https://ria.ru/20210827/bespilotnik-1747545146.html

В России создали подводный беспилотник группового применения

В России создали подводный беспилотник группового применения - РИА Новости, 27.08.2021

В России создали подводный беспилотник группового применения

Для Военно-морского флота РФ разработан подводный беспилотник АНПА-М, который заинтересовал командование флота и был представлен министру обороны Сергею Шойгу,... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T16:01

2021-08-27T16:01

2021-08-27T16:01

новое оружие россии

безопасность

санкт-петербург

сергей шойгу

россия

форум "армия — 2021"

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КУБИНКА (Московская обл.), 27 авг - РИА Новости. Для Военно-морского флота РФ разработан подводный беспилотник АНПА-М, который заинтересовал командование флота и был представлен министру обороны Сергею Шойгу, сообщил РИА Новости представитель разработчика (Госмортехуниверситет Санкт-Петербурга) Алексей Блинков."Основные его задачи – это гидрология, рельеф дна, измерение толщины льда, солености, температуры, давления воды и прочих параметров, которые необходимы в том числе для применения оружия. Модули можно нарастить или уменьшить, добавить аккумуляторный отсек для того, чтобы увеличить автономность", - сказал Блинков в рамках форума "Армия-2021".Он уточнил, что именно эти технологические новинки заинтересовали главкома ВМФ, который доложил о них министру обороны РФ.Блинков пояснил, что автономность аппарата составляет два часа, но с помощью дополнительных аккумуляторных отсеков ее можно увеличить. АНПА-М переносного класса, он весит менее 10 килограммов, двигается на скорости до 2,5 узла и погружается на глубину до 50 метров.Новый аппарат может работать в группе подобных ему систем, которые базируются на морских роботизированных платформах.

https://ria.ru/20210827/kompleks-1747540278.html

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2021

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безопасность, санкт-петербург, сергей шойгу, россия, форум "армия — 2021"