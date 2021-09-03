https://ria.ru/20210903/dizayner-1748555085.html

Дизайнер: особенности профессии и построение карьеры

Профессия дизайнер: описание и особенности работы, плюсы и минусы

Дизайнер: особенности профессии и построение карьеры

Дизайнер — специалист, который создает облик различных объектов, воплощая в жизнь визуальные задумки. Суть профессии и ее подробное описание, где получить... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T16:25

2021-09-03T16:25

2021-09-03T16:25

образование - общество

российский государственный гуманитарный университет

санкт-петербургский государственный университет

россия

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Дизайнер — специалист, который создает облик различных объектов, воплощая в жизнь визуальные задумки. Суть профессии и ее подробное описание, где получить хорошее образование в сфере дизайна в России после 9 и 11 класса, какое направление выбрать, плюсы и минусы работы дизайнером — в материале РИА Новости.Кто такой дизайнер?Эта профессия объединяет совершенно различные сферы, будь то художественное оформление здания, сайта, автомобиля или одежды. Дизайн, включающий десятки направлений, преследует две цели: творческую и техническую. Первая заключается в генерации и визуализации идей, вторая — в использовании специальных технологий для этого.Описание и особенности профессииДизайнер — это не художник, а скорее разработчик. Используя свою фантазию и навыки визуального оформления (это может быть рисование карандашом, проектирование на планшете или 3D-моделирование в специальной программе) он создает функциональную оболочку объекта или продукта.Направления дизайна различаются по видам отраслей:Плюсы и минусы работы дизайнеромСпециализацииОдному дизайнеру сложно освоить сразу несколько направлений, так как в каждом существуют своя специфика и инструментарий. Поэтому, как правило, человек специализируется на одном виде дизайна, но при этом обладает всевозможными компетенциями в данной области.Веб-дизайнерСпециалист по веб-дизайну выполняет оформление различных интернет-площадок, создает макеты и проектирует приложения. Сейчас это направление считается самым востребованным из-за активного развития интернет-индустрии.Задачей веб-дизайнера является не просто создание внешнего облика онлайн-ресурса, но и его функциональность. А сам процесс требует владения такими навыками как понимание основ верстки, использования графических редакторов и типографики.Гейм-дизайнерПо словам эксперта, специалисту в этой сфере необходимо знать математику и английский язык. Больший упор делается на личностные качества — нужны недюжинная фантазия, умение договариваться, планировать, искать информацию, доносить задачи до людей и грамотно писать. А из сложно описываемых навыков: системное, аналитическое, продуктовое и стратегическое мышление. Еще в работе помогает личное обаяние и харизма, чтобы вести за собой команду к поставленной цели.Графический дизайнерСоздание фирменного стиля и логотипа, дизайн социальных сетей, презентаций и многого другого — приоритетные функции графического дизайнера. Львиная доля времени уходит на техническую часть работы, поэтому профессия требует знания многих графических редакторов и программ для моделирования.Графический дизайнер тоже входит в список самых популярных направлений в дизайне за счет того, что в визуальном оформлении нуждается каждый бизнес, заинтересованный в своем продвижении.Продуктовый дизайнер"Продуктовый дизайнер — это специалист широкого профиля, который занимается проектированием интерфейсов и пользовательского опыта в целом и, кроме того, проведением различных исследований," — сообщил преподаватель Уральского федерального университета по направлению "Продуктовый дизайн" Юлия Минуллина.По словам эксперта, продуктовый дизайнер вместе со своей командой также отвечает за развитие продукта — может участвовать в создании стратегии развития, осуществлять поиск наилучшего позиционирования и т.д.Дизайнер интерьераОформление помещений считается первоочередной задачей дизайнера интерьера. Помимо внешних характеристик специалист также продумывает комфорт клиента с учетом бюджета. В его основные задачи входит:Ландшафтный дизайнерДля работы ландшафтным дизайнером требуется знание многих дисциплин, таких как гидрология, почвоведение, дендрология, инженерная часть и др. Это не только посадка растений, но и грамотное планирование территории и всех подземных коммуникаций. По словам ландшафтного архитектора и директора компании "Фабрика Ландшафтов" Елены Завьяловой: "Очень важно, чтобы и вода нигде не стояла, чтобы растения и газон могли хорошо развиваться. Для этого надо учесть очень много факторов. Конечно, важно изучить и колористику и композицию — тогда вы будете уникальны как специалист."Эксперт утверждает, что для ландшафтного дизайнера существует два варианта самореализации: первый — работа в организации, второй — работа "на себя". Как говорит Елена Завьялова: "В идеале сначала надо набраться опыта в какой-либо фирме, и затем уже открывать свое дело. К этому моменту будет понятно, насколько дизайнеру комфортно работать с заказчиками (некоторые не любят общение с людьми, поскольку зачастую это нервный момент). Ну и в целом, чем больше человек окунется в эту профессию изначально, тем легче будет в дальнейшем руководить своей фирмой".