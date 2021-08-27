Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210827/sud-1747476323.html
Суд признал геноцидом зверства нацистов в Псковской области в годы войны
Суд признал геноцидом зверства нацистов в Псковской области в годы войны - РИА Новости, 27.08.2021
Суд признал геноцидом зверства нацистов в Псковской области в годы войны
Псковский областной суд признал преступлениями против человечества зверства, совершенные нацистами в Псковской области во время Великой Отечественной войны. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T11:26
2021-08-27T13:51
псков
происшествия
псковский район
ссср
псковская область
псковский областной суд
без срока давности
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573131360_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5fea8d0092c4a3d2635248a1458e868b.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 авг — РИА Новости. Псковский областной суд признал преступлениями против человечества зверства, совершенные нацистами в Псковской области во время Великой Отечественной войны.Речь идет о военных преступлениях против более чем 75 тысяч преднамеренно уничтоженных мирных советских граждан, 377 тысяч военнопленных и 192 тысяч насильственно угнанных на принудительные работы в страны Балтики. Суд постановил считать это "геноцидом национальных и этнических групп, представляющих собой население СССР".Летом прошлого года в районе деревень Моглино и Глоты, на территории базы отдыха "Раздолье" в Пскове и в лесном массиве между улицами Луговая и Пограничная обнаружили места массового захоронения мирных жителей и военнопленных времен войны. Там действовали карательные батальоны, которые возглавляли немецкие офицеры, а исполнителями были, в частности, выходцы из Эстонии. Они систематически расстреливали советских граждан, производили незаконные аресты, истязали и пытали людей, затем убивали, а тела сбрасывали в ямы. За время немецкой оккупации фашисты и их пособники расстреляли 42,5 тысячи человек, 776 повесили, свыше 7,6 тысячи были сожжены заживо или умерли после истязаний. Погибли почти 330 тысяч советских военнопленных.Следственный комитет возбудил уголовное дело о геноциде, прокурор области Иван Грибов по поручению генпрокурора Игоря Краснова направил заявление в суд.Ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, доктор исторических наук Борис Ковалев, выступая в суде, отметил, что признание преступлений нацистов в Псковской области геноцидом поможет выяснить точное число жертв, которое пока не установлено. Он подтвердил также, что создание нечеловеческих условий в концлагерях можно считать геноцидом, хотя сам этот термин появился лишь после Второй мировой. Факты военных преступлений подтвердили и документы из немецких архивов, важными доказательствами стали работы поисковиков и воспоминания очевидцев, в том числе показания бывших узниц концлагерей. В октябре прошлого года в России впервые признали геноцидом массовые убийства мирных жителей нацистами — такое решение вынес Солецкий районный суд по факту расправ в деревне Жестяная Горка в Новгородской области.
https://ria.ru/20201030/kontslager-1582297346.html
псков
псковский район
ссср
псковская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573131360_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_30686d1a1247b83469c2a2d057a9bbfc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
псков, происшествия, псковский район, ссср, псковская область, псковский областной суд, без срока давности, россия, вторая мировая война (1939-1945), великая отечественная война (1941-1945)
11:26 27.08.2021 (обновлено: 13:51 27.08.2021)
 
Суд признал геноцидом зверства нацистов в Псковской области в годы войны

Суд признал геноцидом зверства нацистов в Псковской области во время Великой Отечественной войны

© Фото : пресс-служба администрации Псковской областиМесто захоронения жертв концлагеря Моглино в Псковской области
Место захоронения жертв концлагеря Моглино в Псковской области - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© Фото : пресс-служба администрации Псковской области
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 авг — РИА Новости. Псковский областной суд признал преступлениями против человечества зверства, совершенные нацистами в Псковской области во время Великой Отечественной войны.
Речь идет о военных преступлениях против более чем 75 тысяч преднамеренно уничтоженных мирных советских граждан, 377 тысяч военнопленных и 192 тысяч насильственно угнанных на принудительные работы в страны Балтики. Суд постановил считать это "геноцидом национальных и этнических групп, представляющих собой население СССР".
Летом прошлого года в районе деревень Моглино и Глоты, на территории базы отдыха "Раздолье" в Пскове и в лесном массиве между улицами Луговая и Пограничная обнаружили места массового захоронения мирных жителей и военнопленных времен войны. Там действовали карательные батальоны, которые возглавляли немецкие офицеры, а исполнителями были, в частности, выходцы из Эстонии. Они систематически расстреливали советских граждан, производили незаконные аресты, истязали и пытали людей, затем убивали, а тела сбрасывали в ямы. За время немецкой оккупации фашисты и их пособники расстреляли 42,5 тысячи человек, 776 повесили, свыше 7,6 тысячи были сожжены заживо или умерли после истязаний. Погибли почти 330 тысяч советских военнопленных.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о геноциде, прокурор области Иван Грибов по поручению генпрокурора Игоря Краснова направил заявление в суд.

Ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, доктор исторических наук Борис Ковалев, выступая в суде, отметил, что признание преступлений нацистов в Псковской области геноцидом поможет выяснить точное число жертв, которое пока не установлено. Он подтвердил также, что создание нечеловеческих условий в концлагерях можно считать геноцидом, хотя сам этот термин появился лишь после Второй мировой. Факты военных преступлений подтвердили и документы из немецких архивов, важными доказательствами стали работы поисковиков и воспоминания очевидцев, в том числе показания бывших узниц концлагерей.
В октябре прошлого года в России впервые признали геноцидом массовые убийства мирных жителей нацистами — такое решение вынес Солецкий районный суд по факту расправ в деревне Жестяная Горка в Новгородской области.
Фрагменты человеческих останков, найденные поисковиками на месте казней мирного населения гитлеровскими карателями возле деревни Глоты Псковской области в годы Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
30 октября 2020, 15:2275 лет Великой Победы
Историк заявил, что детей в концлагере Моглино убивали по национальности
 
ПсковПроисшествияПсковский районСССРПсковская областьПсковский областной судБез срока давностиРоссияВторая мировая война (1939-1945)Великая Отечественная война (1941-1945)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:45Аргентина произвела более пяти миллионов доз вакцины "Спутник V"
05:08Пушков рассказал, что "скрывают" плакаты с Калининградом в составе Германии
05:00США нанесли воздушный удар в Афганистане после теракте в Кабуле
04:39Глава МИД Словакии заявил, что талибы помешали эвакуировать 20 афганцев
04:27На Украине рассказали об ультиматуме Меркель, Путина и Байдена Зеленскому
04:18В Кувейте опровергли сообщения о ракетах, пересекших границы страны
04:11Эксперт рассказал, как защитить телефон от "клонирования" мошенниками
03:49Россия доставила гуманитарную помощь на Гаити
03:39В России создали оснащенный двигателями боевой экзоскелет
03:37Для ВМФ разработали беспилотник с уникальной автономностью
03:30Источники назвали предварительную дату пуска российской станции "Луна-25"
03:25В Роспотребнадзоре назвали способ победить постковидный синдром
03:20В Британии заявили о возможном сотрудничестве США с талибами в борьбе с ИГ*
03:13Россиянам рассказали, как сберечь деньги в поездках
03:10ВМФ может получить новый подводный мини-беспилотник
03:03СМИ: в ДТП на юге Перу погибли 15 человек
03:00Хранение вещей в подъезде может грозить штрафом, предупредили юристы
02:50Эксперт заявил, что ядром "Талибана"* могут быть завербованные ЦРУ агенты
02:42В Раде подыскали "статью" для ареста Зеленского
02:13Врач рассказала, кому опасно худеть
Лента новостейМолния