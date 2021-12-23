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Как подать иск в суд и выиграть дело: образец заявления, советы юристов

Как подать иск в суд: сроки, госпошлина, документы

Как подать иск в суд и выиграть дело: образец заявления, советы юристов

Подать в суд, чтобы отстоять свои права, может каждый гражданин. Однако чтобы добиться цели, необходимо грамотно оформить обращение. Как правильно составить... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T18:16

2021-12-23T18:16

2021-12-23T18:16

федеральная налоговая служба (фнс россии)

федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)

россия

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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Подать в суд, чтобы отстоять свои права, может каждый гражданин. Однако чтобы добиться цели, необходимо грамотно оформить обращение. Как правильно составить заявление, какие документы приложить, в какой суд направлять, нужно ли оплачивать госпошлину и что делать, если иск остался без движения — в материале РИА Новости.Что нужно сделать перед подачей иска в судПеред тем как это составлять заявление в суд, важно убедиться в корректности иска, выяснить и соблюсти все требования, предъявляемые к документам.Досудебный порядок урегулирования спораПод досудебным порядком урегулирования понимают меры, которые принимаются сторонами для решения проблемы до подачи иска. По некоторым видам дел его положено соблюсти. Есть два способа досудебного разрешения споров — претензия и медиация."Претензия оформляется в виде требования, в котором указывается, что именно должно исправить получившее ее лицо. Законом установлено, что такой порядок обязателен при спорах о взыскании денежных средств, возникающих по требованию договоров или иных сделок, и вследствие неосновательного обогащения (ч. 5 ст. 4 АПК РФ)", — рассказывает Андрей Андреев, адвокат, председатель совета Московской коллегии адвокатов "Андреев, Бодров, Гузенко и Партнёры".Процедура медиации применяется для гражданских и арбитражных споров."Суть ее в том, чтобы стороны пришли к общему решению и заключили медиативное соглашение, в котором будут закреплены договоренности. Человек, сопровождающий процедуру, называется медиатор. Это независимое лицо, не принимающее сторону ни одного из участников спора. Медиатором может быть человек, достигший возраста 25 лет, имеющий высшее профессиональное образование и прошедший курс подготовки по специальной программе (требования закреплены в ст. 16 №193 ФЗ от 26.07.2019)", — говорит Андрей Андреев.Обязательный досудебный порядок нужен для того, чтобы не нагружать систему правосудия.Изучение судебной практикиТатьяна Старшинина, учредитель юридической компании Afinna, объясняет: "Изучение судебной практики дает дополнительные подсказки — какие нормы добавить в свое исковое заявление и какими дополнительными доказательствами обзавестись. Вы также сможете увидеть, по каким причинам удовлетворяют иски, а почему иной раз отказывают. Эти данные можно получить в правовых системах (как правило, бесплатный доступ на три дня предоставляют почти все), либо на сайте самого суда".Если ответчик — банк, муниципальное образование или страховая компания, то, скорее всего, по подобным основаниям решения уже были. И можно, набрав в картотеке наименование организации, посмотреть, как проходили такие дела, на что указал суд и что в данной ситуации нужно принять во внимание.Проверка выполнимости требований"Важно помнить, что не каждое требование по выигранному истцом делу может быть выполнено ответчиком. Этим вопросом необходимо задаться до подачи заявления в суд. Очень часто решение о взыскании денег не может быть исполнено из-за недобросовестности ответчика. Например, если это организация и существует она только на бумаге, а в реальности у нее нет денег на счетах и нет имущества. Такие фирмы-однодневки достаточно легко выявить, проверив сведения о них на официальном сайте Федеральной налоговой службы (ФНС)", — говорит Евгений Иванов.