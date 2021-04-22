https://ria.ru/20210422/iskusstvo-1729422488.html

JPG-картинки за миллионы долларов. Что нового в современном искусстве?

JPG-картинки за миллионы долларов. Что нового в современном искусстве?

Что такое NFT-арт? Как картинка в интернете становится искусством и стоит 69 миллионов долларов? Можно ли продать свою походку и как покупают перфомансы? Как повлияла пандемия на арт-рынок? Какие стереотипы есть о художниках и почему от них стоит отказаться? И правда ли, что искусство создается ради торговли?

2021-04-22T12:00

2021-04-22T12:00

2021-04-22T12:08

искусство

технологии

яснопонятно

подкаст

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JPG-картинки за миллионы долларов. Что нового в современном искусстве? Что такое NFT-арт? Как картинка в интернете становится искусством и стоит 69 миллионов долларов? Можно ли продать свою походку и как покупают перфомансы? Как повлияла пандемия на арт-рынок? Какие стереотипы есть о художниках и почему от них стоит отказаться? И правда ли, что искусство создается ради торговли? audio/mpeg

JPG-картинки за миллионы долларов. Что нового в современном искусстве? Что такое NFT-арт? Как картинка в интернете становится искусством и стоит 69 миллионов долларов? Можно ли продать свою походку и как покупают перфомансы? Как повлияла пандемия на арт-рынок? Какие стереотипы есть о художниках и почему от них стоит отказаться? И правда ли, что искусство создается ради торговли? audio/mpeg

NFT-арт — это цифровое искусство. Такие арт-объекты обладают правом собственности, их покупают в интернете как обычные картины… либо их можно просто скачать бесплатно. Но тогда у вас будет репродукция. А как получилось, что картинки в интернете стали стоить огромных денег? Зачем их покупать? И сколько времени нужно, чтобы понять объект современного искусства и признать его шедевром? О трендах и технологиях в искусстве рассказывает Дмитрий Озерков, заведующий отдела по современному искусству в Эрмитаже и директор musicAeterna в России. Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и МегаФон Подкасты. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

искусство, технологии, аудио, подкаст