https://ria.ru/20210512/brezhneva-1731936557.html

"От любви помолодел": Брежнева разместила редкие снимки с Меладзе

"От любви помолодел": Брежнева разместила редкие снимки с Меладзе

Певица Вера Брежнева разместила в Instagram несколько снимков с супругом — композитором и продюсером Константином Меладзе, который накануне отмечал свой 58-й... РИА Новости, 12.05.2021

2021-05-12T15:06

2021-05-12T15:06

2021-05-12T15:06

виа гра

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константин меладзе

шоубиз

вера брежнева

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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Певица Вера Брежнева разместила в Instagram несколько снимков с супругом — композитором и продюсером Константином Меладзе, который накануне отмечал свой 58-й день рождения."Наше утро было очень светлым. Мы праздновали день рождения прекрасного и талантливого Константина Меладзе — в семье, радости, сюрпризах и любви. А потом днем узнали о трагедии в Казани. И очень хочется пожелать всем людям. Давайте растить детей в любви, нежности, заботе и доброте. Тогда они будут вырастать теми людьми, которые не будут причинять вреда другим. Берегите себя и близких. Родителям сил", — написала Брежнева.На снимках экс-солистка группы "ВИА Гра" с мужем и его сестрой Лианой сидят в обнимку на яхте. В комментариях подписчики присоединились к поздравлениям и отметили, что именинник, который редко появляется в соцсетях, заметно похорошел.

https://ria.ru/20210118/brezhneva-1593493074.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виа гра, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, константин меладзе, вера брежнева