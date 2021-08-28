https://ria.ru/20210828/neyroiskusstvo-1747586722.html

Искусство, созданное искусственным интеллектом: прогресс или деградация?

Искусство, созданное искусственным интеллектом: прогресс или деградация? - РИА Новости, 28.08.2021

Искусство, созданное искусственным интеллектом: прогресс или деградация?

Искусственный интеллект пишет книги, картины, музыку, сценарии к фильмам и сериалам - и нам, людям это нравится! Что это значит: мы развили ИИ до небывалых высот - или это наши вкусы испортились? Кто является правообладателем и бенефициаром произведений, которые создаёт ИскИн? И кто несёт ответственность за принятые машиной решения?

2021-08-28T12:00

2021-08-28T12:00

2021-08-28T12:13

мы все умрём. но это не точно

технологии

искусство

творчество

сколковский институт науки и технологий

подкаст

искусственный интеллект

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“Робот может написать симфонию, нарисовать шедевр?” ИИ в творчестве Искусственный интеллект пишет книги, картины, музыку, сценарии к фильмам и сериалам - и нам, людям это нравится! Что это значит: мы развили ИИ до небывалых высот - или это наши вкусы испортились? Кто является правообладателем и бенефициаром произведений, которые создаёт ИскИн? И кто несёт ответственность за принятые машиной решения? audio/mpeg

“Робот может написать симфонию, нарисовать шедевр?” ИИ в творчестве Искусственный интеллект пишет книги, картины, музыку, сценарии к фильмам и сериалам - и нам, людям это нравится! Что это значит: мы развили ИИ до небывалых высот - или это наши вкусы испортились? Кто является правообладателем и бенефициаром произведений, которые создаёт ИскИн? И кто несёт ответственность за принятые машиной решения? audio/mpeg

Разобраться в этих вопросах помог Максим Фёдоров - вице-президент в области искусственного интеллекта и математического моделирования Сколтеха.РИА Новости и Сколковский институт науки и технологий представляют летний образовательный проект "Научная жара", в котором молодые и успешные ученые рассказывают о последних веяниях и достижениях науки в России и мире, объясняют простыми словами сложные вещи, доказывают.Мы говорили на похожие темы в других наших подкастах - например, про NFT-арт в подкасте “ЯсноПонятно” и про подделки в искусстве в подкасте “Не верю!”.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовили Игорь Кривицкий и Артём БуфтякМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, искусство, творчество, сколковский институт науки и технологий, подкаст, искусственный интеллект, аудио