Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210829/alkotester-1747699300.html
Автомобилистам объяснили, что делать, если алкотестер ошибся
Автомобилистам объяснили, что делать, если алкотестер ошибся - РИА Новости, 29.08.2021
Автомобилистам объяснили, что делать, если алкотестер ошибся
Если вы не употребляли алкоголь, а алкотестер показывает у вас его наличие, стоит требовать от сотрудников полиции проведения экспертизы в медицинском... РИА Новости, 29.08.2021
2021-08-29T01:11
2021-08-29T01:11
общество
авто
россия
алексей петропольский
urvista
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746589421_0:0:2149:1209_1920x0_80_0_0_b722994599e7ccc18db7a15c2e25b50e.jpg
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Если вы не употребляли алкоголь, а алкотестер показывает у вас его наличие, стоит требовать от сотрудников полиции проведения экспертизы в медицинском учреждении и фиксации этого в протоколе, рассказывает агентству "Прайм" генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.В таком случае, следует указывать в протоколе, что вы с его результатами не согласны и требуете провести ваше медицинское освидетельствование, уточняет он. Тогда сотрудники ГИБДД будут обязаны доставить вас в медицинское учреждение на своем автомобиле. Если алкоголь в крови у вас не будет обнаружен, сотрудники полиции обязаны вас сразу же доставить к вашему автомобилю, оставшемуся там, где вас остановили, уточняет эксперт.
https://ria.ru/20210222/avto-1598524810.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746589421_0:0:2149:1613_1920x0_80_0_0_65e6d37b3b6715ee0f41cfe4267329bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, авто, россия, алексей петропольский, urvista
01:11 29.08.2021
 
Автомобилистам объяснили, что делать, если алкотестер ошибся

Юрист Петропольский: при ошибке алкотестера нужно требовать экспертизы в медучреждении

© РИА Новости / Владимир БарановСотрудники ГИБДД
Сотрудники ГИБДД - РИА Новости, 1920, 29.08.2021
© РИА Новости / Владимир Баранов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Если вы не употребляли алкоголь, а алкотестер показывает у вас его наличие, стоит требовать от сотрудников полиции проведения экспертизы в медицинском учреждении и фиксации этого в протоколе, рассказывает агентству "Прайм" генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.
"Всегда стоит помнить о том, что алкотестер может быть неисправен, а может быть испорчен вполне сознательно. Также на показания прибора может влиять предварительное употребление вами некоторых продуктов, включая хлебобулочные изделия, либо спиртосодержащих лекарственных препаратов", — отметил Петропольский.
В таком случае, следует указывать в протоколе, что вы с его результатами не согласны и требуете провести ваше медицинское освидетельствование, уточняет он. Тогда сотрудники ГИБДД будут обязаны доставить вас в медицинское учреждение на своем автомобиле. Если алкоголь в крови у вас не будет обнаружен, сотрудники полиции обязаны вас сразу же доставить к вашему автомобилю, оставшемуся там, где вас остановили, уточняет эксперт.
Автомобили марки Honda - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
22 февраля, 02:28
Эксперт объяснил, как проверить авто из вторых рук перед покупкой
 
ОбществоАвтоРоссияАлексей ПетропольскийUrvista
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:38WP: Байден планирует отозвать всех дипсотрудников США из Афганистана
04:10Медик рассказал, как не надо лечить простуду
03:43США призвали американцев немедленно покинуть окрестности аэропорта Кабула
03:37В Японии задержали приплывшего на Хоккайдо россиянина
03:35Врач назвала пять лучших продуктов для роста мышц
03:13Эксперт научил, как определить, кто звонит с неизвестного номера
03:02Россия планирует вывести в космос десять метеоспутников до 2027 года
02:12Россиянам объяснили, как не допустить "сгорания" сбережений
02:10Диетолог назвал три фактора опасности бульона
02:07Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в Газе
01:49Макрон заявил о планах создать в Кабуле зону безопасности под контролем ООН
01:30На шоссе к аэропорту "Шереметьево" восстановили движение
01:11Автомобилистам объяснили, что делать, если алкотестер ошибся
00:27Православные отмечают Ореховый Спас
00:11Последний самолет с британскими военными покинул Кабул
00:01В Подмосковье произошло массовое ДТП, есть жертвы
23:54Захарова отказалась комментировать возможное назначение Поклонской
23:38Посольство России отметило годовщину прорыва флота из Таллина в Кронштадт
23:03В Воронежской области шесть человек пострадали в ДТП
23:02Страны ОДКБ наладили взаимодействие по Афганистану, заявил Кабулов
Лента новостейМолния