https://ria.ru/20210825/meladze-1747169286.html

Дочь Константина Меладзе госпитализировали

Дочь Константина Меладзе госпитализировали - РИА Новости, 25.08.2021

Дочь Константина Меладзе госпитализировали

Дочь композитора Константина Меладзе Лия была госпитализирована. Кадрами из больничной палаты она поделилась в своем Instagram. РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T13:32

2021-08-25T13:32

2021-08-25T13:32

шоубиз

дети

константин меладзе

вера брежнева

знаменитости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747167302_0:1038:1185:1705_1920x0_80_0_0_8c6771c884f0ccd6250442259e16547f.jpg

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Дочь композитора Константина Меладзе Лия была госпитализирована. Кадрами из больничной палаты она поделилась в своем Instagram.По словам девушки, сейчас ее ситуации ничего не угрожает. Она может спокойно есть и смотреть сериал.Несмотря на заверения девушки, ее внешний вид обеспокоил некоторых подписчиков. На кадрах Лия запечатлена с многочисленными проводами от медицинского оборудования. Причину госпитализации Меладзе решила не раскрывать.Лия – дочь Константина от брака с Яной Сумм. У пары есть еще двое детей — дочь Алиса и сын Валерий.После развода композитор женился на певице Вере Брежневой, которая регулярно делится с поклонниками их совместными с мужем снимками.

https://ria.ru/20210519/lorak-1732937365.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дети, константин меладзе, вера брежнева, знаменитости