https://ria.ru/20210826/armi-1747286869.html

На конкурсе разведчиков в Новосибирске установили четыре рекорда АрМИ

На конкурсе разведчиков в Новосибирске установили четыре рекорда АрМИ - РИА Новости, 26.08.2021

На конкурсе разведчиков в Новосибирске установили четыре рекорда АрМИ

Сразу четыре рекорда Армейских международных игр было установлено в ходе второго этапа конкурса "Отличники войсковой разведки", который проходит в Новосибирской РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T08:42

2021-08-26T08:42

2021-08-26T08:42

безопасность

армения

алжир (республика)

россия

армейские международные игры — 2021 (арми-2021)

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НОВОСИБИРСК, 26 авг – РИА Новости. Сразу четыре рекорда Армейских международных игр было установлено в ходе второго этапа конкурса "Отличники войсковой разведки", который проходит в Новосибирской области, сообщает пресс-центр конкурса."Два рекорда принадлежат разведчикам команды РФ. Механик-водитель команды России в ходе второго этапа пришел к финишу за 11 минут 52 секунды, тем самым побив рекорд 2020 года на 27 секунд. Лучшее время по выполнению норматива за всю историю проведения игр "Наложение кровоостанавливающего жгута и оттаскивание раненого" также принадлежит российской команде и составляет 38 секунд", - говорится в сообщении.Кроме того, разведчики из команды Китая установили рекорд по выполнению норматива "Надевание противогаза" за 2,2 секунды, а разведчики команды Узбекистана - по выполнению норматива "Скрытное выдвижение к объекту противника перебежками и переползанием на боку" за 1 минуту 24 секунды.По итогам двух этапов соревнований российская команда сохраняет лидерство, вторую и третью строчку занимают Китай и Узбекистан.Армейские международные игры-2021 проходят с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимают участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

https://ria.ru/20210822/armi2021-1746729397.html

армения

алжир (республика)

россия

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безопасность, армения, алжир (республика), россия, армейские международные игры — 2021 (арми-2021)