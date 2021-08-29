https://ria.ru/20210829/alkotester-1747699300.html

Автомобилистам объяснили, что делать, если алкотестер ошибся

Автомобилистам объяснили, что делать, если алкотестер ошибся - РИА Новости, 29.08.2021

Автомобилистам объяснили, что делать, если алкотестер ошибся

Если вы не употребляли алкоголь, а алкотестер показывает у вас его наличие, стоит требовать от сотрудников полиции проведения экспертизы в медицинском... РИА Новости, 29.08.2021

2021-08-29T01:11

2021-08-29T01:11

2021-08-29T01:11

общество

авто

россия

алексей петропольский

urvista

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Если вы не употребляли алкоголь, а алкотестер показывает у вас его наличие, стоит требовать от сотрудников полиции проведения экспертизы в медицинском учреждении и фиксации этого в протоколе, рассказывает агентству "Прайм" генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.В таком случае, следует указывать в протоколе, что вы с его результатами не согласны и требуете провести ваше медицинское освидетельствование, уточняет он. Тогда сотрудники ГИБДД будут обязаны доставить вас в медицинское учреждение на своем автомобиле. Если алкоголь в крови у вас не будет обнаружен, сотрудники полиции обязаны вас сразу же доставить к вашему автомобилю, оставшемуся там, где вас остановили, уточняет эксперт.

https://ria.ru/20210222/avto-1598524810.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, авто, россия, алексей петропольский, urvista