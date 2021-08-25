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В Дагестане нашли тело туриста из Петербурга
В Дагестане нашли тело туриста из Петербурга - РИА Новости, 25.08.2021
В Дагестане нашли тело туриста из Петербурга
Спасатели обнаружили тело 37-летнего туриста из Санкт-Петербурга, которого унесли селевые потоки, в четырех километрах от Карадахской теснины, сообщает... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T19:01
2021-08-25T19:01
2021-08-25T19:46
происшествия
санкт-петербург
гунибский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика дагестан
россия
туризм
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МАХАЧКАЛА, 25 авг – РИА Новости. Спасатели обнаружили тело 37-летнего туриста из Санкт-Петербурга, которого унесли селевые потоки, в четырех километрах от Карадахской теснины, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Дагестану.В понедельник пресс-служба МЧС Дагестана проинформировала, что из-за поднятия уровня воды в реке после ливней и схода селевого потока в горных районах республики произошло сразу несколько происшествий. В Карадахской теснине оказались заблокированными 15 туристов, одного унесло потоками селя. Всего в тот день с Карадахской теснины были эвакуированы более 30 человек. Во вторник местный главк МЧС сообщил о пропаже еще одного туриста."Двадцать пятого августа 2021 года в ходе поисково-спасательных мероприятий в четырех километрах от Карадахской теснины Гунибского района обнаружено тело 37-летнего туриста из города Санкт-Петербурга. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – говорится в сообщении.По информации ведомства, сотрудники МЧС, местные жители и волонтеры продолжают поиски второго пропавшего туриста.По результатам проверок будут приняты процессуальные решения, уточнили в СУСК по региону.
санкт-петербург
гунибский район
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Потоки воды уносят людей и машины: последствия ливня в Дагестане
В результате ливня с градом в Дагестане поднялся уровень воды в реках. Потоки селя повредили несколько домов и разрушили дороги. Почти 5 тысяч местных жителей остались без газа. В Левашинском районе Дагестана унесло две машины, три человека числятся пропавшими. В соседнем в Гунибском районе две туристические группы по 15 человек оказались заблокированы в Карадахской теснине. Большинство из них уже эвакуировали. По данным МЧС, двоих до сих пор ищут. Пеший маршрут по Карадахской теснине один из самых популярных в Дагестане. Узкий живописный проход между скалами упирается в тупик. Вернуться можно только тем же маршрутом.
2021-08-25T19:01
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PT0M43S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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происшествия, санкт-петербург, гунибский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан, россия, новости - туризм
19:01 25.08.2021 (обновлено: 19:46 25.08.2021)
В Дагестане нашли тело туриста из Петербурга
СК: спасатели обнаружили тело туриста из Петербурга в четырех километрах от Карадахской теснины