https://ria.ru/20210830/amerika-1747866334.html

Американцы на прощание убили кого могли

Американцы на прощание убили кого могли - РИА Новости, 30.08.2021

Американцы на прощание убили кого могли

Американцы полностью ушли из Афганистана — их последний оплот, кабульский аэропорт, переходит под контроль "Талибана"*, новой власти страны. Казалось бы, после... РИА Новости, 30.08.2021

2021-08-30T18:37

2021-08-30T18:37

2021-08-30T19:18

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Американцы полностью ушли из Афганистана — их последний оплот, кабульский аэропорт, переходит под контроль "Талибана"*, новой власти страны. Казалось бы, после двадцати лет оккупации все должны быть довольны — афганцы тем, что избавились от оккупантов, а американцы тем, что наконец-то закончили совершенно ненужную им войну. Но Штаты даже уйти не смогли по-человечески: последние дни ознаменовались новыми жертвами среди многострадального афганского народа. Уходя, американцы умыли руки в крови афганцев.В прошлый четверг произошел теракт около аэропорта — погибли 13 американских солдат и около 200 афганцев. Ответственность возложили на группировку "Исламское государство — Вилаят Хорасан"*, которая воюет и с талибами, и с американцами. Варвары, террористы — вот только теперь выясняется, что большая часть афганцев погибла не от взрыва бомбы, а от рук американских солдат. Которые после взрыва открыли огонь по толпе афганцев, опасаясь того, что в ней находятся сообщники смертника. То есть американцы, и так находившиеся на взводе все дни эвакуации, после взрыва просто обезумели и принялись расстреливать напуганных и раненых людей — причем среди них было ведь и много афганцев, сотрудничавших с оккупантами и надеявшихся вместе с ними бежать из Афганистана. И получивших вместо этого американскую пулю.Но и это было не последним преступлением янки — они пообещали отомстить "ИГ-Хорасан"* и начали наносить удары с беспилотников по тем, кого считали причастными к теракту у аэропорта. Один из таких ударов в воскресенье убил в Кабуле 12 человек — семь из которых дети от двух до десяти лет. Американцы заявляют, что целились в автомобиль с террористом, перевозившим взрывчатку, и гибель мирной семьи могла стать следствием взрыва. Но афганцам все равно, что говорят американцы, для них они просто убийцы.Но теперь-то все закончилось? Ведь американцы ушли из Афганистана — и теперь уже не будут убивать афганцев? Да, ушли — но оставляют за собой право наносить удары по тем, кого считают террористами — вроде того же "ИГ-Хорасан"*, а значит, наверняка будут еще и новые сопутствующие жертвы среди мирных жителей. Весь многолетний опыт американских ударов с беспилотников от Йемена и Сомали до Афганистана и Ирака говорит о том, что сотни убитых мирных жителей никого в Штатах не останавливают и не волнуют. Лес рубят — щепки летят? Но когда ради убийства одного (причем предполагаемого) террориста убивают еще и дюжину мирных жителей, то о каком высокоточном оружии может идти речь? И о какой борьбе с терроризмом, если сам борец ничем не лучше террориста?США ушли из Афганистана. Но куда они ушли? Сама форма их ухода, превратившегося в паническое бегство, заставила многих говорить о наступлении нового мира, в котором никто — ни союзники, ни вассалы — уже не может полагаться на помощь американцев. Мира, в котором сами расколотые внутри себя Штаты лишились своего главного актива — имиджа всемогущей сверхдержавы.На самом деле, несостоятельность мира по-американски (или атлантического проекта глобализации, если быть точнее) стала ясна уже очень давно, еще в конце нулевых — начале десятых годов, после мирового финансового кризиса и провала американских планов перестройки Большого Ближнего Востока (начавшихся с оккупации Афганистана и Ирака).До этого момента немалая часть американских элит и часть национальных элит разных стран мира верили в реальность претензий Америки на мировое господство — но последние десять лет все свидетельствовало о закате американского могущества. По-прежнему сохраняющая огромную мощь и остающаяся самой влиятельной державой мира Америка все больше превращалась в раненого и утратившего уверенность в себе зверя. Достаточно сильного, но обреченного. Это понимали и в ключевых мировых столицах, и в самих США — вот только у тех в Америке, кто хотел провести перестройку ее курса, не хватает пока что сил на это. Попытка Трампа была жестко подавлена глобалистской частью американской элиты — что, впрочем, лишь усилило внутренний раскол и проблемы США.При этом изменения глобальной стратегии Штатов все равно происходят: Америка не может удерживать прежние позиции, да и Китай с Россией последовательно расширяют свое влияние и возможности. Америка уходит с Большого Ближнего Востока — вслед за Афганистаном придет время и Ирака (в котором все еще остаются тысячи американских военных и чевэкашников). Но уходить можно по-разному — в Афганистане мы увидели самый невыгодный для имиджа США вариант.Поспешная эвакуация стала следствием неадекватности американского руководства — нет, речь вовсе не о заторможенности Байдена. Речь о неадекватности представлений Америки об окружающем ее мире — в данном случае об Афганистане. По американским представлениям, они должны были спокойно эвакуироваться до конца августа — пока афганская армия будет сдерживать наступление талибов. Но та почти без боев сдала исламистам большинство территории — и к середине августа американцы оказались в подконтрольной новой власти стране.Им ничто не угрожало: талибы заинтересованы в выводе войск и соблюдали соглашение. Но сами американцы, пораженные скоростью падения коллаборационистского режима, запаниковали — а вместе с ними и десятки тысяч работавших на них афганцев. Началась эпопея с цепляющимися за шасси взлетающих самолетов людьми — и недоумением всего мира, наблюдавшего за эвакуацией по-американски.То есть после двадцати лет оккупации страны, потраченный триллион и работы тысяч аналитиков спецслужбы и политическое руководство США не смогли даже верно оценить ситуацию, спрогнозировав, сколько продержится режим Гани, не смогли дать адекватную оценку ни правительственной армии, ни силам талибов, ни — самое главное — настроениям в афганском обществе. Это и было настоящим провалом: все увидели неадекватность американцев, их неспособность объективно оценивать реальность.Именно такой вывод сделали во всем мире — и как раз это понимание глобального сообщества будет иметь огромные последствия для Штатов. Не просто репутационные, а совершенно конкретные геополитические. Мощь у США все еще есть — они могут организовать эвакуацию более чем ста двадцати тысяч человек за две недели, но мозгов, способных не допустить создания такой ситуации, уже нет. И поговорка "Сила есть — ума не надо" тут точно не годится. Потому что наступил момент, когда безумная сила способна только создавать проблемы — и в первую очередь себе самой.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210830/kabul-1747845386.html

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Петр Акопов https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

авторы, в мире, сша, талибан, ирак, афганистан