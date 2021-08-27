https://ria.ru/20210827/shkola-1747446258.html

Названы города-миллионники с максимально доступными школами

Названы города-миллионники с максимально доступными школами - РИА Новости, 27.08.2021

Названы города-миллионники с максимально доступными школами

Москва, Санкт-Петербург и Уфа заняли первые места в рейтинге российских городов-миллионников по доступности общеобразовательных школ с точки зрения расстояния... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T03:20

2021-08-27T03:20

2021-08-27T03:20

общество

школа

россия

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Москва, Санкт-Петербург и Уфа заняли первые места в рейтинге российских городов-миллионников по доступности общеобразовательных школ с точки зрения расстояния до жилых домов, свидетельствуют данные исследования картографического сервиса 2ГИС, которое есть в распоряжении РИА Новости.Аналитики сервиса посчитали медианное расстояние от жилых домов до детских садов, общеобразовательных школ, художественных и музыкальных школ. Как показало исследование, ближе всего к жилым домам школы расположены в Москве (медианное расстояние - 237 метров), Санкт-Петербурге (244 метра) и Уфе (281 метр).В пятерку городов-миллионников с самыми доступными с точки зрения расстояния школами также вошли Казань (284 метров) и Самара (291 метр). Дальше всего от жилых домов школы находятся в Воронеже (медианное расстояние - 345 метров).Рейтинг по близкому расстоянию от жилых домов до детских садов среди городов-миллионников возглавил Санкт-Петербург. Там от дома до детского сада в среднем 177 метров. "На втором месте - Казань (191 метр), на третьем - Челябинск (195 метров). В пятерку лидеров вошли также Москва и Екатеринбург (в обоих городах почти 202 метра с небольшим преимуществом у столицы). Дальше идти до садика в Омске, медианное расстояние составляет 275 метров", - отмечает компания.Музыкальные школы ближе всего расположены к жилым домам в Казани (674 метра) и Москве (903 метра). В Перми, Самаре и Уфе, по данным 2ГИС, учащимся приходится идти до музыкальных школ в среднем 1,2 – 1,3 километра. Самое большое расстояние от дома до музыкальной школы среди городов-миллионников - в Челябинске: 2362 метра.

https://ria.ru/20210825/obrazovanie-1747213993.html

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общество, школа, россия