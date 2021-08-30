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"Карфаген должен быть разрушен": в Киеве назвали два способа "вернуть" Крым
"Карфаген должен быть разрушен": в Киеве назвали два способа "вернуть" Крым - РИА Новости, 30.08.2021
"Карфаген должен быть разрушен": в Киеве назвали два способа "вернуть" Крым
Бывший заместитель министра иностранных дел Украины Александр Чалый высказался в эфире телеканала "НАШ" о двух способах добиться "возвращения" Крыма в состав... РИА Новости, 30.08.2021
2021-08-30T02:48
2021-08-30T09:57
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киев
республика крым
москва
александр чалый
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Бывший заместитель министра иностранных дел Украины Александр Чалый высказался в эфире телеканала "НАШ" о двух способах добиться "возвращения" Крыма в состав страны.От первой "абсолютно конфронтационной" стратегии, по аналогии с древнеримской историей названной дипломатом "Карфаген должен быть разрушен", западные страны постепенно отказываются из-за ее безрезультативности, считает он. Политик уточнил, что этот план мог бы привести к "развалу России" и сыграть на руку украинской стороне.Дипломат считает, что Киев не может "договориться по Крыму" из-за принципиальной позиции Москвы по вопросу полуострова. Однако, как утверждает он, ситуацию могут изменить "успехи Украины".При этом Чалый не уточнил, как именно этот сценарий будет реализован на практике.
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в мире, украина, киев, республика крым, москва, александр чалый, россия
02:48 30.08.2021 (обновлено: 09:57 30.08.2021)
 
"Карфаген должен быть разрушен": в Киеве назвали два способа "вернуть" Крым

Бывший замглавы МИД Украины Чалый: возвращение Крыма возможно при "развале" России

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМыс Капчик рядом с поселком Новый свет в Крыму
Мыс Капчик рядом с поселком Новый свет в Крыму - РИА Новости, 1920, 30.08.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Бывший заместитель министра иностранных дел Украины Александр Чалый высказался в эфире телеканала "НАШ" о двух способах добиться "возвращения" Крыма в состав страны.
От первой "абсолютно конфронтационной" стратегии, по аналогии с древнеримской историей названной дипломатом "Карфаген должен быть разрушен", западные страны постепенно отказываются из-за ее безрезультативности, считает он. Политик уточнил, что этот план мог бы привести к "развалу России" и сыграть на руку украинской стороне.

"Сегодня очевидно, что эта стратегия подошла к своему логическому концу, она перестраивается по двум причинам: Запад оказался неспособен, а Россия оказалась более устойчивой", — отметил Чалый.

Дипломат считает, что Киев не может "договориться по Крыму" из-за принципиальной позиции Москвы по вопросу полуострова. Однако, как утверждает он, ситуацию могут изменить "успехи Украины".
"Или мы создадим такое успешное украинское государство, что все регионы России захотят присоединиться к Украине", — заключил политик.
При этом Чалый не уточнил, как именно этот сценарий будет реализован на практике.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
6 августа, 09:44
Шойгу анекдотом ответил на заявления Зеленского об украинском будущем Крыма
 
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