Проверка срока исковой давностиПерспективность судебного разбирательства зависит и от того, соблюден ли срок исковой давности. Этот вопрос регламентирует ст. 196 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ). По ней общий срок составляет три года со дня, когда человек узнал о нарушении какого-либо права и о том, кто является ответчиком по иску о его защите.В зависимости от конкретной ситуации сроки исковой давности могут быть больше или меньше общего."Истечение срока давности не будет препятствием для обращения в суд, но если об этом заявит ответчик, в иске откажут. Иные доводы сторон не будут иметь никакого правового значения", — предупреждает Евгений Иванов."В ст. 208 ГК РФ зафиксированы случаи, не имеющие срока давности. Среди них — требования о возмещении вреда причиненного жизни и здоровью гражданина, о защите права невмешательства в частную жизнь и другие", — добавляет Андрей Андреев.Определение участников спораОсновные участники разбирательства — это истец и ответчик. Ответчик — человек или организация, которые нарушили права истца. Иногда необходимо привлечь третьих лиц, которых может касаться решение суда.Бывают и сложности: например, не всегда можно определить ответчика по делам, где как такового нет лица, нарушившего чьи-то права. Это могут быть, скажем, споры об установлении кадастровой стоимости объекта недвижимости или уточнении границ земельных участков. По таким специфическим делам есть разъяснения Верховного суда РФ, в них описано, кого привлекать ответчиком в конкретной ситуации.Оценка искаОценить иск нужно, чтобы при составлении заявления указать его стоимость. Она должна быть приведена в тексте сразу после перечисления сторон, перед госпошлиной.Например, в случае раздела собственности между супругами, цена иска — это стоимость не всего имущества, а только той части, на которую претендует истец."Если речь об автомобиле, условно, за 1 миллион рублей, то сторона, обратившаяся в суд, уплачивает госпошлину исходя из цены иска в размере ½ стоимости машины. В данном случае госпошлина оплачивается от 500 тысяч рублей. Расчет цены иска и госпошлины лучше представить в суд на отдельном листе и указать в приложении к заявлению", — советует Максим Тарасов, член Адвокатской палаты Приморского края.ГоспошлинаГоспошлину оплачивает заявитель, подавая иск. От нее освобождены:"Все случаи, когда граждане или организации освобождаются от уплаты госпошлины, указаны в статье ст. 333.36 Налогового кодекса РФ. Это в том числе иски о возмещении имущественного и (или) морального вреда от преступления, в результате уголовного преследования, по вопросам восстановления прав и свобод и прочее", — говорит Андрей Андреев.Расчет госпошлиныГоспошлина согласно ст. 333.19 НК РФ рассчитывается исходя из цены иска. Сумма зависит и от других факторов (категории дела, того, кто выступает заявителем и кто ответчиком, и прочее) и варьируется от 2 тысяч до 200 тысяч рублей при вопросах имущественного характера.На сайте каждого суда есть калькулятор для расчета госпошлины. Там же можно найти реквизиты для оплаты или загрузить квитанцию.Исковое заявлениеИсковое заявление — документ, который подают в суд. В нем должны быть изложены суть спора, доводы и требования автора, а также приведены данные о сторонах конфликта.ВидыИсковое заявление может быть составлено на основании как Гражданско-процессуального кодекса РФ (ГПК РФ), так и Кодекса административного судопроизводства (КАС РФ). По ГПК РФ споры происходят с физическими и с юридическими лицами, по КАС РФ — с государственными и муниципальными органами власти. Например, иск об установлении алиментов — это гражданско-правовой спор с физическим лицом. А заявление о признании отказа в выдаче свидетельства на право собственности, где второй стороной выступает госструктура (Росреестр, местная администрация и так далее) — административное, объясняет Эдуард Чубуров.Как написать исковое заявлениеСоставление искового заявления по возможности лучше предоставить юристу. Образцы из интернета не всегда соответствуют действующему на момент подачи иска законодательству. Легче всего составить обращение самому по таким делам, как развод или взыскание алиментов — их стандарты почти не меняются.