Тайные комнаты и гранит: как реставрировали монумент "Родина-мать зовет!"

Монумент "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане отреставрировали к 75-летию победы в Великой Отечественной войне и должны были открыть в конце апреля, но отложили церемонию из-за эпидемии коронавируса. Теперь скульптуру можно будет увидеть такой, какой ее задумывали создатели. Обновленный памятник — в фотоленте Ria.ru.