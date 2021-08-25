https://ria.ru/20210825/nerpa-1747190857.html

Больную нерпу спасли на берегу Ладожского озера

Больную нерпу спасли на берегу Ладожского озера - РИА Новости, 25.08.2021

Больную нерпу спасли на берегу Ладожского озера

Больную нерпу спасли на берегу Ладожского озера и доставили в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщает Фонд друзей... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T14:15

2021-08-25T14:15

2021-08-25T14:31

хорошие новости

общество

ленинградская область

ладожское озеро

центр изучения и сохранения морских млекопитающих

фонд друзей балтийской нерпы

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 авг — РИА Новости. Больную нерпу спасли на берегу Ладожского озера и доставили в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщает Фонд друзей балтийской нерпы."С западного побережья Ладоги к нам поступила худенькая, больная и кем-то поклеванная ладожская нерпочка. Будем ее лечить", — сообщается на странице фонда в соцсети "ВКонтакте".Всего с 2013 года специалистами были спасены и возвращены в дикую природу более сотни нерп и тюленей. Центр изучения и сохранения морских млекопитающих был открыт на территории сооружений Водоканала Санкт-Петербурга в Репино в сентябре 2014 года.В Петербурге и на территории Ленинградской области обитают три разновидности морских млекопитающих: балтийский серый тюлень и два подвида кольчатой нерпы (балтийская и ладожская). Все они внесены в Красную книгу России как находящиеся под угрозой исчезновения.

https://ria.ru/20210809/nerpy-1745110065.html

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общество, ленинградская область, ладожское озеро, центр изучения и сохранения морских млекопитающих, фонд друзей балтийской нерпы, россия