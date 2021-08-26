https://ria.ru/20210826/pedagogi-1747362352.html

Совфед подключился к разработке нового порядка оплаты труда педагогов

Совфед подключился к разработке нового порядка оплаты труда педагогов - РИА Новости, 26.08.2021

Совфед подключился к разработке нового порядка оплаты труда педагогов

Совет Федерации подключился к разработке нового порядка оплаты труда педагогов, сообщила спикер верхней палаты Валентина Матвиенко. РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T15:41

2021-08-26T15:41

2021-08-26T15:41

общество

образование - общество

совет федерации рф

валентина матвиенко

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 авг - РИА Новости. Совет Федерации подключился к разработке нового порядка оплаты труда педагогов, сообщила спикер верхней палаты Валентина Матвиенко.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в России нужно совершенствовать оплату труда педагогов, но исходя из бюджетных возможностей."Сейчас правительство работает над новым порядком, который должен улучшить ситуацию, чтобы заработная плата соответствовала уровню квалификации, нагрузки, чтобы она была справедливой и достаточной для нормальной жизни педагога. Совет Федерации тоже участвует в этой рабочей группе", - сказала Матвиенко, общаясь с учителями и другими жителями Петербурга на фестивале "Книжные аллеи".

https://ria.ru/20210825/uchitel-1747210686.html

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общество, образование - общество, совет федерации рф, валентина матвиенко, россия