураРодина-мать зовёт!ВолгоградМамаев курганФото
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