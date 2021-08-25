https://ria.ru/20210825/tekhnika-1747141537.html

Шойгу показали новейшую технику ВКС

Шойгу показали новейшую технику ВКС - РИА Новости, 25.08.2021

Шойгу показали новейшую технику ВКС

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду на подмосковном аэродроме Кубинка ознакомился с перспективными образцами авиационной техники и образцами новейшего... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T09:56

2021-08-25T09:56

2021-08-25T09:57

общество

безопасность

кубинка

сергей шойгу

объединенная двигателестроительная корпорация

воздушно-космические силы россии

ми-28нм

ми-8мтв5

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АЭРОДРОМ КУБИНКА (Московская область), 25 авг – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду на подмосковном аэродроме Кубинка ознакомился с перспективными образцами авиационной техники и образцами новейшего вооружения, разработанного для Воздушно-космических сил (ВКС) России.В частности, здесь были представлены модернизированный вертолёт Ка-52М совместно с авиационными крылатыми ракетами "изделие 305", перспективная полевая технико-эксплуатационная часть для выполнения войскового ремонта авиационной техники, авиадвигатели отечественного производства.Также министр обороны осмотрел вертолёт Ми-26Т2В, оборудованный медицинскими модулями, вертолёты Ка-226Т, Ми-28НМ, Ми-28НМ, Ми-8МТВ5-М, Ми-38Т, многофункциональные самолёты Л-410 различных модификаций, новейший учебный самолёт УТС-800 отечественного производства. Все летательные аппараты были представлены на открытой части экспозиции.Глава военного ведомства осмотрел авиатехнику, заслушал доклады представителей "Объединённой авиастроительной корпорации" и "Объединённой двигателестроительной корпорации", ведущих российских предприятий-изготовителей и конструкторских бюро.Кроме того, в ходе посещения авиационного кластера форума "Армия-2021", на котором представлено более 50 летательных аппаратов Воздушно-космических сил, Шойгу ознакомился с образцами новейшего авиационного вооружения и оценил пилотаж лётчиков в рамках демонстрационного показа.

https://ria.ru/20210608/letchitsy-1736197860.html

https://ria.ru/20210426/raketa-1729897856.html

кубинка

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, безопасность, кубинка, сергей шойгу, объединенная двигателестроительная корпорация, воздушно-космические силы россии, ми-28нм, ми-8мтв5, ка-226т, россия