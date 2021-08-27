https://ria.ru/20210827/olimpiady-1747470868.html

Минобрнауки хочет ужесточить правила олимпиад школьников

Минобрнауки хочет ужесточить правила олимпиад школьников - РИА Новости, 27.08.2021

Минобрнауки хочет ужесточить правила олимпиад школьников

Министерство науки и высшего образования намерено ужесточить требования к проведению школьных олимпиад, заявил глава ведомства Валерий Фальков в интервью... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T11:02

2021-08-27T11:02

2021-08-27T13:03

общество

образование - общество

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

валерий фальков

россия

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Министерство науки и высшего образования намерено ужесточить требования к проведению школьных олимпиад, заявил глава ведомства Валерий Фальков в интервью телеканалу РБК.По его словам, в этом году конкуренция в ведущие вузы была гораздо серьезней, чем раньше, а в некоторых, таких как МГУ, ВШЭ, МГИМО, даже возникла ситуация, когда абитуриентов, набравших 100 баллов на ЕГЭ, и победителей олимпиад было больше, чем бюджетных мест.Чтобы решить эту проблему, нужно увеличить количество топовых вузов в регионах, считает Фальков. Другой мерой станет серьезное ужесточение требование к олимпиадам.В прошлом году Минобрнауки изменило правила приема в вузы — теперь зачисление студентов происходит в одну волну. Из-за этого некоторые абитуриенты не успевают поступить. Они создали петицию с требованием изменить это решение.Фальков отметил, что его ведомство обсудит с абитуриентами, родителями и вузами, стоит ли возвращаться к проведению приемной кампании в две волны.

https://ria.ru/20210709/ekzamen-1740618998.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, образование - общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), валерий фальков, россия, сн_образование, социальный навигатор