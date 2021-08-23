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Огонь и азарт: старт Армейских игр
Огонь и азарт: старт Армейских игр - РИА Новости, 23.08.2021
Огонь и азарт: старт Армейских игр
В Подмосковье стартовали самый зрелищный конкурс Армейских международных игр "Танковый биатлон" и масштабный военно-технический форум "Армия". Первые заезды... РИА Новости, 23.08.2021
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В Подмосковье стартовали самый зрелищный конкурс Армейских международных игр "Танковый биатлон" и масштабный военно-технический форум "Армия". Первые заезды танковых экипажей и новейшие разработки оружейников — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, армия, кубинка, танковый биатлон, алабино, ил-76мд, парк "патриот", т-72б3, форум "армия — 2021", армейские международные игры — 2021 (арми-2021), владимир путин
16:09 23.08.2021 (обновлено: 16:31 23.08.2021)
 

Огонь и азарт: старт Армейских игр

Читать ria.ru в
В Подмосковье стартовали самый зрелищный конкурс Армейских международных игр "Танковый биатлон" и масштабный военно-технический форум "Армия". Первые заезды танковых экипажей и новейшие разработки оружейников — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Конкурсу "Танковый биатлон" на Армейских международных играх (АрМИ) отводится особое
место.

Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Киргизии во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса Танковый биатлон-2021 на полигоне Алабино в Подмосковье в рамках VII Армейских международных игр АрМИ-2021
1 из 16

Конкурсу "Танковый биатлон" на Армейских международных играх (АрМИ) отводится особое
место.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

И не только потому, что это любимое зрителями и самое захватывающее состязание. "Танковый биатлон" — родоначальник АрМИ.

Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Китая во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса Танковый биатлон-2021 на полигоне Алабино в Подмосковье в рамках VII Армейских международных игр АрМИ-2021
2 из 16

И не только потому, что это любимое зрителями и самое захватывающее состязание. "Танковый биатлон" — родоначальник АрМИ.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Впервые сборные России, Армении, Белоруссии и Казахстана встретились на полигоне Алабино в 2013 году и определили лучшую команду танкистов.

Танковый экипаж военнослужащих России во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса Танковый биатлон-2021 на полигоне Алабино в Подмосковье в рамках VII Армейских международных игр АрМИ-2021
3 из 16

Впервые сборные России, Армении, Белоруссии и Казахстана встретились на полигоне Алабино в 2013 году и определили лучшую команду танкистов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

В 2021 году в соревнованиях принимают участие уже 19 сборных, разделенных на два дивизиона.

Танки Т-72Б3 команд военнослужащих Узбекистана и Китая во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса Танковый биатлон-2021 на полигоне Алабино в Подмосковье в рамках VII Армейских международных игр АрМИ-2021
4 из 16

В 2021 году в соревнованиях принимают участие уже 19 сборных, разделенных на два дивизиона.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Конкурс включает в себя индивидуальную гонку, полуфинальные и финальные эстафеты.

Танк Т-72Б3 команды военнослужащих России на огневом рубеже во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса Танковый биатлон-2021 на полигоне Алабино в Подмосковье в рамках VII Армейских международных игр АрМИ-2021
5 из 16

Конкурс включает в себя индивидуальную гонку, полуфинальные и финальные эстафеты.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Фавориты соревнований — российские и китайские танкисты.

Танковый экипаж военнослужащих Китая во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса Танковый биатлон-2021 на полигоне Алабино в Подмосковье в рамках VII Армейских международных игр АрМИ-2021
6 из 16

Фавориты соревнований — российские и китайские танкисты.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Демонстрационный полет Ил-76МД во время конкурса "Танковый биатлон-2021" на полигоне Алабино.

Демонстрационный полёт самолёта Ил-76МД во время конкурса Танковый биатлон-2021 на полигоне Алабино в Подмосковье в рамках VII Армейских международных игр АрМИ-2021
7 из 16

Демонстрационный полет Ил-76МД во время конкурса "Танковый биатлон-2021" на полигоне Алабино.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Армейские международные игры в этом году проходят на территории 11 государств.

