https://ria.ru/20210825/obrazovanie-1747213031.html
Путин призвал модернизировать систему образования
Путин призвал модернизировать систему образования - РИА Новости, 25.08.2021
Путин призвал модернизировать систему образования
Российскую систему образования нужно модернизировать, считает президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T15:56
2021-08-25T15:56
2021-08-25T16:02
образование - общество
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Российскую систему образования нужно модернизировать, считает президент РФ Владимир Путин."Мы уже не раз говорили, что действующую систему необходимо модернизировать, учитывать новые возросшие требования к профессии, квалификации учителя, а значит работать над тем, чтобы рос престиж учительского труда в обществе", - заявил президент на президиуме Госсовета РФ по вопросам образования.
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образование - общество, общество, школа, владимир путин, россия, сн_образование, социальный навигатор
15:56 25.08.2021 (обновлено: 16:02 25.08.2021)
Путин призвал модернизировать систему образования
Президент Путин: систему образования нужно модернизировать