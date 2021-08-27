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Голикова прокомментировала смертность в России в июле
Голикова прокомментировала смертность в России в июле - РИА Новости, 27.08.2021
Голикова прокомментировала смертность в России в июле
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова прокомментировала данные Росстата о смертности в России в июле 2021 года, сообщили журналистам в её секретариате. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T21:14
2021-08-27T23:00
общество
московская область (подмосковье)
москва
федеральная служба государственной статистики (росстат)
татьяна голикова
россия
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова прокомментировала данные Росстата о смертности в России в июле 2021 года, сообщили журналистам в её секретариате."По официальным данным Росстата, смертность в июле 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросла на 18,6%. Это связано с существенным, по сравнению с прошлым годом, подъемом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России, начавшимся в июне текущего года и продолжающимся по результатам последней недели в 10 регионах Российской Федерации", - отметила Голикова.По ее словам, весь прирост смертности приходится на смертность от COVID-19. Она добавила, что за прошедшие дни августа, по оперативным данным, по сравнению с аналогичным периодом июля текущего года смертность в России остаётся на прежнем уровне."При этом существенное снижение смертности от новой коронавирусной инфекции произошло в августе текущего года в Центральном федеральном округе, в том числе в Москве и Московской области, в Северо-Западном федеральном округе, в том числе в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Указанная динамика складывается в связи с увеличением охвата населения вакцинацией", - пояснила вице-премьер.
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общество, московская область (подмосковье), москва, федеральная служба государственной статистики (росстат), татьяна голикова, россия
21:14 27.08.2021 (обновлено: 23:00 27.08.2021)
 
Голикова прокомментировала смертность в России в июле

Вице-премьер России Голикова объяснила смертность в июле распространением COVID-19

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова прокомментировала данные Росстата о смертности в России в июле 2021 года, сообщили журналистам в её секретариате.
"По официальным данным Росстата, смертность в июле 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросла на 18,6%. Это связано с существенным, по сравнению с прошлым годом, подъемом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России, начавшимся в июне текущего года и продолжающимся по результатам последней недели в 10 регионах Российской Федерации", - отметила Голикова.
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По ее словам, весь прирост смертности приходится на смертность от COVID-19. Она добавила, что за прошедшие дни августа, по оперативным данным, по сравнению с аналогичным периодом июля текущего года смертность в России остаётся на прежнем уровне.
"При этом существенное снижение смертности от новой коронавирусной инфекции произошло в августе текущего года в Центральном федеральном округе, в том числе в Москве и Московской области, в Северо-Западном федеральном округе, в том числе в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Указанная динамика складывается в связи с увеличением охвата населения вакцинацией", - пояснила вице-премьер.
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Татьяна ГоликоваРоссия
 
 
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