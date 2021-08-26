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В квартире экс-главы штаба Навального* в Петербурге провели обыски
В квартире экс-главы штаба Навального* в Петербурге провели обыски - РИА Новости, 26.08.2021
В квартире экс-главы штаба Навального* в Петербурге провели обыски
Сотрудники правоохранительных органов провели обыск в квартире бывшей главы штаба Алексея Навального в Петербурге ("Штабы Навального"* признаны экстремистской... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T14:59
2021-08-26T14:59
2021-08-26T14:59
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россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 авг - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов провели обыск в квартире бывшей главы штаба Алексея Навального в Петербурге ("Штабы Навального"* признаны экстремистской организацией и запрещены в РФ) Ирины Фатьяновой, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."В квартире Ирины Фатьяновой проводились следственные действия", - сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей.Про визит силовиков Фатьянова написала в четверг в Telegram-канале. Она также сообщила, что ее адвоката в квартиру во время обыска не пустили.* Запрещенная в России экстремистская организация
https://ria.ru/20210127/navalnyy-1594824773.html
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происшествия, санкт-петербург, алексей навальный, россия
В квартире экс-главы штаба Навального* в Петербурге провели обыски
Правоохранительные органы провели обыск у экс-главы штаба Навального* в Петербурге Фатьяновой