https://ria.ru/20210825/it-1747132334.html

Названы IT-специальности, которые будут востребованы через шесть лет

Названы IT-специальности, которые будут востребованы через шесть лет - РИА Новости, 25.08.2021

Названы IT-специальности, которые будут востребованы через шесть лет

Количество бюджетных мест в российских вузах по IT-направлениям в текущем году было увеличено почти на 11,4 тысячи, все их выпускники смогут через 5-6 лет... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T07:46

2021-08-25T07:46

2021-08-25T09:16

общество

технологии

россия

навигатор абитуриента

кем стать

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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Количество бюджетных мест в российских вузах по IT-направлениям в текущем году было увеличено почти на 11,4 тысячи, все их выпускники смогут через 5-6 лет рассчитывать на хорошую работу, но высоким спросом на рынке будут пользоваться также специалисты смежных отраслей, рассказал РИА Новости старший партнер Лиги цифровой экономики Андрей Солодилов.По его словам, в ИТ могут найти себе применение люди с развитыми коммуникативными навыками, базовыми техническими знаниями и хорошим системным мышлением. В этой связи очень актуальна тема double skills."Все большей востребованностью в ИТ пользуются профессионалы из других областей, причем не на стороне бэк-офиса, а непосредственно в рамках разработки и внедрения ИТ-систем. Так, начали появляться новые смежные профессии. Например, UX/UI-дизайнеры разрабатывают внешний вид систем, приложений", – отметил он.Высоким спросом будут пользоваться ИТ-юристы, которые отвечают за правовое взаимодействие в сети, защиту интеллектуальной собственности и интересов при производстве и использовании цифровых продуктов и решений. Еще одно смежное направление – цифровая лингвистика. Специалисты в этой сфере знают иностранные языки и участвуют в создании многофункциональных лингвистических ИТ-систем, которые обеспечивают максимально натуральный, нативный перевод текстов, аудио- и видеоконтента, с учетом контекста, семантических особенностей и прочих."Таким образом, не только технические специалисты могут найти себя в ИТ. Создание хорошего цифрового продукта или решения сейчас требует понимания психологии пользователя, хорошо структурированного, яркого и качественно подготовленного контента, работы с визуализацией и удобством пользовательского интерфейса. Тут себя могут проявить представители различных гуманитарных специальностей. Ведь создание удобного человеку инструмента – это во многом творческая задача", – пояснил эксперт.

https://ria.ru/20210712/urfu-1739916002.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, россия, навигатор абитуриента, кем стать