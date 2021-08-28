https://ria.ru/20210828/voditeli-1747684552.html

Водителям назвали "запретные фразы" во время беседы с сотрудниками ГИБДД

Водителям назвали "запретные фразы" во время беседы с сотрудниками ГИБДД - РИА Новости, 28.08.2021

Водителям назвали "запретные фразы" во время беседы с сотрудниками ГИБДД

Сотрудники ГИБДД в беседе с Autonews перечислили провокационные фразы водителей, которых следует избегать во время беседы с полицейскими. РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T20:37

2021-08-28T20:37

2021-08-28T21:17

общество

гибдд мвд рф

авто

автомобилисты

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/0d/1736859242_0:0:2841:1598_1920x0_80_0_0_824b332cc218dbac160370f95e215d11.jpg

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Сотрудники ГИБДД в беседе с Autonews перечислили провокационные фразы водителей, которых следует избегать во время беседы с полицейскими.В первую очередь инспекторы посоветовали не пытаться "сверкнуть юридическими познаниями"."Останавливаю автомобиль, представляюсь, вежливо прошу предъявить документы, и начинается: "А ваши документы, а какова причина остановки?" <…> Требуют какие-то документы, подтверждающие, например, что их автомобиль подходит по ориентировке", — рассказал сотрудник ГИБДД.По его словам, автомобиль может показаться полицейским подозрительным по множеству причин.Кроме того, один из инспекторов отметил, что его возмущают попытки указать на другого водителя, который, по мнению инициатора конфликта, "еще сильнее нарушил". Также сотрудники ГИБДД посоветовали автомобилистам не пытаться угрожать жалобами."Не так подошел, не так спросил, не так представился. Недавно в жалобе написали, что у меня амнезия, потому что я переспросил адрес регистрации водителя. Причем этот водитель был виноват в аварии. <…> Только дополнительный повод устроить автомобилисту более серьезную проверку", — посетовал полицейский.Помимо прочего, инспекторы признались, что их раздражают попытки нарушителей "затянуть" разговор и утомить собеседника."Это только затягивает оформление, мы тратим время и свое, и водителя", — резюмировал сотрудник ГИБДД, отметив, что такая тактика не позволит водителю избежать наказания.Полицейские также напомнили, что имеют право вести видеосъемку своей работы, так как все проверки организованы в общественных местах. Водители, в свою очередь, также могут записывать разговор с инспектором.Сотрудники ГИБДД отметили, что стараются быстрее отпускать адекватных водителей. Полицейские посоветовали спокойно предъявлять документы и избегать конфликтных ситуаций.

https://ria.ru/20210818/voditeli-1746160968.html

https://ria.ru/20210827/shtraf-1747564936.html

https://ria.ru/20210601/shtrafy-1734988143.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, гибдд мвд рф, авто, автомобилисты, россия