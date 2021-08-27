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Власти Ленобласти поддерживают активных и неравнодушных жителей
Власти Ленобласти поддерживают активных и неравнодушных жителей - РИА Новости, 27.08.2021
Власти Ленобласти поддерживают активных и неравнодушных жителей
Бережное отношение к истории, экология и сознательность ―инициативы, за которыми власти Ленинградской области видят будущее и готовы оказать поддержку активным... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T13:00
2021-08-27T13:00
2021-08-27T13:00
ленинградская область
санкт-петербург
ленинградская область
александр дрозденко
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С.–Петербург, 27 авг — РИА Новости. Бережное отношение к истории, экология и сознательность ―инициативы, за которыми власти Ленинградской области видят будущее и готовы оказать поддержку активным и неравнодушным ленинградцам, проявляющим инициативу и свое личное участие, сообщил глава региона Александр Дрозденко в ходе Гражданского форума "Команда 47".По его словам, благодаря активным и неравнодушным местным жителям удается не только выделить первостепенные задачи, но и решить важные социальные вопросы.Он напомнил, что следующий, 2022 год, объявлен Годом Команды 47 в честь неравнодушных активных граждан, которые собственным трудом делают свой быт, свою жизнь и окружающий мир лучше. "Поэтому власти региона будут с удовольствием поддерживать таких ленинградцев", - сказал Дрозденко.Он уточнил, что считает необходимым развить грантовую поддержку и увеличить срок проектов с одного года до трех:Губернатор отметил, что форум показал себя эффективной коммуникационной площадкой."За мой многолетний опыт работы с общественными организациями и взаимодействия с бизнес-структурами, органами госвласти и другими НКО, это одно из самых значимых мероприятий для развития некоммерческих организаций. Я благодарю организаторов и отдельно ― участников от общественных организаций. За то, что вы не сдаетесь, несмотря на те трудности, с которыми мы все сталкиваемся. Преодолеть их зачастую очень непросто", ― отметила, в свою очередь, во время открытого диалога с губернатором Ольга Амельченкова, глава движения "Волонтеры Победы".
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санкт-петербург, ленинградская область, александр дрозденко
С.–Петербург, 27 авг — РИА Новости.
Бережное отношение к истории, экология и сознательность ―инициативы, за которыми власти Ленинградской области
видят будущее и готовы оказать поддержку активным и неравнодушным ленинградцам, проявляющим инициативу и свое личное участие, сообщил глава региона Александр Дрозденко
в ходе Гражданского форума "Команда 47".
По его словам, благодаря активным и неравнодушным местным жителям удается не только выделить первостепенные задачи, но и решить важные социальные вопросы.
"Предыдущий тяжелый год нас всех сплотил. В результате возникло общественное движение, в котором все участвуют по мере желания и возможности ― это команда тех, кто хочет помогать. Из нашей большой ленинградской семьи родилась "Команда 47". Забота и поддержка старшего поколения, воспитание детей и всего общества в традициях уважения к нашей культуре и истории, самосознание и ответственность ― вот те направления, за которыми будущее", ― сказал губернатор.
Он напомнил, что следующий, 2022 год, объявлен Годом Команды 47 в честь неравнодушных активных граждан, которые собственным трудом делают свой быт, свою жизнь и окружающий мир лучше. "Поэтому власти региона будут с удовольствием поддерживать таких ленинградцев", - сказал Дрозденко.
Он уточнил, что считает необходимым развить грантовую поддержку и увеличить срок проектов с одного года до трех:
"Я подготовил соответствующее предложение финансистам. Также для НКО нужен навигатор, который поможет определиться, куда пойти за финансовой поддержкой или к кому обратиться ― будь это госконкурс или бизнес-структура", - сказал Дрозденко.
Губернатор отметил, что форум показал себя эффективной коммуникационной площадкой.
"За мой многолетний опыт работы с общественными организациями и взаимодействия с бизнес-структурами, органами госвласти и другими НКО, это одно из самых значимых мероприятий для развития некоммерческих организаций. Я благодарю организаторов и отдельно ― участников от общественных организаций. За то, что вы не сдаетесь, несмотря на те трудности, с которыми мы все сталкиваемся. Преодолеть их зачастую очень непросто", ― отметила, в свою очередь, во время открытого диалога с губернатором Ольга Амельченкова
, глава движения "Волонтеры Победы
".