Экологичный дизайнерЭкодизайнер занимается созданием дизайна окружающей среды с учетом экологичности материалов и технологий. Такого специалиста волнует не только внешний вид и функциональность, но и влияние различных вещей на окружающую среду. Он внедряет решения по экономии электроэнергии и воды, по переработке отходов и другим аспектам в отношении экологии.Промышленный дизайнер"Промышленные дизайнеры создают физический мир вокруг нас. Все, что нас окружает — ручка, стол, мобильный, зубная щетка, компьютер и так далее — все создано при участии промышленного дизайнера", — утверждает Ирина Жданова, основатель и руководитель Бюро промышленного дизайна "Масштаб". Задача промышленного дизайнера, по ее словам, — создавать новые продукты для улучшения качества жизни пользователей по заданию предпринимателей. Ключевая особенность этого направления в том, что хороший дизайн — результат продумывания не только креативной и эстетической стороны, но и технологической, экономической и даже социальной.Архитектурный дизайнерАрхитектурный дизайнер большую часть рабочего времени уделяет проектированию зданий. Его работа направлена на создание эстетической и комфортной среды для обитания человека. Дизайнер архитектуры может браться за строительное проектирование, либо работать с уже готовыми планами. Для специалиста важен баланс между красотой, эффективностью и стоимостью проекта.Световой дизайнерПод этой профессией понимается разработка световых решений для дома, городских объектов, оформление мероприятий и различных шоу. Это работа над созданием определенной атмосферы, потому как свет — это не только про технологии и удобство, но и про эмоциональную часть жизни человека. Естественно, кроме креативности световому дизайнеру нужно и понимание физических свойств света и принципов работы осветительных приборов.Дизайнер одеждыДизайнер одежды — человек, способный рисовать от руки, шить и работать в графических программах с учетом современных трендов. В его задачи входит разработка эскизов одежды, конструирование и непосредственное участие в создании и продвижении уникального продукта (предложение концепции, изучение потребностей покупателей, анализ рынка и др.).Дизайнер рекламыРекламный дизайнер выполняет работу по созданию макетов листовок и баннеров. Он занимается и разработкой идеи, и текстом, и изображением с учетом того, где будет размещаться реклама. Главная цель такого специалиста — успешное проведение рекламной кампании.Где получить образование?Для получения профессии дизайнера в первую очередь необходимо определиться с учебным заведением, где есть программа дизайна. Кроме того, на курсе могут быть разные профили, из которых тоже предстоит выбрать подходящий для себя.Вузы и ссузыСудя по рейтингам, лучшим выбором на для получения знаний в области дизайна в России считаются следующие высшие учебные заведения:К средним специальным учебным заведениям с направлением "Дизайн по отраслям" относят:КурсыМногие начинающие специалисты не останавливаются на получении диплома в вузе и пытаются получить более развернутые знания на курсах. Большую популярность сейчас набирают площадки онлайн-образования, такие как SkillBox, Coursera, Geekbrains, школа дизайна Яндекса и др.К плюсам курсов в формате "онлайн" можно отнести факт того, что есть возможность получить более узкие знания в той области, которую выбрал будущий дизайнер, не выходя из дома.Устройство на работу и построение карьерыЧтобы преуспеть на поприще дизайна и зарекомендовать себя хорошим специалистом, эксперты советуют еще на этапе обучения постепенно выполнять мелкие и средние задачи в дизайне, проходить стажировку в агентствах и собирать свое первое портфолио. Поначалу оплата труда может быть низкой или даже отсутствовать вовсе из-за неопытности, но по мере того, как дизайнер будет набивать руку, будет расти и заработок.По советам экспертов, для начала карьеры и быстрого получения опыта лучший вариант — прийти в фирму на стартовую позицию и учиться у более опытных коллег. Сейчас в IT-компаниях и других отраслях бизнеса зачастую налажен процесс развития специалиста — составляется индивидуальная карта компетенций, затем план обучения, который позволяет расти профессионально, концентрируясь на практических аспектах.Уровень зарплаты в России и за рубежомУровень дохода дизайнера напрямую зависит от направления его деятельности (самой прибыльной сферой сейчас считаются IT-технологии), а также от следующих факторов:В России можно разделить уровень оплаты труда на два "лагеря":Что же касается уровня дохода за рубежом, в США средняя зарплата — 3 тысячи долларов, в Германии — 4 тысячи евро.

https://radiosputnik.ria.ru/20210303/zarplata-1599725838.html

https://ria.ru/20210303/vakansii-1599689309.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образование - общество, российский государственный гуманитарный университет, санкт-петербургский государственный университет, россия