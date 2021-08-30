В ОП Крыма оценили сценарии Киева по возвращению полуострова
Глава ОП Крыма Форманчук назвал сумасшествием сценарии Киева по возвращению полуострова
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук назвал сумасшествием и игрой больного националистического воображения озвученные в Киеве сценарии возвращения полуострова.
Ранее бывший заместитель министра иностранных дел Украины Александр Чалый рассказал о двух способах добиться "возвращения" Крыма в состав страны. Первый он назвал по аналогии с древнеримской историей "Карфаген должен быть разрушен". По его словам, этот план мог бы привести к "развалу России" и сыграть на руку украинской стороне, однако Запад оказался неспособен его реализовать, а Россия оказалась более устойчивой. Второй сценарий – создать успешное украинское государство, чтобы все регионы России захотели присоединиться к Украине.
"Эти два сценария отражают игру больного националистического воображения современной правящей элиты в Украине. Во-первых, надеяться и верить, что Россия как государство распадется, может только сумасшедший. И во-вторых, даже если бы Украина и стала успешным государством, что в принципе невозможно, по европейскому типу, то все равно крымчане не выразили бы желание вернуться в Украину, так как сделали свой цивилизационный выбор, который соответствует региональной крымской ментальности", - сказал РИА Новости Форманчук.
По его словам, киевские власти не хотят признавать выбор крымчан, мечтая о возвращении полуострова без населения.
"А это невозможно. Так не бывает", - подчеркнул Форманчук.
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