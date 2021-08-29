Автомобилистам объяснили, что делать, если алкотестер ошибся
Юрист Петропольский: при ошибке алкотестера нужно требовать экспертизы в медучреждении
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Если вы не употребляли алкоголь, а алкотестер показывает у вас его наличие, стоит требовать от сотрудников полиции проведения экспертизы в медицинском учреждении и фиксации этого в протоколе, рассказывает агентству "Прайм" генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.
"Всегда стоит помнить о том, что алкотестер может быть неисправен, а может быть испорчен вполне сознательно. Также на показания прибора может влиять предварительное употребление вами некоторых продуктов, включая хлебобулочные изделия, либо спиртосодержащих лекарственных препаратов", — отметил Петропольский.
В таком случае, следует указывать в протоколе, что вы с его результатами не согласны и требуете провести ваше медицинское освидетельствование, уточняет он. Тогда сотрудники ГИБДД будут обязаны доставить вас в медицинское учреждение на своем автомобиле. Если алкоголь в крови у вас не будет обнаружен, сотрудники полиции обязаны вас сразу же доставить к вашему автомобилю, оставшемуся там, где вас остановили, уточняет эксперт.
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