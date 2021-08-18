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В Башкирии фельдшер и водитель скорой помощи погибли в ДТП
В Башкирии фельдшер и водитель скорой помощи погибли в ДТП - РИА Новости, 18.08.2021
В Башкирии фельдшер и водитель скорой помощи погибли в ДТП
Водитель скорой помощи и фельдшер погибли после столкновения медицинской машины с припаркованным грузовиком в Башкирии, сообщает ГИБДД по региону. РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T07:26
2021-08-18T07:26
происшествия
республика башкортостан
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УФА, 18 авг - РИА Новости. Водитель скорой помощи и фельдшер погибли после столкновения медицинской машины с припаркованным грузовиком в Башкирии, сообщает ГИБДД по региону.По данным ведомства, авария произошла утром на 1484 километре автодороги М-5 в Уфимском районе: водитель скорой помощи совершил наезд на грузовик КамАЗ, который остановился для замены колеса."В результате аварии водитель и его пассажир, фельдшер, скончались до прибытия скорой помощи. Начато разбирательство", - говорится в сообщении башкирской Госавтоинспекции.
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республика башкортостан
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происшествия, республика башкортостан
07:26 18.08.2021
 
В Башкирии фельдшер и водитель скорой помощи погибли в ДТП

В Башкирии фельдшер и водитель скорой помощи погибли в ДТП с припаркованным грузовиком

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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УФА, 18 авг - РИА Новости. Водитель скорой помощи и фельдшер погибли после столкновения медицинской машины с припаркованным грузовиком в Башкирии, сообщает ГИБДД по региону.
По данным ведомства, авария произошла утром на 1484 километре автодороги М-5 в Уфимском районе: водитель скорой помощи совершил наезд на грузовик КамАЗ, который остановился для замены колеса.
ДТП с участием автомашин Газель и Тойота и автогрейдера на 44 км автодороги Прохладный-Эльбрус - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
01:38
Двое пострадавших в ДТП с маршруткой в КБР находятся в тяжелом состоянии
"В результате аварии водитель и его пассажир, фельдшер, скончались до прибытия скорой помощи. Начато разбирательство", - говорится в сообщении башкирской Госавтоинспекции.
 
ПроисшествияРеспублика Башкортостан
 
 
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