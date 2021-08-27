https://ria.ru/20210827/skoraya-1747409053.html

Вместо фельдшера приезжает водитель: что происходит с медициной в Башкирии

Вместо фельдшера приезжает водитель: что происходит с медициной в Башкирии - РИА Новости, 27.08.2021

Вместо фельдшера приезжает водитель: что происходит с медициной в Башкирии

Драки в больничных очередях, недели в ожидании помощи, смертельные ДТП с участием уставших водителей скорой — по словам местных, в Иглинском районе Башкирии... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T08:00

2021-08-27T08:00

2021-08-27T08:10

общество

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости, Святослав Петров. Драки в больничных очередях, недели в ожидании помощи, смертельные ДТП с участием уставших водителей скорой — по словам местных, в Иглинском районе Башкирии назрел серьезный медицинский кризис. Людей попросту некому лечить. РИА Новости разбиралось в ситуации."Это мог быть я"В конца августа в Башкирии, возвращаясь с вызова, разбилась карета скорой помощи Иглинской ЦРБ. Автомобиль на полном ходу врезался в стоящий на обочине КамАЗ. Водитель скорой, 55-летний Михаил Медведев, скончался от травм. Погиб и 26-летний фельдшер Дамир Хисамутдинов — за несколько дней до собственной свадьбы. Он жаловался на постоянные переработки и планировал уволиться.После похорон коллеги погибших устроили акцию "Это мог быть я": записали несколько роликов с обращениями к руководству и опубликовали в Сети. Они уверены: ДТП — следствие чрезмерных нагрузок на бригады. Тем более это не первый случай.В мае 2021-го за за рулем неотложки от острого коронарного синдрома умер 48-летний Алексей Поболь. Он должен был работать по облегченному графику, поскольку недавно перенес инфаркт. Однако его все равно ставили в 12-часовые смены — из-за дефицита кадров.Иглинский район — это 19 сельских поселений, где живет более 65 тысяч человек. При этом — всего три терапевта и две машины неотложки. Хирурга, эндокринолога и многих других специалистов нет в принципе, отмечает фельдшер и глава местной профсоюзной ячейки Александр Уразбаев.Осложняет ситуацию обширная территория района. "У нас пробеги за смену — по 600-800 километров, — говорит местный медик Татьяна Евгенова. — Причем на неисправных машинах. Иногда их больные толкают, чтобы завести. А руководство ругается, что мы норму не выполняем. А как? Из-за того, что некому работать, в бригаде один фельдшер, хотя должно быть два. Бывает, выезжает вообще только водитель — просто довозит пациента до больницы. У меня 41 год медицинской практики, но такое впервые вижу".Сто двадцать пациентов вместо двадцатиСредняя зарплата фельдшера сейчас — максимум 30 тысяч рублей, водителя — 22 тысячи."Ковидные надбавки не платят, — рассказывает Уразбаев. — Со скандалом выпрашиваем самые элементарные вещи. Машины скорой не чинят, у медперсонала старая изношенная одежда, поесть некогда и негде. А нагрузки такие, что физически нет времени нормально осмотреть пациента".Мария Н. (имя изменено) работала в Иглино терапевтом. Уволилась около года назад."Вместо десяти ковидных больных в зачет записывали одного — это сказывалось на зарплате. А другие надбавки не платили, потому что не выполняем норму. И это притом что вместо положенных 20 человек я за день по 120 принимала. Драки пациентов в очередях, родственники умершего тебя считают врагом, в одном кабинете без ремонта сидит шесть врачей. После больницы — еще шесть часов объезда территории. Летом салон скорой раскаляется градусов до 60, а кондиционера нет. В итоге меня это все допекло".По словам Марии, пациенты часто умирали до приезда скорой.Несмотря на такие условия, некоторые медики боятся увольнений: другой работы в регионе для них нет."В Уфе своих врачей хватает, — поясняет фельдшер Наталья М. (имя изменено). — Да и далеко туда ездить на смены. Частного сектора медуслуг у нас в районе нет. А с начальством поругаешься — со свету сживут. Вот все и молчат, потому что деваться некуда".В августе 2021-го медперсонал районной больницы хотел провести собрание: обсудить, как добиться от руководства нормальной ординаторской. Накануне встречи организатору — Уразбаеву — позвонил сотрудник полиции и вызвал в отделение для дачи показаний.Оказалось, главврач ЦРБ Жанна Карунас подала на него заявление — о том, что планируется незаконное публичное собрание. Обвинений фельдшеру не предъявили. Позже он сам написал на главврача жалобу в прокуратуру за ложный донос.На смену — с грыжей в колесахДаже местные пациенты боятся в открытую говорить о проблемах медобслуживания. Опасаются, что скорая и врачи совсем перестанут появляться.Жительница района Нина (имя изменено) рассказывает, что недавно ждала бригаду целую неделю."Раньше приезжал погибший фельдшер Хисамутдинов. Отзывчивый, внимательный специалист. Теперь вместо него медсестры — помочь ничем не могут. Сама добраться до больницы и высидеть семь часов в очереди я не в состоянии. Да и смысла нет — ради беглого осмотра".Другие местные жители подтверждают: ситуация с медобслуживанием давно и планомерно ухудшается.Главврач Иглинской ЦРБ Жанна Карунас с корреспондентом РИА Новости общаться отказалась.Агентство направило запрос в пресс-службу Минздрава Башкирии. На момент публикации чиновники не ответили.Руководитель регионального отделения профсоюза "Действие" Антон Орлов убежден: республике нужны срочные меры по улучшению медобслуживания — финансовый аудит, приведение работы сотрудников и их страхового обеспечения к прописанным в законах стандартам."В Иглинской ЦРБ трудоустроено 15 фельдшеров скорой, — объясняет он. — Согласно приказу Минздрава России № 388, в состав бригады кроме водителя должны входить либо два фельдшера, либо один и медсестра. При нормальном графике сутки через трое получаем всего две укомплектованные бригады в смену. Однако в ЦРБ на выезде медики вообще работают в одиночку, потому что некому вести в больнице прием. В Башкортостане и в других районах с этим проблемы".После гибели Медведева и Хисамутдинова фельдшер Уразбаев, выйдя на смену, разослал знакомым в мессенджере сообщение. Писал, что едет спасать людей в неисправном автомобиле: вероятно, с грыжами в шинах. В случае трагедии просил винить начальство.

https://ria.ru/20210718/zdorove-1741606117.html

https://ria.ru/20210713/skoraya-1740657356.html

https://ria.ru/20210128/koronavirus-1594811982.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, медицина, скорая помощь, врачи, в россии, республика башкортостан, здоровье - общество, минздрав башкирии, россия