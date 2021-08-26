Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210826/mozg-1747282360.html
Названы продукты, улучшающие работу мозга
Названы продукты, улучшающие работу мозга - РИА Новости, 26.08.2021
Названы продукты, улучшающие работу мозга
Стимулированию работы мозга могут помочь такие продукты, как рыба, орехи, куркума и овощи, а корзина продуктов для улучшения умственной деятельности может... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T06:08
2021-08-26T06:08
общество
сбермаркет
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745147957_0:0:3488:1962_1920x0_80_0_0_264e40a95a0120c639b6d08eb282aa54.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Стимулированию работы мозга могут помочь такие продукты, как рыба, орехи, куркума и овощи, а корзина продуктов для улучшения умственной деятельности может обойтись россиянам примерно в 1821 рубль, говорится в совместном исследовании сервисов "СберЗдоровье" и "СберМаркет", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Диетолог медицинского онлайн-сервиса "СберЗдоровье" Маргарита Макуха, слова которой приводятся в исследовании, отметила, что клетки головного мозга, нейроны, нуждаются в поступлении полезных веществ, и во время учебы, умственной активности и напряженной деятельности их потребность в этих веществах существенно возрастает."Поэтому сбалансированный рацион - залог здоровой мозговой деятельности. Для этого человеку необходимо потребление правильных полиненасыщенных жиров, которые содержатся в жирной морской рыбе, орехах, растительных маслах. Эти вещества способны регулировать холестериновый обмен, принимают участие в метаболизме, имеют высокую питательную ценность для организма в целом и головного мозга в частности", - сказала Макуха.По ее словам, такие вещества, как магний, цинк и селен улучшают память, настроение, концентрацию внимания и работоспособность мозга - они содержатся, например, в шоколаде и бананах."Витамины группы В помогают в профилактике стрессовых реакций, депрессий, участвуют в биохимических процессах и могут поступать в организм со свежими овощами, черникой и куркумой. Витамин D важен в формировании скорости реакций и качестве запоминания - он содержится в молоке и морепродуктах", - добавила эксперт.В свою очередь онлайн-сервис доставки продуктов и товаров "СберМаркет" проанализировал цены на потребительскую корзину, в которую вошли полезные для работы мозга продукты: охлажденная форель, помидоры, брокколи, чечевица, грецкие орехи, бананы, горький шоколад, зеленый чай, куркума и черника."По данным аналитиков, такая корзина обойдется в 1821 рубль по средним ценам по России. В Москве немного дороже - 2181 рубль, а в Санкт-Петербурге - 1769 рублей. При этом, самая дорогая позиция в чеке - охлажденная красная рыба, она стоит от 900 до 1200 рублей за 1 килограмм", - говорится в исследовании.
https://ria.ru/20210820/gemoglobin-1746628592.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745147387_0:0:2740:2123_1920x0_80_0_0_504153b4febf198e7d6e1e96052b1dab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, сбермаркет, россия
06:08 26.08.2021
 
Названы продукты, улучшающие работу мозга

Эксперт Макуха: рыба, орехи, куркума и овощи улучшают работу мозга

© Depositphotos / lightsourceМозг
Мозг - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© Depositphotos / lightsource
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Стимулированию работы мозга могут помочь такие продукты, как рыба, орехи, куркума и овощи, а корзина продуктов для улучшения умственной деятельности может обойтись россиянам примерно в 1821 рубль, говорится в совместном исследовании сервисов "СберЗдоровье" и "СберМаркет", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Диетолог медицинского онлайн-сервиса "СберЗдоровье" Маргарита Макуха, слова которой приводятся в исследовании, отметила, что клетки головного мозга, нейроны, нуждаются в поступлении полезных веществ, и во время учебы, умственной активности и напряженной деятельности их потребность в этих веществах существенно возрастает.
"Поэтому сбалансированный рацион - залог здоровой мозговой деятельности. Для этого человеку необходимо потребление правильных полиненасыщенных жиров, которые содержатся в жирной морской рыбе, орехах, растительных маслах. Эти вещества способны регулировать холестериновый обмен, принимают участие в метаболизме, имеют высокую питательную ценность для организма в целом и головного мозга в частности", - сказала Макуха.
По ее словам, такие вещества, как магний, цинк и селен улучшают память, настроение, концентрацию внимания и работоспособность мозга - они содержатся, например, в шоколаде и бананах.
"Витамины группы В помогают в профилактике стрессовых реакций, депрессий, участвуют в биохимических процессах и могут поступать в организм со свежими овощами, черникой и куркумой. Витамин D важен в формировании скорости реакций и качестве запоминания - он содержится в молоке и морепродуктах", - добавила эксперт.
Медсестра держит пробирку после забора крови - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
20 августа, 21:17
Продукты для повышения гемоглобина в крови: общие советы
В свою очередь онлайн-сервис доставки продуктов и товаров "СберМаркет" проанализировал цены на потребительскую корзину, в которую вошли полезные для работы мозга продукты: охлажденная форель, помидоры, брокколи, чечевица, грецкие орехи, бананы, горький шоколад, зеленый чай, куркума и черника.
"По данным аналитиков, такая корзина обойдется в 1821 рубль по средним ценам по России. В Москве немного дороже - 2181 рубль, а в Санкт-Петербурге - 1769 рублей. При этом, самая дорогая позиция в чеке - охлажденная красная рыба, она стоит от 900 до 1200 рублей за 1 килограмм", - говорится в исследовании.
 
ОбществоСбермаркетРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:45СМИ: у США осталось 36 часов до завершения операции по эвакуации из Кабула
14:44Болгария отправит несколько сотен военных охранять границы от мигрантов
14:41В Казани школы будут охранять сотрудники ЧОП
14:35В Германии предупредили о росте террористической угрозы в Афганистане
14:33На Украине попросили продлить транзит российского газа
14:27В Подмосковье в ДТП с двумя "газелями" погиб мужчина
14:27Мосгорсуд отказался рассматривать вопрос о выдворении Уилана
14:26Кириенко призвал развивать инфраструктуру наукоградов России
14:22США и союзники эвакуировали из Афганистана свыше 95 тысяч человек
14:17В Москве задержали организаторов ячейки "Свидетелей Иеговы"*
14:17Борьба с природными пожарами в Якутии близка к завершению, заявили в МЧС
14:15В Уфе полицейские спасли ребенка, гулявшего по карнизу балкона
14:11Физики впервые наблюдали перемещения атомов в молекулах воды
14:06Twitter не оплатил наложенный в 2020 году штраф, заявили в Роскомнадзоре
14:02Суд оштрафовал Facebook на 15 миллионов рублей
13:57Путин одобрил идею создания музея и пантеона в Беслане
13:56Суд оштрафовал WhatsApp на четыре миллиона рублей
13:55Число природных пожаров в Свердловской области выросло до 60
13:53Суд оштрафовал Twitter на 17 миллионов рублей
13:48Путин призвал решить вопрос с качеством воды в Северной Осетии
Лента новостейМолния