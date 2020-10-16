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Не верю!
Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.
https://ria.ru/20201016/kartiny-1580088570.html
Не верю! Фальшивые картины, вымышленные художники и подделка подделок
Нефтяной магнат, в чьей коллекции из 60-ти картин - 40 оказались подделками. Фальшивый Кандинский в бельгийском музее. Правда ли, что каждая вторая картина на арт-рынке - подделка? Спрашиваем у искусствоведа Михаила Каменского. Как за тысячи долларов с молотка продают копии шедевров, и даже работы художников, которых никогда не существовало?
2020-10-16T12:03
2020-10-16T12:03
не верю!
подкаст
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Не верю! Фальшивые картины, вымышленные художники и подделка подделок
Нефтяной магнат, в чьей коллекции из 60-ти картин - 40 оказались подделками. Фальшивый Кандинский в бельгийском музее. Правда ли, что каждая вторая картина на арт-рынке - подделка? Спрашиваем у искусствоведа Михаила Каменского. Как за тысячи долларов с молотка продают копии шедевров, и даже работы художников, которых никогда не существовало?
<strong>01:00</strong> “Он повесил обнаруженные подделки в отдельном зале своей виллы”. Фальшивки в частных коллекциях<strong>03:55</strong> Фейковый Малевич на выставке в Генте: чья афера это была<strong>08:45</strong> Выдуманный художник Нат Тейт. Как “придумать” гения и продавать его картины <strong>15:24</strong> Как копия “Джоконды” была продана на аукционе почти за $1,700,000<strong>17:02</strong> “Копирование копий” - бывает ли такое, и в каких случаях оно имеет смысл<strong>17:33</strong> “Рисунок считали работой Матисса. Но выяснилось, что его сделал Рихтер, который подражал Матиссу”<strong>Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone —<a href="https://podcasts.apple.com/ru/podcast/%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8E/id1495298830?l=en">iTunes</a>, для Android —</strong> <strong><a href="https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9yaWEucnUvZXhwb3J0L2l0dW5lcy9yc3MyL25lLXZlcnl1LnhtbA">Google Podcasts</a>. С любым устройством вы можете использовать</strong> <strong><a href="https://music.yandex.ru/album/9847072">Яндекс.Музыка</a>,</strong> <strong><a href="https://castbox.fm/vc/2584228">Castbox</a></strong> <strong>и</strong> <strong><a href="https://soundstream.media/playlist/ne-veryu">Soundstream</a>. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.</strong><strong>Как и где бесплатно</strong> <strong><a href="https://ria.ru/20181025/1531453810.html">подписаться на подкасты</a></strong>Эпизод подготовили Наталия Шашина, Игорь Кривицкий и Артём БуфтякМонтаж Светланы ВиноградовойПомогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. <a href="https://ankt.cc/vRVx0k">Пройдите опрос</a> и расскажите о своих впечатлениях<strong>Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами:</strong> <strong><a href="mailto:podcasts@rian.ru">podcasts@rian.ru</a></strong>
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аудио, подкаст

Не верю! Фальшивые картины, вымышленные художники и подделка подделок

12:03 16.10.2020
 
Не верю!
Не верю! Фальшивые картины, вымышленные художники и подделка подделок
Вчера, 12:03
Читать ria.ru в
Нефтяной магнат, в чьей коллекции из 60-ти картин - 40 оказались подделками. Фальшивый Кандинский в бельгийском музее. Правда ли, что каждая вторая картина на арт-рынке - подделка? Спрашиваем у искусствоведа Михаила Каменского. Как за тысячи долларов с молотка продают копии шедевров, и даже работы художников, которых никогда не существовало?
01:00 “Он повесил обнаруженные подделки в отдельном зале своей виллы”. Фальшивки в частных коллекциях
03:55 Фейковый Малевич на выставке в Генте: чья афера это была
08:45 Выдуманный художник Нат Тейт. Как “придумать” гения и продавать его картины
15:24 Как копия “Джоконды” была продана на аукционе почти за $1,700,000
17:02 “Копирование копий” - бывает ли такое, и в каких случаях оно имеет смысл
17:33 “Рисунок считали работой Матисса. Но выяснилось, что его сделал Рихтер, который подражал Матиссу”
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