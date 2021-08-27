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В Дагестане нашли тело четвертого пропавшего после непогоды
В Дагестане нашли тело четвертого пропавшего после непогоды - РИА Новости, 27.08.2021
В Дагестане нашли тело четвертого пропавшего после непогоды
Дагестанские спасатели нашли тело четвёртого из пяти пропавших после непогоды человек в Унцукульском районе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T09:40
2021-08-27T09:57
происшествия
унцукульский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 27 авг – РИА Новости. Дагестанские спасатели нашли тело четвёртого из пяти пропавших после непогоды человек в Унцукульском районе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.В понедельник из-за подъема уровня воды в реке после ливней и схода селевого потока в горных районах республики произошло сразу несколько происшествий. Всего, как заявляли во вторник в ГУ МЧС, после схода селя в двух районах Дагестана пропали пять человек – трое местных жителей и два туриста из Москвы и Петербурга. В течение недели были найдены тела троих пропавших."В 09:10 спасателями в 50 метрах от моста в населенный пункт Майданское было обнаружено тело парня из села Хаджалмахи Левашинского района. Тело родственниками опознано", – говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210629/podmoskove-1738994713.html
унцукульский район
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происшествия, унцукульский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан
09:40 27.08.2021 (обновлено: 09:57 27.08.2021)
 
В Дагестане нашли тело четвертого пропавшего после непогоды

В Унцукульском районе Дагестана нашли тело четвертого из пяти пропавших после непогоды

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшеры скорой медицинской помощи
Фельдшеры скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МАХАЧКАЛА, 27 авг – РИА Новости. Дагестанские спасатели нашли тело четвёртого из пяти пропавших после непогоды человек в Унцукульском районе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
В понедельник из-за подъема уровня воды в реке после ливней и схода селевого потока в горных районах республики произошло сразу несколько происшествий. Всего, как заявляли во вторник в ГУ МЧС, после схода селя в двух районах Дагестана пропали пять человек – трое местных жителей и два туриста из Москвы и Петербурга. В течение недели были найдены тела троих пропавших.
"В 09:10 спасателями в 50 метрах от моста в населенный пункт Майданское было обнаружено тело парня из села Хаджалмахи Левашинского района. Тело родственниками опознано", – говорится в сообщении.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
29 июня, 08:32
В Подмосковье проверят обстоятельства смерти мальчика из-за непогоды
 
ПроисшествияУнцукульский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Дагестан
 
 
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