https://ria.ru/20210825/tekhnika-1747141537.html
Шойгу показали новейшую технику ВКС
Шойгу показали новейшую технику ВКС - РИА Новости, 25.08.2021
Шойгу показали новейшую технику ВКС
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду на подмосковном аэродроме Кубинка ознакомился с перспективными образцами авиационной техники и образцами новейшего... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T09:56
2021-08-25T09:56
2021-08-25T09:57
общество
безопасность
кубинка
сергей шойгу
объединенная двигателестроительная корпорация
воздушно-космические силы россии
ми-28нм
ми-8мтв5
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АЭРОДРОМ КУБИНКА (Московская область), 25 авг – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду на подмосковном аэродроме Кубинка ознакомился с перспективными образцами авиационной техники и образцами новейшего вооружения, разработанного для Воздушно-космических сил (ВКС) России.В частности, здесь были представлены модернизированный вертолёт Ка-52М совместно с авиационными крылатыми ракетами "изделие 305", перспективная полевая технико-эксплуатационная часть для выполнения войскового ремонта авиационной техники, авиадвигатели отечественного производства.Также министр обороны осмотрел вертолёт Ми-26Т2В, оборудованный медицинскими модулями, вертолёты Ка-226Т, Ми-28НМ, Ми-28НМ, Ми-8МТВ5-М, Ми-38Т, многофункциональные самолёты Л-410 различных модификаций, новейший учебный самолёт УТС-800 отечественного производства. Все летательные аппараты были представлены на открытой части экспозиции.Глава военного ведомства осмотрел авиатехнику, заслушал доклады представителей "Объединённой авиастроительной корпорации" и "Объединённой двигателестроительной корпорации", ведущих российских предприятий-изготовителей и конструкторских бюро.Кроме того, в ходе посещения авиационного кластера форума "Армия-2021", на котором представлено более 50 летательных аппаратов Воздушно-космических сил, Шойгу ознакомился с образцами новейшего авиационного вооружения и оценил пилотаж лётчиков в рамках демонстрационного показа.
https://ria.ru/20210608/letchitsy-1736197860.html
https://ria.ru/20210426/raketa-1729897856.html
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общество, безопасность, кубинка, сергей шойгу, объединенная двигателестроительная корпорация, воздушно-космические силы россии, ми-28нм, ми-8мтв5, ка-226т, россия
09:56 25.08.2021 (обновлено: 09:57 25.08.2021)
Шойгу показали новейшую технику ВКС
Министр обороны Шойгу ознакомился с образцами авиационной техники и новейшего вооружения для ВКС