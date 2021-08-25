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В Дагестане нашли тело туриста из Петербурга

В Дагестане нашли тело туриста из Петербурга - РИА Новости, 25.08.2021

В Дагестане нашли тело туриста из Петербурга

Спасатели обнаружили тело 37-летнего туриста из Санкт-Петербурга, которого унесли селевые потоки, в четырех километрах от Карадахской теснины, сообщает... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T19:01

2021-08-25T19:01

2021-08-25T19:46

происшествия

санкт-петербург

гунибский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика дагестан

россия

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МАХАЧКАЛА, 25 авг – РИА Новости. Спасатели обнаружили тело 37-летнего туриста из Санкт-Петербурга, которого унесли селевые потоки, в четырех километрах от Карадахской теснины, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Дагестану.В понедельник пресс-служба МЧС Дагестана проинформировала, что из-за поднятия уровня воды в реке после ливней и схода селевого потока в горных районах республики произошло сразу несколько происшествий. В Карадахской теснине оказались заблокированными 15 туристов, одного унесло потоками селя. Всего в тот день с Карадахской теснины были эвакуированы более 30 человек. Во вторник местный главк МЧС сообщил о пропаже еще одного туриста."Двадцать пятого августа 2021 года в ходе поисково-спасательных мероприятий в четырех километрах от Карадахской теснины Гунибского района обнаружено тело 37-летнего туриста из города Санкт-Петербурга. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – говорится в сообщении.По информации ведомства, сотрудники МЧС, местные жители и волонтеры продолжают поиски второго пропавшего туриста.По результатам проверок будут приняты процессуальные решения, уточнили в СУСК по региону.

санкт-петербург

гунибский район

россия

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2021

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Потоки воды уносят людей и машины: последствия ливня в Дагестане В результате ливня с градом в Дагестане поднялся уровень воды в реках. Потоки селя повредили несколько домов и разрушили дороги. Почти 5 тысяч местных жителей остались без газа. В Левашинском районе Дагестана унесло две машины, три человека числятся пропавшими. В соседнем в Гунибском районе две туристические группы по 15 человек оказались заблокированы в Карадахской теснине. Большинство из них уже эвакуировали. По данным МЧС, двоих до сих пор ищут. Пеший маршрут по Карадахской теснине один из самых популярных в Дагестане. Узкий живописный проход между скалами упирается в тупик. Вернуться можно только тем же маршрутом. 2021-08-25T19:01 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, санкт-петербург, гунибский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан, россия, новости - туризм