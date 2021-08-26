https://ria.ru/20210826/mozg-1747282360.html

Названы продукты, улучшающие работу мозга

Названы продукты, улучшающие работу мозга - РИА Новости, 26.08.2021

Названы продукты, улучшающие работу мозга

Стимулированию работы мозга могут помочь такие продукты, как рыба, орехи, куркума и овощи, а корзина продуктов для улучшения умственной деятельности может... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T06:08

2021-08-26T06:08

2021-08-26T06:08

общество

сбермаркет

россия

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Стимулированию работы мозга могут помочь такие продукты, как рыба, орехи, куркума и овощи, а корзина продуктов для улучшения умственной деятельности может обойтись россиянам примерно в 1821 рубль, говорится в совместном исследовании сервисов "СберЗдоровье" и "СберМаркет", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Диетолог медицинского онлайн-сервиса "СберЗдоровье" Маргарита Макуха, слова которой приводятся в исследовании, отметила, что клетки головного мозга, нейроны, нуждаются в поступлении полезных веществ, и во время учебы, умственной активности и напряженной деятельности их потребность в этих веществах существенно возрастает."Поэтому сбалансированный рацион - залог здоровой мозговой деятельности. Для этого человеку необходимо потребление правильных полиненасыщенных жиров, которые содержатся в жирной морской рыбе, орехах, растительных маслах. Эти вещества способны регулировать холестериновый обмен, принимают участие в метаболизме, имеют высокую питательную ценность для организма в целом и головного мозга в частности", - сказала Макуха.По ее словам, такие вещества, как магний, цинк и селен улучшают память, настроение, концентрацию внимания и работоспособность мозга - они содержатся, например, в шоколаде и бананах."Витамины группы В помогают в профилактике стрессовых реакций, депрессий, участвуют в биохимических процессах и могут поступать в организм со свежими овощами, черникой и куркумой. Витамин D важен в формировании скорости реакций и качестве запоминания - он содержится в молоке и морепродуктах", - добавила эксперт.В свою очередь онлайн-сервис доставки продуктов и товаров "СберМаркет" проанализировал цены на потребительскую корзину, в которую вошли полезные для работы мозга продукты: охлажденная форель, помидоры, брокколи, чечевица, грецкие орехи, бананы, горький шоколад, зеленый чай, куркума и черника."По данным аналитиков, такая корзина обойдется в 1821 рубль по средним ценам по России. В Москве немного дороже - 2181 рубль, а в Санкт-Петербурге - 1769 рублей. При этом, самая дорогая позиция в чеке - охлажденная красная рыба, она стоит от 900 до 1200 рублей за 1 килограмм", - говорится в исследовании.

https://ria.ru/20210820/gemoglobin-1746628592.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, сбермаркет, россия