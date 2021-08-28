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Школьники из России стали победителями Европейской олимпиады по информатике
Школьники из России стали победителями Европейской олимпиады по информатике - РИА Новости, 28.08.2021
Школьники из России стали победителями Европейской олимпиады по информатике
Российские школьники выиграли четыре золотые медали на Европейской юниорской олимпиаде по информатике, сообщила пресс-служба Министерства просвещения. РИА Новости, 28.08.2021
2021-08-28T19:19
2021-08-28T20:53
общество
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россия
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Российские школьники выиграли четыре золотые медали на Европейской юниорской олимпиаде по информатике, сообщила пресс-служба Министерства просвещения.Команда из России стала единственной, которая взяла больше одного золота.Россию также представляли москвичи Алексей Васильев и Дарья Грекова.Соревнования принимал город Плоешти в Румынии. Однако из-за эпидемической ситуации, как и в прошлом году, участники выступали дистанционно с видеонаблюдением.Команду формировали из школьников не старше 2006 года рождения, проявивших себя на Всероссийской олимпиаде по информатике. Затем претенденты прошли углубленную подготовку и отбор на учебно-тренировочных сборах.Руководителем сборной стала завкафедрой информатики СУНЦ МГУ Елена Андреева, заместителем руководителя — доцент факультета информационных технологий и программирования ИТМО Андрей Станкевич.На международных олимпиадах страна-организатор может выставить дополнительную команду. Поскольку олимпиада проводилась в дистанционном формате, оргкомитет разрешил всем выставить дополнительную команду вне конкурса. В российскую вошли школьники не старше 2007 года рождения: Андрей Цой из Новосибирска, Иван Часовских из Химок, Антон Мартынов из Санкт-Петербурга и Петр Лосев из Москвы.Они также показали отличный результат: Цой получил эквивалент золотой медали, а остальные участники — эквиваленты серебряной медали.Олимпиада состояла из двух туров, которые прошли 26 и 27 августа. Участники продемонстрировали навыки по информатике и ИКТ, выполнив шесть алгоритмических задач. Благодаря дистанционному формату в олимпиаде приняли участие рекордное количество школьников — 107 официальных участников из 30 стран, а также 64 человека вне конкурса.
https://ria.ru/20210724/shkolniki-1742696729.html
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общество, санкт-петербург, румыния, санкт-петербургский университет информационных технологий, россия
19:19 28.08.2021 (обновлено: 20:53 28.08.2021)
 
Школьники из России стали победителями Европейской олимпиады по информатике

Школьники из России победили на Европейской юниорской олимпиаде по информатике

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкКлавиатура компьютера
Клавиатура компьютера - РИА Новости, 1920, 28.08.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Российские школьники выиграли четыре золотые медали на Европейской юниорской олимпиаде по информатике, сообщила пресс-служба Министерства просвещения.
Команда из России стала единственной, которая взяла больше одного золота.

"Ренат Каримов из Татарстана занял абсолютное первое место, а Иван Пискарев из Москвы — абсолютное третье место", — добавили в пресс-службе.

Россию также представляли москвичи Алексей Васильев и Дарья Грекова.
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Команду формировали из школьников не старше 2006 года рождения, проявивших себя на Всероссийской олимпиаде по информатике. Затем претенденты прошли углубленную подготовку и отбор на учебно-тренировочных сборах.
Руководителем сборной стала завкафедрой информатики СУНЦ МГУ Елена Андреева, заместителем руководителя — доцент факультета информационных технологий и программирования ИТМО Андрей Станкевич.
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Они также показали отличный результат: Цой получил эквивалент золотой медали, а остальные участники — эквиваленты серебряной медали.
Олимпиада состояла из двух туров, которые прошли 26 и 27 августа. Участники продемонстрировали навыки по информатике и ИКТ, выполнив шесть алгоритмических задач. Благодаря дистанционному формату в олимпиаде приняли участие рекордное количество школьников — 107 официальных участников из 30 стран, а также 64 человека вне конкурса.
 
ОбществоСанкт-ПетербургРумынияСанкт-Петербургский университет информационных технологийРоссия
 
 
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