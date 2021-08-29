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Россиян предупредили о значительном росте цен на аренду жилья
Россиян предупредили о значительном росте цен на аренду жилья - РИА Новости, 29.08.2021
Россиян предупредили о значительном росте цен на аренду жилья
В России повышаются цены на аренду и покупку жилья, заявил в беседе с Ura.ru риелтор Олег Свиридов. РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T17:52
2021-08-29T17:52
2021-08-29T18:32
экономика
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квартиры
жилье
недвижимость
риелторы
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В России повышаются цены на аренду и покупку жилья, заявил в беседе с Ura.ru риелтор Олег Свиридов. По его словам, аренда квартир становится менее доступной из-за предстоящего наплыва студентов в крупные города."Цены уже серьезно подросли. Это произошло в том числе потому, что в принципе выросла стоимость недвижимости. Для кого-то покупка жилья стала более недоступна", — добавил эксперт.Свиридов подчеркнул, цены на квартиры поднимутся не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в регионах. Ожидать снижения стоимости жилья в будущем не стоит, заключил он.
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экономика, общество, санкт-петербург, москва, квартиры, жилье, недвижимость, риелторы, ипотека, аренда, россия
17:52 29.08.2021 (обновлено: 18:32 29.08.2021)
Россиян предупредили о значительном росте цен на аренду жилья
Риелтор Свиридов заявил о росте цен на аренду и покупку жилья в России