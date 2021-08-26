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Кузнецова оценила ситуацию с положением детей с инвалидностью в обществе
Кузнецова оценила ситуацию с положением детей с инвалидностью в обществе - РИА Новости, 26.08.2021
Кузнецова оценила ситуацию с положением детей с инвалидностью в обществе
Даже такое простое решение, как социальная реклама, может сыграть роль в "прививке гуманизма" для тех, кто негативно относится к детям с инвалидностью, считает... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T10:59
2021-08-26T10:59
общество
санкт-петербург
красносельский район
анна кузнецова
россия
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Даже такое простое решение, как социальная реклама, может сыграть роль в "прививке гуманизма" для тех, кто негативно относится к детям с инвалидностью, считает уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.В конце июля организаторы лагеря для детей с аутизмом "Какая разница" обратились с заявлением в полицию Красносельского района Санкт-Петербурга после того, как жительница ЖК "Балтийская жемчужина" пыталась прогнать их подопечных с детской площадки. На видео, которое опубликовано в аккаунте лагеря в Instagram, заметно, что местная жительница пытается выбить телефон из рук сопровождающей детей-инвалидов, а также требует немедленно уйти с детской площадки."Как мама особенного ребенка, я прекрасно понимаю, о чем речь, разрывается сердце. Но мне отчасти жаль этих людей, которые занимают такую позицию. Ведь что-то пошло не так. Однажды, будучи ребенком, а далее взрослым, были сделаны выводы о том, что есть дети, которые чего-то недостойны. В целом, нужно признать, что система подкачала. Например, давайте посмотрим поверхностным взглядом на социальную рекламу. Где она? Кто учит? Как учит? Как правильно относиться? Этого мы не видим. Даже такие простые решения, как социальная реклама, могли бы сыграть свою роль в принятии детей с инвалидностью", – рассказала Кузнецова в эфире YouTube-канала "Соловьёв Live".Также Кузнецова заявила, что помочь в принятии обществом детей с инвалидностью должен закон о воспитании."Про образование у нас много говорится. Про ЕГЭ только ленивый не высказался, а вот не менее важный пункт в становлении человека – воспитание, кажется, что потеряли по дороге. Сейчас закон о воспитании принят, и я надеюсь, что у нас начнет формироваться доступная среда, или, если говорить иначе, такая среда принятия, о которой говорим. Ведь здесь важны не только пандусы, но и еще открытые сердца", – подчеркнула Кузнецова.Закон об укреплении воспитательной составляющей в образовании вступил в силу 1 сентября 2020 года. В пояснительной записке к проекту закона отмечалось, что его принятие будет способствовать всестороннему духовному, нравственному и интеллектуальному развитию обучающихся, воспитанию в них чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества, старшему поколению и человеку труда.
https://ria.ru/20210304/reklama-1599911584.html
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общество, санкт-петербург, красносельский район, анна кузнецова, россия
10:59 26.08.2021
 
Кузнецова оценила ситуацию с положением детей с инвалидностью в обществе

Омбудсмен Кузнецова: социальная реклама даст "прививку гуманизма" в отношении детей с инвалидностью

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова во время интервью МИА "Россия сегодня"
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова во время интервью МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Даже такое простое решение, как социальная реклама, может сыграть роль в "прививке гуманизма" для тех, кто негативно относится к детям с инвалидностью, считает уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.
В конце июля организаторы лагеря для детей с аутизмом "Какая разница" обратились с заявлением в полицию Красносельского района Санкт-Петербурга после того, как жительница ЖК "Балтийская жемчужина" пыталась прогнать их подопечных с детской площадки. На видео, которое опубликовано в аккаунте лагеря в Instagram, заметно, что местная жительница пытается выбить телефон из рук сопровождающей детей-инвалидов, а также требует немедленно уйти с детской площадки.
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"Как мама особенного ребенка, я прекрасно понимаю, о чем речь, разрывается сердце. Но мне отчасти жаль этих людей, которые занимают такую позицию. Ведь что-то пошло не так. Однажды, будучи ребенком, а далее взрослым, были сделаны выводы о том, что есть дети, которые чего-то недостойны. В целом, нужно признать, что система подкачала. Например, давайте посмотрим поверхностным взглядом на социальную рекламу. Где она? Кто учит? Как учит? Как правильно относиться? Этого мы не видим. Даже такие простые решения, как социальная реклама, могли бы сыграть свою роль в принятии детей с инвалидностью", – рассказала Кузнецова в эфире YouTube-канала "Соловьёв Live".
Также Кузнецова заявила, что помочь в принятии обществом детей с инвалидностью должен закон о воспитании.
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"Про образование у нас много говорится. Про ЕГЭ только ленивый не высказался, а вот не менее важный пункт в становлении человека – воспитание, кажется, что потеряли по дороге. Сейчас закон о воспитании принят, и я надеюсь, что у нас начнет формироваться доступная среда, или, если говорить иначе, такая среда принятия, о которой говорим. Ведь здесь важны не только пандусы, но и еще открытые сердца", – подчеркнула Кузнецова.
Закон об укреплении воспитательной составляющей в образовании вступил в силу 1 сентября 2020 года. В пояснительной записке к проекту закона отмечалось, что его принятие будет способствовать всестороннему духовному, нравственному и интеллектуальному развитию обучающихся, воспитанию в них чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества, старшему поколению и человеку труда.
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ОбществоСанкт-ПетербургКрасносельский районАнна КузнецоваРоссия
 
 
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