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Шойгу рассказал, как умер его дед в 1942 году
Шойгу рассказал, как умер его дед в 1942 году - РИА Новости, 29.08.2021
Шойгу рассказал, как умер его дед в 1942 году
Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что его дед, в прошлом служивший в царской армии, умер в 1942 году, защищая от мародеров сахарный завод в... РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T16:16
2021-08-29T16:16
общество
луганск
орловская область
луганская область
сергей шойгу
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 авг - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что его дед, в прошлом служивший в царской армии, умер в 1942 году, защищая от мародеров сахарный завод в Луганске, когда в город входили гитлеровские войска."Моя мама вообще с Орловской области, но после того как раскулачили, деваться было некуда, уехали в Луганскую область. Там бабушка, дедушка", - сказал Шойгу в интервью для YouTube-канала "Соловьёв.Live", кадры были показаны в эфире телеканала "Россия 1" и на платформе "СМОТРИМ".По словам Шойгу, его дед, бывший в свое время ефрейтором Рижского драгунского полка, похоронен в Луганске.Гитлеровские войска в годы Великой Отечественной войны заняли Луганск 17 июля 1942 года. Город был полностью освобожден Красной армией 14 февраля 1943 года в ходе Ворошиловградской операции.
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общество, луганск, орловская область, луганская область, сергей шойгу
16:16 29.08.2021
 
Шойгу рассказал, как умер его дед в 1942 году

Шойгу: дед умер, защищая от мародеров сахарный завод, в день, когда немцы вошли в Луганск

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 авг - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что его дед, в прошлом служивший в царской армии, умер в 1942 году, защищая от мародеров сахарный завод в Луганске, когда в город входили гитлеровские войска.
"Моя мама вообще с Орловской области, но после того как раскулачили, деваться было некуда, уехали в Луганскую область. Там бабушка, дедушка", - сказал Шойгу в интервью для YouTube-канала "Соловьёв.Live", кадры были показаны в эфире телеканала "Россия 1" и на платформе "СМОТРИМ".
По словам Шойгу, его дед, бывший в свое время ефрейтором Рижского драгунского полка, похоронен в Луганске.
"Он и умер в день, когда немцы вошли в Луганск, потому что он с палкой пошел гонять мародеров. Там сахарный завод был. Он говорит: "Это же не ваше, что вы делаете?". Сахар там растаскивали. Эти ушли, наши ушли, а немцы еще не пришли, и вот там инфаркт хватил", - добавил Шойгу.
Гитлеровские войска в годы Великой Отечественной войны заняли Луганск 17 июля 1942 года. Город был полностью освобожден Красной армией 14 февраля 1943 года в ходе Ворошиловградской операции.
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ОбществоЛуганскОрловская областьЛуганская областьСергей Шойгу
 
 
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