https://ria.ru/20210828/informatika-1747678657.html
Школьники из России стали победителями Европейской олимпиады по информатике
Школьники из России стали победителями Европейской олимпиады по информатике - РИА Новости, 28.08.2021
Школьники из России стали победителями Европейской олимпиады по информатике
Российские школьники выиграли четыре золотые медали на Европейской юниорской олимпиаде по информатике, сообщила пресс-служба Министерства просвещения. РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T19:19
2021-08-28T19:19
2021-08-28T20:53
общество
санкт-петербург
румыния
санкт-петербургский университет информационных технологий
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/151230/59/1512305953_0:126:3192:1922_1920x0_80_0_0_a75d3372619d0ad24fc00c4b0e4e91fd.jpg
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Российские школьники выиграли четыре золотые медали на Европейской юниорской олимпиаде по информатике, сообщила пресс-служба Министерства просвещения.Команда из России стала единственной, которая взяла больше одного золота.Россию также представляли москвичи Алексей Васильев и Дарья Грекова.Соревнования принимал город Плоешти в Румынии. Однако из-за эпидемической ситуации, как и в прошлом году, участники выступали дистанционно с видеонаблюдением.Команду формировали из школьников не старше 2006 года рождения, проявивших себя на Всероссийской олимпиаде по информатике. Затем претенденты прошли углубленную подготовку и отбор на учебно-тренировочных сборах.Руководителем сборной стала завкафедрой информатики СУНЦ МГУ Елена Андреева, заместителем руководителя — доцент факультета информационных технологий и программирования ИТМО Андрей Станкевич.На международных олимпиадах страна-организатор может выставить дополнительную команду. Поскольку олимпиада проводилась в дистанционном формате, оргкомитет разрешил всем выставить дополнительную команду вне конкурса. В российскую вошли школьники не старше 2007 года рождения: Андрей Цой из Новосибирска, Иван Часовских из Химок, Антон Мартынов из Санкт-Петербурга и Петр Лосев из Москвы.Они также показали отличный результат: Цой получил эквивалент золотой медали, а остальные участники — эквиваленты серебряной медали.Олимпиада состояла из двух туров, которые прошли 26 и 27 августа. Участники продемонстрировали навыки по информатике и ИКТ, выполнив шесть алгоритмических задач. Благодаря дистанционному формату в олимпиаде приняли участие рекордное количество школьников — 107 официальных участников из 30 стран, а также 64 человека вне конкурса.
https://ria.ru/20210724/shkolniki-1742696729.html
https://ria.ru/20210726/medali-1742859387.html
санкт-петербург
румыния
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/151230/59/1512305953_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_20a725ca8fc3c2a3eccd0de9c58b324d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, санкт-петербург, румыния, санкт-петербургский университет информационных технологий, россия
19:19 28.08.2021 (обновлено: 20:53 28.08.2021)
Школьники из России стали победителями Европейской олимпиады по информатике
Школьники из России победили на Европейской юниорской олимпиаде по информатике
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Российские школьники выиграли четыре золотые медали на Европейской юниорской олимпиаде по информатике, сообщила пресс-служба Министерства просвещения.
Команда из России
стала единственной, которая взяла больше одного золота.
"Ренат Каримов из Татарстана занял абсолютное первое место, а Иван Пискарев из Москвы — абсолютное третье место", — добавили в пресс-службе.
Россию также представляли москвичи Алексей Васильев и Дарья Грекова.
Соревнования принимал город Плоешти в Румынии
. Однако из-за эпидемической ситуации, как и в прошлом году, участники выступали дистанционно с видеонаблюдением.
Команду формировали из школьников не старше 2006 года рождения, проявивших себя на Всероссийской олимпиаде по информатике. Затем претенденты прошли углубленную подготовку и отбор на учебно-тренировочных сборах.
Руководителем сборной стала завкафедрой информатики СУНЦ МГУ Елена Андреева, заместителем руководителя — доцент факультета информационных технологий и программирования ИТМО
Андрей Станкевич.
На международных олимпиадах страна-организатор может выставить дополнительную команду. Поскольку олимпиада проводилась в дистанционном формате, оргкомитет разрешил всем выставить дополнительную команду вне конкурса. В российскую вошли школьники не старше 2007 года рождения: Андрей Цой из Новосибирска, Иван Часовских из Химок, Антон Мартынов из Санкт-Петербурга
и Петр Лосев из Москвы.
Они также показали отличный результат: Цой получил эквивалент золотой медали, а остальные участники — эквиваленты серебряной медали.
Олимпиада состояла из двух туров, которые прошли 26 и 27 августа. Участники продемонстрировали навыки по информатике и ИКТ, выполнив шесть алгоритмических задач. Благодаря дистанционному формату в олимпиаде приняли участие рекордное количество школьников — 107 официальных участников из 30 стран, а также 64 человека вне конкурса.