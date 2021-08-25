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Пуленепробиваемый жилет Канье Уэста продали за 20 тысяч долларов

Пуленепробиваемый жилет Канье Уэста продали за 20 тысяч долларов - РИА Новости, 25.08.2021

Пуленепробиваемый жилет Канье Уэста продали за 20 тысяч долларов

Пуленепробиваемый жилет американского рэпера Канье Уэста с презентации альбома Donda продали за 20 тысяч долларов. Соответствующий лот был выставлен на продажу... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T11:05

2021-08-25T11:05

2021-08-25T11:40

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Пуленепробиваемый жилет американского рэпера Канье Уэста с презентации альбома Donda продали за 20 тысяч долларов. Соответствующий лот был выставлен на продажу в магазине Justin Reed.Одна из презентаций нового альбома рэпера состоялась 5 августа. Помимо надписи с названием альбома DONDA на жилете рукой музыканта написана аббревиатура MBD, что означает My Body Different ("Мое тело другое"). Имя покупателя не разглашается.Сам альбом еще не вышел, однако рэпер регулярно проводит его презентации. Ближайший концерт состоится 26 августа на стадионе в Чикаго. В качестве декорации рэпер решил воссоздать дом своего детства. Для анонса концерта он удалил из Instagram все фото, кроме изображений этого здания.Также на днях стало известно, что музыкант подал заявление на смену имени.

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рэп, twitter, лос-анджелес, канье уэст, netflix, знаменитости, новости культуры