11:26 27.08.2021 (обновлено: 13:51 27.08.2021)
Суд признал геноцидом зверства нацистов в Псковской области в годы войны
Суд признал геноцидом зверства нацистов в Псковской области во время Великой Отечественной войны
© Фото : пресс-служба администрации Псковской областиМесто захоронения жертв концлагеря Моглино в Псковской области
© Фото : пресс-служба администрации Псковской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 авг — РИА Новости. Псковский областной суд признал преступлениями против человечества зверства, совершенные нацистами в Псковской области во время Великой Отечественной войны.
Речь идет о военных преступлениях против более чем 75 тысяч преднамеренно уничтоженных мирных советских граждан, 377 тысяч военнопленных и 192 тысяч насильственно угнанных на принудительные работы в страны Балтики. Суд постановил считать это "геноцидом национальных и этнических групп, представляющих собой население СССР".
Летом прошлого года в районе деревень Моглино и Глоты, на территории базы отдыха "Раздолье" в Пскове и в лесном массиве между улицами Луговая и Пограничная обнаружили места массового захоронения мирных жителей и военнопленных времен войны. Там действовали карательные батальоны, которые возглавляли немецкие офицеры, а исполнителями были, в частности, выходцы из Эстонии. Они систематически расстреливали советских граждан, производили незаконные аресты, истязали и пытали людей, затем убивали, а тела сбрасывали в ямы. За время немецкой оккупации фашисты и их пособники расстреляли 42,5 тысячи человек, 776 повесили, свыше 7,6 тысячи были сожжены заживо или умерли после истязаний. Погибли почти 330 тысяч советских военнопленных.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о геноциде, прокурор области Иван Грибов по поручению генпрокурора Игоря Краснова направил заявление в суд.
Ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, доктор исторических наук Борис Ковалев, выступая в суде, отметил, что признание преступлений нацистов в Псковской области геноцидом поможет выяснить точное число жертв, которое пока не установлено. Он подтвердил также, что создание нечеловеческих условий в концлагерях можно считать геноцидом, хотя сам этот термин появился лишь после Второй мировой. Факты военных преступлений подтвердили и документы из немецких архивов, важными доказательствами стали работы поисковиков и воспоминания очевидцев, в том числе показания бывших узниц концлагерей.
Ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, доктор исторических наук Борис Ковалев, выступая в суде, отметил, что признание преступлений нацистов в Псковской области геноцидом поможет выяснить точное число жертв, которое пока не установлено. Он подтвердил также, что создание нечеловеческих условий в концлагерях можно считать геноцидом, хотя сам этот термин появился лишь после Второй мировой. Факты военных преступлений подтвердили и документы из немецких архивов, важными доказательствами стали работы поисковиков и воспоминания очевидцев, в том числе показания бывших узниц концлагерей.
В октябре прошлого года в России впервые признали геноцидом массовые убийства мирных жителей нацистами — такое решение вынес Солецкий районный суд по факту расправ в деревне Жестяная Горка в Новгородской области.