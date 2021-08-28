https://ria.ru/20210828/neyroiskusstvo-1747586722.html
Искусство, созданное искусственным интеллектом: прогресс или деградация?
Искусство, созданное искусственным интеллектом: прогресс или деградация? - РИА Новости, 28.08.2021
Искусство, созданное искусственным интеллектом: прогресс или деградация?
Искусственный интеллект пишет книги, картины, музыку, сценарии к фильмам и сериалам - и нам, людям это нравится! Что это значит: мы развили ИИ до небывалых высот - или это наши вкусы испортились? Кто является правообладателем и бенефициаром произведений, которые создаёт ИскИн? И кто несёт ответственность за принятые машиной решения?
2021-08-28T12:00
2021-08-28T12:00
2021-08-28T12:13
мы все умрём. но это не точно
технологии
искусство
творчество
сколковский институт науки и технологий
подкаст
искусственный интеллект
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“Робот может написать симфонию, нарисовать шедевр?” ИИ в творчестве
Искусственный интеллект пишет книги, картины, музыку, сценарии к фильмам и сериалам - и нам, людям это нравится! Что это значит: мы развили ИИ до небывалых высот - или это наши вкусы испортились? Кто является правообладателем и бенефициаром произведений, которые создаёт ИскИн? И кто несёт ответственность за принятые машиной решения?
audio/mpeg
“Робот может написать симфонию, нарисовать шедевр?” ИИ в творчестве
Искусственный интеллект пишет книги, картины, музыку, сценарии к фильмам и сериалам - и нам, людям это нравится! Что это значит: мы развили ИИ до небывалых высот - или это наши вкусы испортились? Кто является правообладателем и бенефициаром произведений, которые создаёт ИскИн? И кто несёт ответственность за принятые машиной решения?
audio/mpeg
Разобраться в этих вопросах помог Максим Фёдоров - вице-президент в области искусственного интеллекта и математического моделирования Сколтеха.РИА Новости и Сколковский институт науки и технологий представляют летний образовательный проект "Научная жара", в котором молодые и успешные ученые рассказывают о последних веяниях и достижениях науки в России и мире, объясняют простыми словами сложные вещи, доказывают.Мы говорили на похожие темы в других наших подкастах - например, про NFT-арт в подкасте “ЯсноПонятно” и про подделки в искусстве в подкасте “Не верю!”.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовили Игорь Кривицкий и Артём БуфтякМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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технологии, искусство, творчество, сколковский институт науки и технологий, подкаст, искусственный интеллект, аудио
12:00 28.08.2021 (обновлено: 12:13 28.08.2021)
Искусство, созданное искусственным интеллектом: прогресс или деградация?
Искусственный интеллект пишет книги, картины, музыку, сценарии к фильмам и сериалам - и нам, людям это нравится! Что это значит: мы развили ИИ до небывалых высот - или это наши вкусы испортились? Кто является правообладателем и бенефициаром произведений, которые создаёт ИскИн? И кто несёт ответственность за принятые машиной решения?