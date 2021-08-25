https://ria.ru/20210825/obrazovanie-1747213031.html

Путин призвал модернизировать систему образования

Путин призвал модернизировать систему образования - РИА Новости, 25.08.2021

Путин призвал модернизировать систему образования

Российскую систему образования нужно модернизировать, считает президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T15:56

2021-08-25T15:56

2021-08-25T16:02

образование - общество

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школа

владимир путин

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Российскую систему образования нужно модернизировать, считает президент РФ Владимир Путин."Мы уже не раз говорили, что действующую систему необходимо модернизировать, учитывать новые возросшие требования к профессии, квалификации учителя, а значит работать над тем, чтобы рос престиж учительского труда в обществе", - заявил президент на президиуме Госсовета РФ по вопросам образования.

https://ria.ru/20210825/uchitel-1747210686.html

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образование - общество, общество, школа, владимир путин, россия, сн_образование, социальный навигатор