Содержание и основные пунктыИсковое заявление, подаваемое в суд общей юрисдикции, должно содержать:"Можно написать все от руки или набрать на компьютере. Правда, надо понимать, что почерк у всех разный и в суде могут не все разобрать, что повлияет на длительность разбирательства", — добавляет Эдуард Чубуров.Пример искового заявленияОбразец искового заявления предоставил РИА Новости адвокат Максим Тарасов.ДокументыК исковому заявлению нужно приложить все имеющие отношение к делу документы — квитанцию об оплате госпошлины, почтовые квитанции, подтверждающие отправку досудебной претензии ответчику и копий искового заявления всем сторонам, а также копии бумаг, подтверждающих все обстоятельства, на которых истец основывает свои требования.Сергей Сергеев приводит такой пример: "К заявлению о возмещении ущерба от затопления соседями квартиры необходимо прикрепить акт осмотра жилого помещения, составленный действующей управляющей организацией, фото или видеоматериалы, фиксирующие повреждения, копию заключения независимой экспертизы с причинами происшествия и оценкой рыночной стоимости материалов, необходимых для проведения ремонта".Как подать иск в судПеред тем как подавать в суд заявление и пакет документов, необходимо отправить его копии другим участникам спора. Доказательство отправки — почтовые чеки — приложить к оригиналу."По некоторым делам, рассматриваемым в порядке административного судопроизводства, нет необходимости отправлять копию другим сторонам — ее в таких случаях отдают непосредственно в суд вместе с заявлением. Сведения об этом есть в КАС РФ", — уточняет Евгений Иванов.Отнести документы можно лично и передать их в канцелярию суда или отправить заказным письмом (в таком случае дата обращения будет зафиксирована по почтовому штемпелю). Кроме того, по ряду дел можно подать иск онлайн — через системы "Мой арбитр" и "Правосудие". Ссылки на них есть на официальных сайтах судов.В какой суд обращатьсяВ России существует три вида судов: конституционные, общей юрисдикции и арбитражные. Каждый рассматривает определенные дела. Так, например, если речь идет об экономических спорах между организациями, то это сфера арбитража. Если истец или ответчик — физлицо, то обращаться нужно в суды общей юрисдикции."В РФ судебную систему регулируют специальные законы: Гражданский процессуальный кодекс (ГПК РФ), Арбитражный процессуальный кодекс (АПК РФ), Кодекс административного судопроизводства в РФ (КАС РФ), Уголовный процессуальный кодекс (УПК РФ) и законы о Конституционном суде РФ, о региональных конституционных (уставных) судах, — объясняет Евгений Иванов. — Из этих документов можно узнать, какой суд должен рассматривать определенное дело. Они же определяют правила оформления и подачи исковых заявлений и ведения соответствующего процесса".Кроме того, существует порядок так называемой территориальной подсудности. По нему иск к физлицу предъявляют в суд по месту жительства ответчика, к организации — по ее адресу. Если место жительства неизвестно или оно находится в данный момент за пределами РФ, можно обратиться в суд по месту нахождения его имущества или по последнему известному адресу в Российской Федерации.Что будет, если подать иск неправильноЕсли иск оформлен неправильно, в зависимости от вида ошибки в суде могут отказаться принимать заявление, вернуть или оставить его без движения.Отказ в приеме искового заявленияВ приеме иска могут отказать, если:После такого отказа повторно обратиться с иском нельзя, результат будет тот же.Возврат искового заявленияИсковое заявление будет возвращено, если:В случае возврата иск можно подать вновь, устранив недочеты.Иск без движенияЕсли в пакете документов чего-то не хватает, а обращение оформлено неправильно, суд может оставить его без движения."Так происходит, например, если заявление подано с нарушением ст. 131и 132 ГПК РФ, регламентирующих форму и содержание иска и требования к документам в гражданских делах. При этом суд обязан предоставить разумный срок для устранения причин. Если этого не сделать, иск подлежит возврату. Рассматриваться он не будет. При этом возврат не препятствует повторному обращению с этим же иском в суд", — заключает Эдуард Чубуров.

https://ria.ru/20210303/alimenty-1599814734.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная налоговая служба (фнс россии), федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), россия