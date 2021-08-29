https://ria.ru/20210829/shoygu-1747739575.html

Шойгу рассказал, как умер его дед в 1942 году

Шойгу рассказал, как умер его дед в 1942 году - РИА Новости, 29.08.2021

Шойгу рассказал, как умер его дед в 1942 году

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что его дед, в прошлом служивший в царской армии, умер в 1942 году, защищая от мародеров сахарный завод в... РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T16:16

2021-08-29T16:16

2021-08-29T16:16

общество

луганск

орловская область

луганская область

сергей шойгу

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 авг - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что его дед, в прошлом служивший в царской армии, умер в 1942 году, защищая от мародеров сахарный завод в Луганске, когда в город входили гитлеровские войска."Моя мама вообще с Орловской области, но после того как раскулачили, деваться было некуда, уехали в Луганскую область. Там бабушка, дедушка", - сказал Шойгу в интервью для YouTube-канала "Соловьёв.Live", кадры были показаны в эфире телеканала "Россия 1" и на платформе "СМОТРИМ".По словам Шойгу, его дед, бывший в свое время ефрейтором Рижского драгунского полка, похоронен в Луганске.Гитлеровские войска в годы Великой Отечественной войны заняли Луганск 17 июля 1942 года. Город был полностью освобожден Красной армией 14 февраля 1943 года в ходе Ворошиловградской операции.

https://ria.ru/20210829/shoygu-1747738217.html

луганск

орловская область

луганская область

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общество, луганск, орловская область, луганская область, сергей шойгу