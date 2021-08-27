https://ria.ru/20210827/golikova-1747601889.html

Голикова прокомментировала смертность в России в июле

Голикова прокомментировала смертность в России в июле - РИА Новости, 27.08.2021

Голикова прокомментировала смертность в России в июле

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова прокомментировала данные Росстата о смертности в России в июле 2021 года, сообщили журналистам в её секретариате. РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T21:14

2021-08-27T21:14

2021-08-27T23:00

общество

московская область (подмосковье)

москва

федеральная служба государственной статистики (росстат)

татьяна голикова

россия

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова прокомментировала данные Росстата о смертности в России в июле 2021 года, сообщили журналистам в её секретариате."По официальным данным Росстата, смертность в июле 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросла на 18,6%. Это связано с существенным, по сравнению с прошлым годом, подъемом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России, начавшимся в июне текущего года и продолжающимся по результатам последней недели в 10 регионах Российской Федерации", - отметила Голикова.По ее словам, весь прирост смертности приходится на смертность от COVID-19. Она добавила, что за прошедшие дни августа, по оперативным данным, по сравнению с аналогичным периодом июля текущего года смертность в России остаётся на прежнем уровне."При этом существенное снижение смертности от новой коронавирусной инфекции произошло в августе текущего года в Центральном федеральном округе, в том числе в Москве и Московской области, в Северо-Западном федеральном округе, в том числе в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Указанная динамика складывается в связи с увеличением охвата населения вакцинацией", - пояснила вице-премьер.

https://ria.ru/20210821/koronavirus-1746642992.html

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общество, московская область (подмосковье), москва, федеральная служба государственной статистики (росстат), татьяна голикова, россия