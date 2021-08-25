https://ria.ru/20210825/west-1747147077.html
Канье Уэст подал документы на смену имени
Канье Уэст подал документы на смену имени - РИА Новости, 25.08.2021
Канье Уэст подал документы на смену имени
Американский рэп-исполнитель Канье Уэст подал необходимые документы для официальной смены имени на его сценический псевдоним Йе (Ye), сообщает издание People. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T10:40
2021-08-25T10:40
2021-08-25T10:40
культура
лос-анджелес
канье уэст
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574430055_0:0:2764:1555_1920x0_80_0_0_e3bcf8c278673406d40a2584efb0e39e.jpg
ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Американский рэп-исполнитель Канье Уэст подал необходимые документы для официальной смены имени на его сценический псевдоним Йе (Ye), сообщает издание People.Согласно изданию, певец подал заявление в верховный суд Лос-Анджелеса с запросом официально сменить свое имя Канье Омари Уэст "по личным причинам".Отмечается, что в 2018 году Уэст уже заявлял, что будет менять имя после выпуска одноименного альбома. По словам артиста, Йе является частью его имени Канье, а также имеет религиозное значение: такое слово наиболее часто встречается в Библии и переводится как "ты".Как пишет издание TMZ, в Калифорнии процесс смены имени происходит достаточно легко: если нет доказательств того, что заявитель меняет имя для совершения противоправных действий, например, мошенничества, то судья одобряет заявление.
https://ria.ru/20210611/shayk-1736660313.html
лос-анджелес
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574430055_107:0:2563:1842_1920x0_80_0_0_8f20696172898982eabf529e03c57777.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лос-анджелес, канье уэст, новости культуры
Канье Уэст подал документы на смену имени
Канье Уэст подал документы на смену имени