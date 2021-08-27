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Шапка супертега Новое оружие России - РИА Новости, 1920
Новое оружие России
https://ria.ru/20210827/bespilotnik-1747545146.html
В России создали подводный беспилотник группового применения
В России создали подводный беспилотник группового применения - РИА Новости, 27.08.2021
В России создали подводный беспилотник группового применения
Для Военно-морского флота РФ разработан подводный беспилотник АНПА-М, который заинтересовал командование флота и был представлен министру обороны Сергею Шойгу,... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T16:01
2021-08-27T16:01
новое оружие россии
безопасность
санкт-петербург
сергей шойгу
россия
форум "армия — 2021"
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КУБИНКА (Московская обл.), 27 авг - РИА Новости. Для Военно-морского флота РФ разработан подводный беспилотник АНПА-М, который заинтересовал командование флота и был представлен министру обороны Сергею Шойгу, сообщил РИА Новости представитель разработчика (Госмортехуниверситет Санкт-Петербурга) Алексей Блинков."Основные его задачи – это гидрология, рельеф дна, измерение толщины льда, солености, температуры, давления воды и прочих параметров, которые необходимы в том числе для применения оружия. Модули можно нарастить или уменьшить, добавить аккумуляторный отсек для того, чтобы увеличить автономность", - сказал Блинков в рамках форума "Армия-2021".Он уточнил, что именно эти технологические новинки заинтересовали главкома ВМФ, который доложил о них министру обороны РФ.Блинков пояснил, что автономность аппарата составляет два часа, но с помощью дополнительных аккумуляторных отсеков ее можно увеличить. АНПА-М переносного класса, он весит менее 10 килограммов, двигается на скорости до 2,5 узла и погружается на глубину до 50 метров.Новый аппарат может работать в группе подобных ему систем, которые базируются на морских роботизированных платформах.
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безопасность, санкт-петербург, сергей шойгу, россия, форум "армия — 2021"
16:01 27.08.2021
 
В России создали подводный беспилотник группового применения

Гидрологический подводный беспилотник группового применения разработали для ВМФ России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФлаги участников Международного форума "АРМИЯ-2021"
Флаги участников Международного форума АРМИЯ-2021 - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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КУБИНКА (Московская обл.), 27 авг - РИА Новости. Для Военно-морского флота РФ разработан подводный беспилотник АНПА-М, который заинтересовал командование флота и был представлен министру обороны Сергею Шойгу, сообщил РИА Новости представитель разработчика (Госмортехуниверситет Санкт-Петербурга) Алексей Блинков.
"Основные его задачи – это гидрология, рельеф дна, измерение толщины льда, солености, температуры, давления воды и прочих параметров, которые необходимы в том числе для применения оружия. Модули можно нарастить или уменьшить, добавить аккумуляторный отсек для того, чтобы увеличить автономность", - сказал Блинков в рамках форума "Армия-2021".
Он уточнил, что именно эти технологические новинки заинтересовали главкома ВМФ, который доложил о них министру обороны РФ.
Блинков пояснил, что автономность аппарата составляет два часа, но с помощью дополнительных аккумуляторных отсеков ее можно увеличить. АНПА-М переносного класса, он весит менее 10 килограммов, двигается на скорости до 2,5 узла и погружается на глубину до 50 метров.
Новый аппарат может работать в группе подобных ему систем, которые базируются на морских роботизированных платформах.
Подготовка к показательным выступлениям в рамках VII Армейских международных игр АрМИ-2021 - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
Вчера, 15:46Новое оружие России
В России создали противоминный комплекс с подводными дронами-камикадзе
 
Новое оружие РоссииБезопасностьСанкт-ПетербургСергей ШойгуРоссияФорум "Армия — 2021"
 
 
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