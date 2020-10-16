https://ria.ru/20201016/kartiny-1580088570.html

Не верю! Фальшивые картины, вымышленные художники и подделка подделок

Нефтяной магнат, в чьей коллекции из 60-ти картин - 40 оказались подделками. Фальшивый Кандинский в бельгийском музее. Правда ли, что каждая вторая картина на арт-рынке - подделка? Спрашиваем у искусствоведа Михаила Каменского. Как за тысячи долларов с молотка продают копии шедевров, и даже работы художников, которых никогда не существовало?

2020-10-16T12:03

2020-10-16T12:03

2020-10-16T12:03

не верю!

подкаст

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580089238_3:0:638:357_1400x0_80_0_0_ba558170e82ad720721e0ad769c49491.jpg

Не верю! Фальшивые картины, вымышленные художники и подделка подделок Нефтяной магнат, в чьей коллекции из 60-ти картин - 40 оказались подделками. Фальшивый Кандинский в бельгийском музее. Правда ли, что каждая вторая картина на арт-рынке - подделка? Спрашиваем у искусствоведа Михаила Каменского. Как за тысячи долларов с молотка продают копии шедевров, и даже работы художников, которых никогда не существовало?

<strong>01:00</strong> “Он повесил обнаруженные подделки в отдельном зале своей виллы”. Фальшивки в частных коллекциях<strong>03:55</strong> Фейковый Малевич на выставке в Генте: чья афера это была<strong>08:45</strong> Выдуманный художник Нат Тейт. Как “придумать” гения и продавать его картины <strong>15:24</strong> Как копия “Джоконды” была продана на аукционе почти за $1,700,000<strong>17:02</strong> “Копирование копий” - бывает ли такое, и в каких случаях оно имеет смысл<strong>17:33</strong> “Рисунок считали работой Матисса. Но выяснилось, что его сделал Рихтер, который подражал Матиссу”<strong>Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone —<a href="https://podcasts.apple.com/ru/podcast/%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8E/id1495298830?l=en">iTunes</a>, для Android —</strong> <strong><a href="https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9yaWEucnUvZXhwb3J0L2l0dW5lcy9yc3MyL25lLXZlcnl1LnhtbA">Google Podcasts</a>. С любым устройством вы можете использовать</strong> <strong><a href="https://music.yandex.ru/album/9847072">Яндекс.Музыка</a>,</strong> <strong><a href="https://castbox.fm/vc/2584228">Castbox</a></strong> <strong>и</strong> <strong><a href="https://soundstream.media/playlist/ne-veryu">Soundstream</a>. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.</strong><strong>Как и где бесплатно</strong> <strong><a href="https://ria.ru/20181025/1531453810.html">подписаться на подкасты</a></strong>Эпизод подготовили Наталия Шашина, Игорь Кривицкий и Артём БуфтякМонтаж Светланы ВиноградовойПомогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. <a href="https://ankt.cc/vRVx0k">Пройдите опрос</a> и расскажите о своих впечатлениях<strong>Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами:</strong> <strong><a href="mailto:podcasts@rian.ru">podcasts@rian.ru</a></strong>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, подкаст