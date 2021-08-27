https://ria.ru/20210827/sud-1747476323.html

Суд признал геноцидом зверства нацистов в Псковской области в годы войны

Суд признал геноцидом зверства нацистов в Псковской области в годы войны - РИА Новости, 27.08.2021

Суд признал геноцидом зверства нацистов в Псковской области в годы войны

Псковский областной суд признал преступлениями против человечества зверства, совершенные нацистами в Псковской области во время Великой Отечественной войны. РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T11:26

2021-08-27T11:26

2021-08-27T13:51

псков

происшествия

псковский район

ссср

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псковский областной суд

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россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 авг — РИА Новости. Псковский областной суд признал преступлениями против человечества зверства, совершенные нацистами в Псковской области во время Великой Отечественной войны.Речь идет о военных преступлениях против более чем 75 тысяч преднамеренно уничтоженных мирных советских граждан, 377 тысяч военнопленных и 192 тысяч насильственно угнанных на принудительные работы в страны Балтики. Суд постановил считать это "геноцидом национальных и этнических групп, представляющих собой население СССР".Летом прошлого года в районе деревень Моглино и Глоты, на территории базы отдыха "Раздолье" в Пскове и в лесном массиве между улицами Луговая и Пограничная обнаружили места массового захоронения мирных жителей и военнопленных времен войны. Там действовали карательные батальоны, которые возглавляли немецкие офицеры, а исполнителями были, в частности, выходцы из Эстонии. Они систематически расстреливали советских граждан, производили незаконные аресты, истязали и пытали людей, затем убивали, а тела сбрасывали в ямы. За время немецкой оккупации фашисты и их пособники расстреляли 42,5 тысячи человек, 776 повесили, свыше 7,6 тысячи были сожжены заживо или умерли после истязаний. Погибли почти 330 тысяч советских военнопленных.Следственный комитет возбудил уголовное дело о геноциде, прокурор области Иван Грибов по поручению генпрокурора Игоря Краснова направил заявление в суд.Ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, доктор исторических наук Борис Ковалев, выступая в суде, отметил, что признание преступлений нацистов в Псковской области геноцидом поможет выяснить точное число жертв, которое пока не установлено. Он подтвердил также, что создание нечеловеческих условий в концлагерях можно считать геноцидом, хотя сам этот термин появился лишь после Второй мировой. Факты военных преступлений подтвердили и документы из немецких архивов, важными доказательствами стали работы поисковиков и воспоминания очевидцев, в том числе показания бывших узниц концлагерей. В октябре прошлого года в России впервые признали геноцидом массовые убийства мирных жителей нацистами — такое решение вынес Солецкий районный суд по факту расправ в деревне Жестяная Горка в Новгородской области.

https://ria.ru/20201030/kontslager-1582297346.html

псков

псковский район

ссср

псковская область

россия

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