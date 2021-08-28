https://ria.ru/20210828/informatika-1747678657.html

Школьники из России стали победителями Европейской олимпиады по информатике

Школьники из России стали победителями Европейской олимпиады по информатике - РИА Новости, 28.08.2021

Школьники из России стали победителями Европейской олимпиады по информатике

Российские школьники выиграли четыре золотые медали на Европейской юниорской олимпиаде по информатике, сообщила пресс-служба Министерства просвещения. РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T19:19

2021-08-28T19:19

2021-08-28T20:53

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Российские школьники выиграли четыре золотые медали на Европейской юниорской олимпиаде по информатике, сообщила пресс-служба Министерства просвещения.Команда из России стала единственной, которая взяла больше одного золота.Россию также представляли москвичи Алексей Васильев и Дарья Грекова.Соревнования принимал город Плоешти в Румынии. Однако из-за эпидемической ситуации, как и в прошлом году, участники выступали дистанционно с видеонаблюдением.Команду формировали из школьников не старше 2006 года рождения, проявивших себя на Всероссийской олимпиаде по информатике. Затем претенденты прошли углубленную подготовку и отбор на учебно-тренировочных сборах.Руководителем сборной стала завкафедрой информатики СУНЦ МГУ Елена Андреева, заместителем руководителя — доцент факультета информационных технологий и программирования ИТМО Андрей Станкевич.На международных олимпиадах страна-организатор может выставить дополнительную команду. Поскольку олимпиада проводилась в дистанционном формате, оргкомитет разрешил всем выставить дополнительную команду вне конкурса. В российскую вошли школьники не старше 2007 года рождения: Андрей Цой из Новосибирска, Иван Часовских из Химок, Антон Мартынов из Санкт-Петербурга и Петр Лосев из Москвы.Они также показали отличный результат: Цой получил эквивалент золотой медали, а остальные участники — эквиваленты серебряной медали.Олимпиада состояла из двух туров, которые прошли 26 и 27 августа. Участники продемонстрировали навыки по информатике и ИКТ, выполнив шесть алгоритмических задач. Благодаря дистанционному формату в олимпиаде приняли участие рекордное количество школьников — 107 официальных участников из 30 стран, а также 64 человека вне конкурса.

https://ria.ru/20210724/shkolniki-1742696729.html

https://ria.ru/20210726/medali-1742859387.html

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общество, санкт-петербург, румыния, санкт-петербургский университет информационных технологий, россия