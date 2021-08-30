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В ОП Крыма оценили сценарии Киева по возвращению полуострова
В ОП Крыма оценили сценарии Киева по возвращению полуострова - РИА Новости, 30.08.2021
В ОП Крыма оценили сценарии Киева по возвращению полуострова
Глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук назвал сумасшествием и игрой больного националистического воображения озвученные в Киеве сценарии... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T11:11
2021-08-30T11:11
в мире
украина
республика крым
александр форманчук
александр чалый
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук назвал сумасшествием и игрой больного националистического воображения озвученные в Киеве сценарии возвращения полуострова.Ранее бывший заместитель министра иностранных дел Украины Александр Чалый рассказал о двух способах добиться "возвращения" Крыма в состав страны. Первый он назвал по аналогии с древнеримской историей "Карфаген должен быть разрушен". По его словам, этот план мог бы привести к "развалу России" и сыграть на руку украинской стороне, однако Запад оказался неспособен его реализовать, а Россия оказалась более устойчивой. Второй сценарий – создать успешное украинское государство, чтобы все регионы России захотели присоединиться к Украине.По его словам, киевские власти не хотят признавать выбор крымчан, мечтая о возвращении полуострова без населения."А это невозможно. Так не бывает", - подчеркнул Форманчук.
https://ria.ru/20210825/krym-1747227276.html
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в мире, украина, республика крым, александр форманчук, александр чалый
11:11 30.08.2021
 
В ОП Крыма оценили сценарии Киева по возвращению полуострова

Глава ОП Крыма Форманчук назвал сумасшествием сценарии Киева по возвращению полуострова

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук назвал сумасшествием и игрой больного националистического воображения озвученные в Киеве сценарии возвращения полуострова.
Ранее бывший заместитель министра иностранных дел Украины Александр Чалый рассказал о двух способах добиться "возвращения" Крыма в состав страны. Первый он назвал по аналогии с древнеримской историей "Карфаген должен быть разрушен". По его словам, этот план мог бы привести к "развалу России" и сыграть на руку украинской стороне, однако Запад оказался неспособен его реализовать, а Россия оказалась более устойчивой. Второй сценарий – создать успешное украинское государство, чтобы все регионы России захотели присоединиться к Украине.
"Эти два сценария отражают игру больного националистического воображения современной правящей элиты в Украине. Во-первых, надеяться и верить, что Россия как государство распадется, может только сумасшедший. И во-вторых, даже если бы Украина и стала успешным государством, что в принципе невозможно, по европейскому типу, то все равно крымчане не выразили бы желание вернуться в Украину, так как сделали свой цивилизационный выбор, который соответствует региональной крымской ментальности", - сказал РИА Новости Форманчук.
По его словам, киевские власти не хотят признавать выбор крымчан, мечтая о возвращении полуострова без населения.
"А это невозможно. Так не бывает", - подчеркнул Форманчук.
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В миреУкраинаРеспублика КрымАлександр ФорманчукАлександр Чалый
 
 
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