https://ria.ru/20210818/dtp-1746163322.html

В Башкирии фельдшер и водитель скорой помощи погибли в ДТП

В Башкирии фельдшер и водитель скорой помощи погибли в ДТП - РИА Новости, 18.08.2021

В Башкирии фельдшер и водитель скорой помощи погибли в ДТП

Водитель скорой помощи и фельдшер погибли после столкновения медицинской машины с припаркованным грузовиком в Башкирии, сообщает ГИБДД по региону. РИА Новости, 18.08.2021

2021-08-18T07:26

2021-08-18T07:26

2021-08-18T07:26

происшествия

республика башкортостан

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УФА, 18 авг - РИА Новости. Водитель скорой помощи и фельдшер погибли после столкновения медицинской машины с припаркованным грузовиком в Башкирии, сообщает ГИБДД по региону.По данным ведомства, авария произошла утром на 1484 километре автодороги М-5 в Уфимском районе: водитель скорой помощи совершил наезд на грузовик КамАЗ, который остановился для замены колеса."В результате аварии водитель и его пассажир, фельдшер, скончались до прибытия скорой помощи. Начато разбирательство", - говорится в сообщении башкирской Госавтоинспекции.

https://ria.ru/20210818/dtp-1746157062.html

республика башкортостан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, республика башкортостан