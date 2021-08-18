https://ria.ru/20210818/dtp-1746163322.html
В Башкирии фельдшер и водитель скорой помощи погибли в ДТП
В Башкирии фельдшер и водитель скорой помощи погибли в ДТП - РИА Новости, 18.08.2021
В Башкирии фельдшер и водитель скорой помощи погибли в ДТП
Водитель скорой помощи и фельдшер погибли после столкновения медицинской машины с припаркованным грузовиком в Башкирии, сообщает ГИБДД по региону. РИА Новости, 18.08.2021
2021-08-18T07:26
2021-08-18T07:26
2021-08-18T07:26
происшествия
республика башкортостан
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УФА, 18 авг - РИА Новости. Водитель скорой помощи и фельдшер погибли после столкновения медицинской машины с припаркованным грузовиком в Башкирии, сообщает ГИБДД по региону.По данным ведомства, авария произошла утром на 1484 километре автодороги М-5 в Уфимском районе: водитель скорой помощи совершил наезд на грузовик КамАЗ, который остановился для замены колеса."В результате аварии водитель и его пассажир, фельдшер, скончались до прибытия скорой помощи. Начато разбирательство", - говорится в сообщении башкирской Госавтоинспекции.
https://ria.ru/20210818/dtp-1746157062.html
республика башкортостан
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, республика башкортостан
В Башкирии фельдшер и водитель скорой помощи погибли в ДТП
В Башкирии фельдшер и водитель скорой помощи погибли в ДТП с припаркованным грузовиком