На "Армии-2021" представили 3D-модель Пальмиры
Российские ученые представили на форуме "Армия-2021" 3D-модель уничтоженной боевиками Пальмиры
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкИсторико-архитектурный комплекс Древней Пальмиры в Сирии
КУБИНКА (Московская область), 26 авг - РИА Новости. Российские ученые представили на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" результаты гуманитарных миссий в Сирию, в том числе 3D-модель уничтоженной боевиками Пальмиры, сообщила журналистам заместитель директора Института истории материальной культуры РАН Наталья Соловьева.
Экспозиция развернута в павильоне, посвященном конфликту в Сирии, на территории "Партизанской деревни" в парке "Патриот". Как рассказала Соловьева, экспозицию составили результаты работы ученых в проектах "Пальмира во времени и пространстве" и "Спасение раннехристианских храмов Сирии". Посетители смогут увидеть архивные, графические, фотографические материалы, макеты и копии деталей архитектуры, выполненные российскими специалистами в рамках проектов по сохранению культурного наследия Сирии.
В 2016 году, сразу после освобождения и гуманитарного разминирования Пальмиры, ученые обратились к министру обороны РФ Сергею Шойгу с предложением провести комплекс работ для сохранения объекта Всемирного культурного наследия. В результате была создана и передана в дар Сирии и ЮНЕСКО уникальная 3D-модель Пальмиры, создана динамическая геоинформационная система "ГИС Пальмира", включающая всю информацию о памятнике, а также самая точная 3D-модель уничтоженного боевиками главного храма Пальмиры – храма Бела. По 3D-модели изготовлена копия капители угловой пилястры этого храма.
"В ходе работы были документально зафиксированы преступления террористов: уничтожение архитектурных памятников и проведение многочисленных грабительских раскопок на территории объекта всемирного культурного наследия", - сообщила замдиректора. Она подчеркнула, что с помощью построенной цифровой модели древнего города и храма Бела, а также информационной системы можно планировать восстановительные и исследовательские работы, не выезжая на место.
Ученый рассказала, что в рамках проекта "Спасение раннехристианских храмов Сирии" создается комплексный ресурс – веб-ГИС "Раннехристианские храмы Сирии". "Идея была одобрена министерством обороны РФ и предложена к совместной реализации", - рассказала Соловьева.
По ее словам, ресурс будет включать 3D-модели объектов, ортофотопланы и ортофотоснимки, историю изучения памятников, библиографию, фотографии, данные магнитометрической и термографической съемки, трехмерный цифровой банк архитектурных деталей. "В рамках проекта уже проведены две международные комплексные российско-сирийские экспедиции по мониторингу и фиксации состояния раннехристианской церкви на территории медресе Халавийе в Алеппо, храмов в Изре и раннехристианских храмов, расположенных на территории объектов культурного наследия Дейр-ас-Салиб, Каср-ибн-Вардан и Апамея", - пояснила она.
В результате экспедиций получено более 50 тысяч снимков для построения моделей и зафиксированы разрушения в результате боевых действий. "Полученные данные станут надежной основой для планирования любых дальнейших мероприятий по сохранению раннехристианских памятников, включая восстановительные работы, реставрацию, охрану и туризм", - заключила Соловьева.
Организаторами выставки стали Институт истории материальной культуры РАН, Архитектурная мастерская Максима Атаянца, группа компаний "Возрождение", парк "Патриот" и Национальный центр управления обороной РФ.
25 ноября 2019, 15:27НаукаУченый рассказал о точности создаваемой в России модели Пальмиры