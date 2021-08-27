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Названы города-миллионники с максимально доступными школами
Названы города-миллионники с максимально доступными школами - РИА Новости, 27.08.2021
Названы города-миллионники с максимально доступными школами
Москва, Санкт-Петербург и Уфа заняли первые места в рейтинге российских городов-миллионников по доступности общеобразовательных школ с точки зрения расстояния... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T03:20
2021-08-27T03:20
общество
школа
россия
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Москва, Санкт-Петербург и Уфа заняли первые места в рейтинге российских городов-миллионников по доступности общеобразовательных школ с точки зрения расстояния до жилых домов, свидетельствуют данные исследования картографического сервиса 2ГИС, которое есть в распоряжении РИА Новости.Аналитики сервиса посчитали медианное расстояние от жилых домов до детских садов, общеобразовательных школ, художественных и музыкальных школ. Как показало исследование, ближе всего к жилым домам школы расположены в Москве (медианное расстояние - 237 метров), Санкт-Петербурге (244 метра) и Уфе (281 метр).В пятерку городов-миллионников с самыми доступными с точки зрения расстояния школами также вошли Казань (284 метров) и Самара (291 метр). Дальше всего от жилых домов школы находятся в Воронеже (медианное расстояние - 345 метров).Рейтинг по близкому расстоянию от жилых домов до детских садов среди городов-миллионников возглавил Санкт-Петербург. Там от дома до детского сада в среднем 177 метров. "На втором месте - Казань (191 метр), на третьем - Челябинск (195 метров). В пятерку лидеров вошли также Москва и Екатеринбург (в обоих городах почти 202 метра с небольшим преимуществом у столицы). Дальше идти до садика в Омске, медианное расстояние составляет 275 метров", - отмечает компания.Музыкальные школы ближе всего расположены к жилым домам в Казани (674 метра) и Москве (903 метра). В Перми, Самаре и Уфе, по данным 2ГИС, учащимся приходится идти до музыкальных школ в среднем 1,2 – 1,3 километра. Самое большое расстояние от дома до музыкальной школы среди городов-миллионников - в Челябинске: 2362 метра.
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общество, школа, россия
03:20 27.08.2021
 
Названы города-миллионники с максимально доступными школами

Петербург и Уфа возглавили рейтинг городов-миллионников по доступности школ

© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевУчащиеся во время урока в общеобразовательной школе
Учащиеся во время урока в общеобразовательной школе - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Москва, Санкт-Петербург и Уфа заняли первые места в рейтинге российских городов-миллионников по доступности общеобразовательных школ с точки зрения расстояния до жилых домов, свидетельствуют данные исследования картографического сервиса 2ГИС, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"В преддверии 1 сентября 2ГИС проанализировал доступность детских садов, средних, музыкальных и художественных школ в 15 миллионниках России. В лидерах по близости жилых домов к школам оказалась Москва, к детским садам - Санкт-Петербург, а в Казани музыкальные школы оказались самыми доступными среди городов выборки", - говорится в сообщении компании по итогам исследования.
Аналитики сервиса посчитали медианное расстояние от жилых домов до детских садов, общеобразовательных школ, художественных и музыкальных школ. Как показало исследование, ближе всего к жилым домам школы расположены в Москве (медианное расстояние - 237 метров), Санкт-Петербурге (244 метра) и Уфе (281 метр).
В пятерку городов-миллионников с самыми доступными с точки зрения расстояния школами также вошли Казань (284 метров) и Самара (291 метр). Дальше всего от жилых домов школы находятся в Воронеже (медианное расстояние - 345 метров).
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Рейтинг по близкому расстоянию от жилых домов до детских садов среди городов-миллионников возглавил Санкт-Петербург. Там от дома до детского сада в среднем 177 метров. "На втором месте - Казань (191 метр), на третьем - Челябинск (195 метров). В пятерку лидеров вошли также Москва и Екатеринбург (в обоих городах почти 202 метра с небольшим преимуществом у столицы). Дальше идти до садика в Омске, медианное расстояние составляет 275 метров", - отмечает компания.
Музыкальные школы ближе всего расположены к жилым домам в Казани (674 метра) и Москве (903 метра). В Перми, Самаре и Уфе, по данным 2ГИС, учащимся приходится идти до музыкальных школ в среднем 1,2 – 1,3 километра. Самое большое расстояние от дома до музыкальной школы среди городов-миллионников - в Челябинске: 2362 метра.
 
ОбществоШколаРоссия
 
 
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