https://ria.ru/20210827/telo-1747458030.html

В Дагестане нашли тело четвертого пропавшего после непогоды

В Дагестане нашли тело четвертого пропавшего после непогоды - РИА Новости, 27.08.2021

В Дагестане нашли тело четвертого пропавшего после непогоды

Дагестанские спасатели нашли тело четвёртого из пяти пропавших после непогоды человек в Унцукульском районе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T09:40

2021-08-27T09:40

2021-08-27T09:57

происшествия

унцукульский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 27 авг – РИА Новости. Дагестанские спасатели нашли тело четвёртого из пяти пропавших после непогоды человек в Унцукульском районе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.В понедельник из-за подъема уровня воды в реке после ливней и схода селевого потока в горных районах республики произошло сразу несколько происшествий. Всего, как заявляли во вторник в ГУ МЧС, после схода селя в двух районах Дагестана пропали пять человек – трое местных жителей и два туриста из Москвы и Петербурга. В течение недели были найдены тела троих пропавших."В 09:10 спасателями в 50 метрах от моста в населенный пункт Майданское было обнаружено тело парня из села Хаджалмахи Левашинского района. Тело родственниками опознано", – говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210629/podmoskove-1738994713.html

унцукульский район

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, унцукульский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан