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Минобрнауки хочет ужесточить правила олимпиад школьников
Минобрнауки хочет ужесточить правила олимпиад школьников - РИА Новости, 27.08.2021
Минобрнауки хочет ужесточить правила олимпиад школьников
Министерство науки и высшего образования намерено ужесточить требования к проведению школьных олимпиад, заявил глава ведомства Валерий Фальков в интервью... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T11:02
2021-08-27T11:02
2021-08-27T13:03
общество
образование - общество
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
валерий фальков
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Министерство науки и высшего образования намерено ужесточить требования к проведению школьных олимпиад, заявил глава ведомства Валерий Фальков в интервью телеканалу РБК.По его словам, в этом году конкуренция в ведущие вузы была гораздо серьезней, чем раньше, а в некоторых, таких как МГУ, ВШЭ, МГИМО, даже возникла ситуация, когда абитуриентов, набравших 100 баллов на ЕГЭ, и победителей олимпиад было больше, чем бюджетных мест.Чтобы решить эту проблему, нужно увеличить количество топовых вузов в регионах, считает Фальков. Другой мерой станет серьезное ужесточение требование к олимпиадам.В прошлом году Минобрнауки изменило правила приема в вузы — теперь зачисление студентов происходит в одну волну. Из-за этого некоторые абитуриенты не успевают поступить. Они создали петицию с требованием изменить это решение.Фальков отметил, что его ведомство обсудит с абитуриентами, родителями и вузами, стоит ли возвращаться к проведению приемной кампании в две волны.
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общество, образование - общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), валерий фальков, россия, сн_образование, социальный навигатор
11:02 27.08.2021 (обновлено: 13:03 27.08.2021)
Минобрнауки хочет ужесточить правила олимпиад школьников
Глава Минобрнауки Фальков: требования к олимпиадам школьников нужно серьезно ужесточить