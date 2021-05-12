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"От любви помолодел": Брежнева разместила редкие снимки с Меладзе
"От любви помолодел": Брежнева разместила редкие снимки с Меладзе
Певица Вера Брежнева разместила в Instagram несколько снимков с супругом — композитором и продюсером Константином Меладзе, который накануне отмечал свой 58-й... РИА Новости, 12.05.2021
2021-05-12T15:06
2021-05-12T15:06
2021-05-12T15:06
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Певица Вера Брежнева разместила в Instagram несколько снимков с супругом — композитором и продюсером Константином Меладзе, который накануне отмечал свой 58-й день рождения."Наше утро было очень светлым. Мы праздновали день рождения прекрасного и талантливого Константина Меладзе — в семье, радости, сюрпризах и любви. А потом днем узнали о трагедии в Казани. И очень хочется пожелать всем людям. Давайте растить детей в любви, нежности, заботе и доброте. Тогда они будут вырастать теми людьми, которые не будут причинять вреда другим. Берегите себя и близких. Родителям сил", — написала Брежнева.На снимках экс-солистка группы "ВИА Гра" с мужем и его сестрой Лианой сидят в обнимку на яхте. В комментариях подписчики присоединились к поздравлениям и отметили, что именинник, который редко появляется в соцсетях, заметно похорошел.
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виа гра, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, константин меладзе, вера брежнева
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости.
Певица Вера Брежнева разместила
в Instagram несколько снимков с супругом — композитором и продюсером Константином Меладзе, который накануне отмечал свой 58-й день рождения.
"Наше утро было очень светлым. Мы праздновали день рождения прекрасного и талантливого Константина Меладзе — в семье, радости, сюрпризах и любви. А потом днем узнали о трагедии в Казани. И очень хочется пожелать всем людям. Давайте растить детей в любви, нежности, заботе и доброте. Тогда они будут вырастать теми людьми, которые не будут причинять вреда другим. Берегите себя и близких. Родителям сил", — написала Брежнева.
На снимках экс-солистка группы "ВИА Гра" с мужем и его сестрой Лианой сидят в обнимку на яхте.
В комментариях подписчики присоединились к поздравлениям и отметили, что именинник, который редко появляется в соцсетях, заметно похорошел.
"Шикарные фотографии, полные счастья и любви! С днем рождения Константина Меладзе", "Муж от любви помолодел", "Верочка, спасибо за сопереживание. Константина с днем рождения", — написали пользователи.