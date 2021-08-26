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Житель Петербурга подал иск к блогеру Варламову
Житель Петербурга подал иск к блогеру Варламову - РИА Новости, 26.08.2021
Житель Петербурга подал иск к блогеру Варламову
Калининский районный суд зарегистрировал исковое заявление Алексея Шмелева к блогеру Илье Варламову о защите чести и достоинства, компенсации морального вреда,... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T21:06
2021-08-26T21:06
происшествия
санкт-петербург
госдума рф
илья варламов
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 авг - РИА Новости. Калининский районный суд зарегистрировал исковое заявление Алексея Шмелева к блогеру Илье Варламову о защите чести и достоинства, компенсации морального вреда, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга."Иск Шмелева в Варламову передан судье. Он зарегистрирован Калининским районным судом", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы.Как указал в своем заявлении истец, 21 июля Варламов в своём блоге на YouTube-канале опубликовал видео, в котором предал огласке ложные сведения, которые нарушают права Шмелева как гражданина РФ и порочат честь и достоинство.Речь идёт о видеоролике, в котором говорится, что якобы на выборах в Госдуму выдвинулись два кандидата, взявшие имя Борис Вишневский. При этом в видео была задействована фотография Шмелева. Житель города настаивает, что тем самым Варламов его оскорбил."Из содержания данного видеоролика у зрителей, по мнению истца, сложилось мнение, что он намеренно поменял фамилию и имя ради политической аферы. Истец же свою фамилию и имя никогда не менял", - цитирует суть претензий пресс-служба судов.Истец просит суд обязать Варламова удалить личные изображения с видеоресурса, а также опубликовать извинения с опровержением информации, не имеющей к нему никакого отношения, взыскать компенсацию причинённого морального вреда в любой сумме, которую он переведет в благотворительный фонд.
https://ria.ru/20210614/varlamov-1736992905.html
https://ria.ru/20210225/varalamov-1598864861.html
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происшествия, санкт-петербург, госдума рф, илья варламов, россия
21:06 26.08.2021
 
Житель Петербурга подал иск к блогеру Варламову

Суд зарегистрировал иск жителя Петербурга к блогеру Варламову о защите чести и достоинства

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкБлогер Илья Варламов
Блогер Илья Варламов - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 авг - РИА Новости. Калининский районный суд зарегистрировал исковое заявление Алексея Шмелева к блогеру Илье Варламову о защите чести и достоинства, компенсации морального вреда, сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
"Иск Шмелева в Варламову передан судье. Он зарегистрирован Калининским районным судом", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы.
Как указал в своем заявлении истец, 21 июля Варламов в своём блоге на YouTube-канале опубликовал видео, в котором предал огласке ложные сведения, которые нарушают права Шмелева как гражданина РФ и порочат честь и достоинство.
Речь идёт о видеоролике, в котором говорится, что якобы на выборах в Госдуму выдвинулись два кандидата, взявшие имя Борис Вишневский. При этом в видео была задействована фотография Шмелева. Житель города настаивает, что тем самым Варламов его оскорбил.
Блогер Илья Варламов - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
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"Из содержания данного видеоролика у зрителей, по мнению истца, сложилось мнение, что он намеренно поменял фамилию и имя ради политической аферы. Истец же свою фамилию и имя никогда не менял", - цитирует суть претензий пресс-служба судов.
Истец просит суд обязать Варламова удалить личные изображения с видеоресурса, а также опубликовать извинения с опровержением информации, не имеющей к нему никакого отношения, взыскать компенсацию причинённого морального вреда в любой сумме, которую он переведет в благотворительный фонд.
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