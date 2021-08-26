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Матвиенко призвала родителей контролировать качество питания в школах
Матвиенко призвала родителей контролировать качество питания в школах - РИА Новости, 26.08.2021
Матвиенко призвала родителей контролировать качество питания в школах
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посоветовала родителям контролировать качество горячего питания в школах. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T15:11
2021-08-26T15:11
общество
санкт-петербург
владимир путин
совет федерации рф
валентина матвиенко
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 авг - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посоветовала родителям контролировать качество горячего питания в школах."Здесь очень важна позиция родителей. Не будьте равнодушными, пожалуйста. Вы должны понимать, что кушают ваши дети в школе. Родительский комитет должен почаще проверять, интересоваться меню, качеством еды", - сказала Матвиенко, общаясь с жителями Петербурга во время посещения "Книжных аллей".Она отметила, что качество питания в школах – это ответственность не только школы, но и родителей."Президент пошел на такой шаг, это была его инициатива, чтобы все дети начальной школы по всей России получали горячее бесплатное питание. И не хочется, чтобы эта идея была дискредитирована, (хочется – ред.) чтобы детей все-таки кормили вкусной, здоровой и хорошей пищей. Вот это ответственность не только школы, это ответственность и родителей. Поэтому проявите инициативу, подключите других мам и пап и посмотрите, как будет налажено питание. Чтобы детям было вкусно, чтобы они это ели, чтобы это было полезно", - сказала Матвиенко.Задачу обеспечить всех учащихся начальных классов бесплатным горячим питанием не реже одного раза в день поставил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в 2020 году. Соответствующий закон был подписан 1 марта 2020 года. По данным петербургского комитета по образованию, в городе получают горячее питание 240 тысяч детей начальной школы и 304 тысячи детей льготных категорий.
https://ria.ru/20210824/shkola-1747114160.html
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общество, санкт-петербург, владимир путин, совет федерации рф, валентина матвиенко, россия
15:11 26.08.2021
 
Матвиенко призвала родителей контролировать качество питания в школах

Спикер Совфеда Матвиенко призвала родителей контролировать качество горячего питания в школах

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкШкольное питание
Школьное питание - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 авг - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посоветовала родителям контролировать качество горячего питания в школах.
"Здесь очень важна позиция родителей. Не будьте равнодушными, пожалуйста. Вы должны понимать, что кушают ваши дети в школе. Родительский комитет должен почаще проверять, интересоваться меню, качеством еды", - сказала Матвиенко, общаясь с жителями Петербурга во время посещения "Книжных аллей".
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Она отметила, что качество питания в школах – это ответственность не только школы, но и родителей.
"Президент пошел на такой шаг, это была его инициатива, чтобы все дети начальной школы по всей России получали горячее бесплатное питание. И не хочется, чтобы эта идея была дискредитирована, (хочется – ред.) чтобы детей все-таки кормили вкусной, здоровой и хорошей пищей. Вот это ответственность не только школы, это ответственность и родителей. Поэтому проявите инициативу, подключите других мам и пап и посмотрите, как будет налажено питание. Чтобы детям было вкусно, чтобы они это ели, чтобы это было полезно", - сказала Матвиенко.
Задачу обеспечить всех учащихся начальных классов бесплатным горячим питанием не реже одного раза в день поставил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в 2020 году. Соответствующий закон был подписан 1 марта 2020 года. По данным петербургского комитета по образованию, в городе получают горячее питание 240 тысяч детей начальной школы и 304 тысячи детей льготных категорий.
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ОбществоСанкт-ПетербургВладимир ПутинСовет Федерации РФВалентина МатвиенкоРоссия
 
 
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