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Канье Уэст подал документы на смену имени

Канье Уэст подал документы на смену имени - РИА Новости, 25.08.2021

Канье Уэст подал документы на смену имени

Американский рэп-исполнитель Канье Уэст подал необходимые документы для официальной смены имени на его сценический псевдоним Йе (Ye), сообщает издание People. РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T10:40

2021-08-25T10:40

2021-08-25T10:40

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ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Американский рэп-исполнитель Канье Уэст подал необходимые документы для официальной смены имени на его сценический псевдоним Йе (Ye), сообщает издание People.Согласно изданию, певец подал заявление в верховный суд Лос-Анджелеса с запросом официально сменить свое имя Канье Омари Уэст "по личным причинам".Отмечается, что в 2018 году Уэст уже заявлял, что будет менять имя после выпуска одноименного альбома. По словам артиста, Йе является частью его имени Канье, а также имеет религиозное значение: такое слово наиболее часто встречается в Библии и переводится как "ты".Как пишет издание TMZ, в Калифорнии процесс смены имени происходит достаточно легко: если нет доказательств того, что заявитель меняет имя для совершения противоправных действий, например, мошенничества, то судья одобряет заявление.

https://ria.ru/20210611/shayk-1736660313.html

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лос-анджелес, канье уэст, новости культуры