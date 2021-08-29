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Россиян предупредили о значительном росте цен на аренду жилья

Россиян предупредили о значительном росте цен на аренду жилья - РИА Новости, 29.08.2021

Россиян предупредили о значительном росте цен на аренду жилья

В России повышаются цены на аренду и покупку жилья, заявил в беседе с Ura.ru риелтор Олег Свиридов. РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T17:52

2021-08-29T17:52

2021-08-29T18:32

экономика

общество

санкт-петербург

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недвижимость

риелторы

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В России повышаются цены на аренду и покупку жилья, заявил в беседе с Ura.ru риелтор Олег Свиридов. По его словам, аренда квартир становится менее доступной из-за предстоящего наплыва студентов в крупные города."Цены уже серьезно подросли. Это произошло в том числе потому, что в принципе выросла стоимость недвижимости. Для кого-то покупка жилья стала более недоступна", — добавил эксперт.Свиридов подчеркнул, цены на квартиры поднимутся не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в регионах. Ожидать снижения стоимости жилья в будущем не стоит, заключил он.

https://realty.ria.ru/20210808/zhile-1744716163.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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