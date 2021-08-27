https://ria.ru/20210827/podderzhka-1747498933.html

Власти Ленобласти поддерживают активных и неравнодушных жителей

Власти Ленобласти поддерживают активных и неравнодушных жителей - РИА Новости, 27.08.2021

Власти Ленобласти поддерживают активных и неравнодушных жителей

Бережное отношение к истории, экология и сознательность ―инициативы, за которыми власти Ленинградской области видят будущее и готовы оказать поддержку активным... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T13:00

2021-08-27T13:00

2021-08-27T13:00

ленинградская область

санкт-петербург

ленинградская область

александр дрозденко

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С.–Петербург, 27 авг — РИА Новости. Бережное отношение к истории, экология и сознательность ―инициативы, за которыми власти Ленинградской области видят будущее и готовы оказать поддержку активным и неравнодушным ленинградцам, проявляющим инициативу и свое личное участие, сообщил глава региона Александр Дрозденко в ходе Гражданского форума "Команда 47".По его словам, благодаря активным и неравнодушным местным жителям удается не только выделить первостепенные задачи, но и решить важные социальные вопросы.Он напомнил, что следующий, 2022 год, объявлен Годом Команды 47 в честь неравнодушных активных граждан, которые собственным трудом делают свой быт, свою жизнь и окружающий мир лучше. "Поэтому власти региона будут с удовольствием поддерживать таких ленинградцев", - сказал Дрозденко.Он уточнил, что считает необходимым развить грантовую поддержку и увеличить срок проектов с одного года до трех:Губернатор отметил, что форум показал себя эффективной коммуникационной площадкой."За мой многолетний опыт работы с общественными организациями и взаимодействия с бизнес-структурами, органами госвласти и другими НКО, это одно из самых значимых мероприятий для развития некоммерческих организаций. Я благодарю организаторов и отдельно ― участников от общественных организаций. За то, что вы не сдаетесь, несмотря на те трудности, с которыми мы все сталкиваемся. Преодолеть их зачастую очень непросто", ― отметила, в свою очередь, во время открытого диалога с губернатором Ольга Амельченкова, глава движения "Волонтеры Победы".

https://ria.ru/20210825/forum-1747194285.html

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ленинградская область

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санкт-петербург, ленинградская область, александр дрозденко