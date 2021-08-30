https://ria.ru/20210830/krym-1747799672.html

В ОП Крыма оценили сценарии Киева по возвращению полуострова

В ОП Крыма оценили сценарии Киева по возвращению полуострова - РИА Новости, 30.08.2021

В ОП Крыма оценили сценарии Киева по возвращению полуострова

Глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук назвал сумасшествием и игрой больного националистического воображения озвученные в Киеве сценарии... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T11:11

2021-08-30T11:11

2021-08-30T11:11

в мире

украина

республика крым

александр форманчук

александр чалый

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук назвал сумасшествием и игрой больного националистического воображения озвученные в Киеве сценарии возвращения полуострова.Ранее бывший заместитель министра иностранных дел Украины Александр Чалый рассказал о двух способах добиться "возвращения" Крыма в состав страны. Первый он назвал по аналогии с древнеримской историей "Карфаген должен быть разрушен". По его словам, этот план мог бы привести к "развалу России" и сыграть на руку украинской стороне, однако Запад оказался неспособен его реализовать, а Россия оказалась более устойчивой. Второй сценарий – создать успешное украинское государство, чтобы все регионы России захотели присоединиться к Украине.По его словам, киевские власти не хотят признавать выбор крымчан, мечтая о возвращении полуострова без населения."А это невозможно. Так не бывает", - подчеркнул Форманчук.

https://ria.ru/20210825/krym-1747227276.html

украина

республика крым

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в мире, украина, республика крым, александр форманчук, александр чалый