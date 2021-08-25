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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210825/west-1747147077.html
Канье Уэст подал документы на смену имени
Канье Уэст подал документы на смену имени - РИА Новости, 25.08.2021
Канье Уэст подал документы на смену имени
Американский рэп-исполнитель Канье Уэст подал необходимые документы для официальной смены имени на его сценический псевдоним Йе (Ye), сообщает издание People. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T10:40
2021-08-25T10:40
культура
лос-анджелес
канье уэст
новости культуры
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ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Американский рэп-исполнитель Канье Уэст подал необходимые документы для официальной смены имени на его сценический псевдоним Йе (Ye), сообщает издание People.Согласно изданию, певец подал заявление в верховный суд Лос-Анджелеса с запросом официально сменить свое имя Канье Омари Уэст "по личным причинам".Отмечается, что в 2018 году Уэст уже заявлял, что будет менять имя после выпуска одноименного альбома. По словам артиста, Йе является частью его имени Канье, а также имеет религиозное значение: такое слово наиболее часто встречается в Библии и переводится как "ты".Как пишет издание TMZ, в Калифорнии процесс смены имени происходит достаточно легко: если нет доказательств того, что заявитель меняет имя для совершения противоправных действий, например, мошенничества, то судья одобряет заявление.
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лос-анджелес, канье уэст, новости культуры
10:40 25.08.2021
 
Канье Уэст подал документы на смену имени

Канье Уэст подал документы на смену имени

© AP Photo / Michael WykeКанье Уэст
Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© AP Photo / Michael Wyke
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ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Американский рэп-исполнитель Канье Уэст подал необходимые документы для официальной смены имени на его сценический псевдоним Йе (Ye), сообщает издание People.
Согласно изданию, певец подал заявление в верховный суд Лос-Анджелеса с запросом официально сменить свое имя Канье Омари Уэст "по личным причинам".
Отмечается, что в 2018 году Уэст уже заявлял, что будет менять имя после выпуска одноименного альбома. По словам артиста, Йе является частью его имени Канье, а также имеет религиозное значение: такое слово наиболее часто встречается в Библии и переводится как "ты".
Как пишет издание TMZ, в Калифорнии процесс смены имени происходит достаточно легко: если нет доказательств того, что заявитель меняет имя для совершения противоправных действий, например, мошенничества, то судья одобряет заявление.
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