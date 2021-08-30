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"Карфаген должен быть разрушен": в Киеве назвали два способа "вернуть" Крым
"Карфаген должен быть разрушен": в Киеве назвали два способа "вернуть" Крым - РИА Новости, 30.08.2021
"Карфаген должен быть разрушен": в Киеве назвали два способа "вернуть" Крым
Бывший заместитель министра иностранных дел Украины Александр Чалый высказался в эфире телеканала "НАШ" о двух способах добиться "возвращения" Крыма в состав... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T02:48
2021-08-30T02:48
2021-08-30T09:57
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Бывший заместитель министра иностранных дел Украины Александр Чалый высказался в эфире телеканала "НАШ" о двух способах добиться "возвращения" Крыма в состав страны.От первой "абсолютно конфронтационной" стратегии, по аналогии с древнеримской историей названной дипломатом "Карфаген должен быть разрушен", западные страны постепенно отказываются из-за ее безрезультативности, считает он. Политик уточнил, что этот план мог бы привести к "развалу России" и сыграть на руку украинской стороне.Дипломат считает, что Киев не может "договориться по Крыму" из-за принципиальной позиции Москвы по вопросу полуострова. Однако, как утверждает он, ситуацию могут изменить "успехи Украины".При этом Чалый не уточнил, как именно этот сценарий будет реализован на практике.
https://ria.ru/20210806/zelenskiy-1744622606.html
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в мире, украина, киев, республика крым, москва, александр чалый, россия
02:48 30.08.2021 (обновлено: 09:57 30.08.2021)
"Карфаген должен быть разрушен": в Киеве назвали два способа "вернуть" Крым
Бывший замглавы МИД Украины Чалый: возвращение Крыма возможно при "развале" России