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Дочь Константина Меладзе госпитализировали
Дочь Константина Меладзе госпитализировали - РИА Новости, 25.08.2021
Дочь Константина Меладзе госпитализировали
Дочь композитора Константина Меладзе Лия была госпитализирована. Кадрами из больничной палаты она поделилась в своем Instagram. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T13:32
2021-08-25T13:32
2021-08-25T13:32
шоубиз
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Дочь композитора Константина Меладзе Лия была госпитализирована. Кадрами из больничной палаты она поделилась в своем Instagram.По словам девушки, сейчас ее ситуации ничего не угрожает. Она может спокойно есть и смотреть сериал.Несмотря на заверения девушки, ее внешний вид обеспокоил некоторых подписчиков. На кадрах Лия запечатлена с многочисленными проводами от медицинского оборудования. Причину госпитализации Меладзе решила не раскрывать.Лия – дочь Константина от брака с Яной Сумм. У пары есть еще двое детей — дочь Алиса и сын Валерий.После развода композитор женился на певице Вере Брежневой, которая регулярно делится с поклонниками их совместными с мужем снимками.
https://ria.ru/20210519/lorak-1732937365.html
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дети, константин меладзе, вера брежнева, знаменитости