Танк Т-72Б3 команды военнослужащих России во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса Танковый биатлон-2021 на полигоне Алабино в Подмосковье в рамках VII Армейских международных игр АрМИ-2021
8 из 16

Армейские международные игры в этом году проходят на территории 11 государств.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимают участие более пяти тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Мали во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса Танковый биатлон-2021 на полигоне Алабино в Подмосковье в рамках VII Армейских международных игр АрМИ-2021
9 из 16

Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимают участие более пяти тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Параллельно с "Танковым биатлоном" в Кубинке начал работу Седьмой международный военно-технический форум "Армия".

Танк Т-72Б3 команды военнослужащих Мьянмы во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса Танковый биатлон-2021 на полигоне Алабино в Подмосковье в рамках VII Армейских международных игр АрМИ-2021
10 из 16

Параллельно с "Танковым биатлоном" в Кубинке начал работу Седьмой международный военно-технический форум "Армия".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

Владимир Путин, открывая форум "Армия-2021" и Армейские международные игры, пожелал участникам плодотворной работы и успешных состязаний, а зрителям — ярких впечатлений.

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия международного военно-технического форума Армия-2021
11 из 16

Владимир Путин, открывая форум "Армия-2021" и Армейские международные игры, пожелал участникам плодотворной работы и успешных состязаний, а зрителям — ярких впечатлений.

© РИА Новости / POOL
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

В этом году в форуме принимают участие более 90% предприятий ОПК, выполняющих гособоронзаказ. Все они готовы к международному сотрудничеству.

АКВ-521 с дополнительным коротким стволом концерна Калашников, представленный в выставочной экспозиции на Международном форуме АРМИЯ-2021 в Конгрессно-выставочном центре Патриот
12 из 16

В этом году в форуме принимают участие более 90% предприятий ОПК, выполняющих гособоронзаказ. Все они готовы к международному сотрудничеству.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Оружейники привезли на форум более 28 тысяч образцов техники, в том числе перспективных.

Носимая тепловизионная камера Катран-СМ, представленная в выставочной экспозиции на Международном форуме АРМИЯ-2021 в Конгрессно-выставочном центре Патриот
13 из 16

Оружейники привезли на форум более 28 тысяч образцов техники, в том числе перспективных.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Посетителей ждет множество премьер. Одна из них — надежный и маневренный десантируемый грузопассажирский бронеавтомобиль К-4386 ЗАСН, который поступит в войска уже в 2022 году.

Десантируемый грузопассажирский бронеавтомобиль К-4386 ЗАСН, представленный на открытой экспозиционной площадке Конгрессно-выставочного центра Патриот на Международном форуме АРМИЯ-2021
14 из 16

Посетителей ждет множество премьер. Одна из них — надежный и маневренный десантируемый грузопассажирский бронеавтомобиль К-4386 ЗАСН, который поступит в войска уже в 2022 году.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Помимо вооружений, предприятия ВПК покажут на "Армии" и смежные разработки.

На стенде Главного военного медицинского управления, представленного в выставочной экспозиции на Международном форуме АРМИЯ-2021 в Конгрессно-выставочном центре Патриот
15 из 16

Помимо вооружений, предприятия ВПК покажут на "Армии" и смежные разработки.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Форум в Кубинке станет площадкой для подписания долгосрочных контрактов Минобороны с промышленными предприятиями.

 Стенд Русского географического общества, представленный в выставочной экспозиции на Международном форуме АРМИЯ-2021 в Конгрессно-выставочном центре Патриот
16 из 16

Форум в Кубинке станет площадкой для подписания долгосрочных контрактов Минобороны с промышленными предприятиями.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ФотоАрмияКубинкаТанковый биатлонАлабиноИл-76МДпарк "Патриот"Т-72Б3Форум "Армия — 2021"Армейские международные игры — 2021 (АрМИ-2021)Владимир Путин
 
 
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