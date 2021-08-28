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Водителям назвали "запретные фразы" во время беседы с сотрудниками ГИБДД
Водителям назвали "запретные фразы" во время беседы с сотрудниками ГИБДД - РИА Новости, 28.08.2021
Водителям назвали "запретные фразы" во время беседы с сотрудниками ГИБДД
Сотрудники ГИБДД в беседе с Autonews перечислили провокационные фразы водителей, которых следует избегать во время беседы с полицейскими. РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T20:37
2021-08-28T21:17
общество
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Сотрудники ГИБДД в беседе с Autonews перечислили провокационные фразы водителей, которых следует избегать во время беседы с полицейскими.В первую очередь инспекторы посоветовали не пытаться "сверкнуть юридическими познаниями"."Останавливаю автомобиль, представляюсь, вежливо прошу предъявить документы, и начинается: "А ваши документы, а какова причина остановки?" &lt;…&gt; Требуют какие-то документы, подтверждающие, например, что их автомобиль подходит по ориентировке", — рассказал сотрудник ГИБДД.По его словам, автомобиль может показаться полицейским подозрительным по множеству причин.Кроме того, один из инспекторов отметил, что его возмущают попытки указать на другого водителя, который, по мнению инициатора конфликта, "еще сильнее нарушил". Также сотрудники ГИБДД посоветовали автомобилистам не пытаться угрожать жалобами."Не так подошел, не так спросил, не так представился. Недавно в жалобе написали, что у меня амнезия, потому что я переспросил адрес регистрации водителя. Причем этот водитель был виноват в аварии. &lt;…&gt; Только дополнительный повод устроить автомобилисту более серьезную проверку", — посетовал полицейский.Помимо прочего, инспекторы признались, что их раздражают попытки нарушителей "затянуть" разговор и утомить собеседника."Это только затягивает оформление, мы тратим время и свое, и водителя", — резюмировал сотрудник ГИБДД, отметив, что такая тактика не позволит водителю избежать наказания.Полицейские также напомнили, что имеют право вести видеосъемку своей работы, так как все проверки организованы в общественных местах. Водители, в свою очередь, также могут записывать разговор с инспектором.Сотрудники ГИБДД отметили, что стараются быстрее отпускать адекватных водителей. Полицейские посоветовали спокойно предъявлять документы и избегать конфликтных ситуаций.
https://ria.ru/20210818/voditeli-1746160968.html
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общество, гибдд мвд рф, авто, автомобилисты, россия
20:37 28.08.2021 (обновлено: 21:17 28.08.2021)
 

Водителям назвали "запретные фразы" во время беседы с сотрудниками ГИБДД

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС ГИБДД
Сотрудник ДПС ГИБДД - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Сотрудники ГИБДД в беседе с Autonews перечислили провокационные фразы водителей, которых следует избегать во время беседы с полицейскими.
В первую очередь инспекторы посоветовали не пытаться "сверкнуть юридическими познаниями".
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"Останавливаю автомобиль, представляюсь, вежливо прошу предъявить документы, и начинается: "А ваши документы, а какова причина остановки?" <…> Требуют какие-то документы, подтверждающие, например, что их автомобиль подходит по ориентировке", — рассказал сотрудник ГИБДД.
По его словам, автомобиль может показаться полицейским подозрительным по множеству причин.
Кроме того, один из инспекторов отметил, что его возмущают попытки указать на другого водителя, который, по мнению инициатора конфликта, "еще сильнее нарушил". Также сотрудники ГИБДД посоветовали автомобилистам не пытаться угрожать жалобами.
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"Не так подошел, не так спросил, не так представился. Недавно в жалобе написали, что у меня амнезия, потому что я переспросил адрес регистрации водителя. Причем этот водитель был виноват в аварии. <…> Только дополнительный повод устроить автомобилисту более серьезную проверку", — посетовал полицейский.
Помимо прочего, инспекторы признались, что их раздражают попытки нарушителей "затянуть" разговор и утомить собеседника.
"Это только затягивает оформление, мы тратим время и свое, и водителя", — резюмировал сотрудник ГИБДД, отметив, что такая тактика не позволит водителю избежать наказания.
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Полицейские также напомнили, что имеют право вести видеосъемку своей работы, так как все проверки организованы в общественных местах. Водители, в свою очередь, также могут записывать разговор с инспектором.
Сотрудники ГИБДД отметили, что стараются быстрее отпускать адекватных водителей. Полицейские посоветовали спокойно предъявлять документы и избегать конфликтных ситуаций.
 
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