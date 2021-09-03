Дизайнер: особенности профессии и построение карьеры
Дизайнер — специалист, который создает облик различных объектов, воплощая в жизнь визуальные задумки. Суть профессии и ее подробное описание, где получить хорошее образование в сфере дизайна в России после 9 и 11 класса, какое направление выбрать, плюсы и минусы работы дизайнером — в материале РИА Новости.
Кто такой дизайнер?
Эта профессия объединяет совершенно различные сферы, будь то художественное оформление здания, сайта, автомобиля или одежды. Дизайн, включающий десятки направлений, преследует две цели: творческую и техническую. Первая заключается в генерации и визуализации идей, вторая — в использовании специальных технологий для этого.
Описание и особенности профессии
Дизайнер — это не художник, а скорее разработчик. Используя свою фантазию и навыки визуального оформления (это может быть рисование карандашом, проектирование на планшете или 3D-моделирование в специальной программе) он создает функциональную оболочку объекта или продукта.
Направления дизайна различаются по видам отраслей:
- —графический дизайн (создание рекламной продукции, видеороликов, шрифтов и др.);
- —имидж человека (все, что касается внешнего вида: дизайн одежды, обуви и т.д.);
- —архитектурный (дизайн зданий и городских объектов);
- —ландшафтный (оформление территорий);
- —гейм-дизайн (разработка игр);
- —промышленный (проектирование окружающих предметов);
- —световой (оформление мероприятий и объектов при помощи освещения) и др.
Плюсы и минусы работы дизайнером
Плюсы
Минусы
Большой выбор направлений в дизайне и возможность реализовать себя в любом из них
Сложность профессии, требующая специальных навыков
Зачастую достойная оплата труда
Высокий уровень конкуренции, особенно на начальных этапах карьеры
Высокий уровень конкуренции, особенно на начальных этапах карьеры
Размытые рамки задач и оценки качества работы
Комбинация творческих и технических навыков
Необходимость в постоянном обновлении знаний
Высокий и актуальный спрос на рынке услуг
Риск профессионального выгорания, связанный с творческим кризисом
Знание тенденций и их применение в личных целях
Присутствие монотонности в работе
Специализации
Одному дизайнеру сложно освоить сразу несколько направлений, так как в каждом существуют своя специфика и инструментарий. Поэтому, как правило, человек специализируется на одном виде дизайна, но при этом обладает всевозможными компетенциями в данной области.
Веб-дизайнер
Специалист по веб-дизайну выполняет оформление различных интернет-площадок, создает макеты и проектирует приложения. Сейчас это направление считается самым востребованным из-за активного развития интернет-индустрии.
Задачей веб-дизайнера является не просто создание внешнего облика онлайн-ресурса, но и его функциональность. А сам процесс требует владения такими навыками как понимание основ верстки, использования графических редакторов и типографики.
Гейм-дизайнер
"Простым языком гейм-дизайнер — это проектировщик игры. Он придумывает игру, ее правила, механику, пишет сценарий и описывает задачи для программистов и художников. Он как режиссер в кино: говорит, что снимать и как, с какого ракурса, какие костюмы, какие реплики, как их подать и прочее", — рассказал РИА Новости Игорь Верхушин, гейм-дизайнер.
По словам эксперта, специалисту в этой сфере необходимо знать математику и английский язык. Больший упор делается на личностные качества — нужны недюжинная фантазия, умение договариваться, планировать, искать информацию, доносить задачи до людей и грамотно писать. А из сложно описываемых навыков: системное, аналитическое, продуктовое и стратегическое мышление. Еще в работе помогает личное обаяние и харизма, чтобы вести за собой команду к поставленной цели.
Графический дизайнер
3D-дизайнер за работой
Создание фирменного стиля и логотипа, дизайн социальных сетей, презентаций и многого другого — приоритетные функции графического дизайнера. Львиная доля времени уходит на техническую часть работы, поэтому профессия требует знания многих графических редакторов и программ для моделирования.
Графический дизайнер тоже входит в список самых популярных направлений в дизайне за счет того, что в визуальном оформлении нуждается каждый бизнес, заинтересованный в своем продвижении.
Продуктовый дизайнер
"Продуктовый дизайнер — это специалист широкого профиля, который занимается проектированием интерфейсов и пользовательского опыта в целом и, кроме того, проведением различных исследований," — сообщил преподаватель Уральского федерального университета по направлению "Продуктовый дизайн" Юлия Минуллина.
По словам эксперта, продуктовый дизайнер вместе со своей командой также отвечает за развитие продукта — может участвовать в создании стратегии развития, осуществлять поиск наилучшего позиционирования и т.д.
"Для освоения профессии продуктового дизайнера лучше выбирать курсы, в программе которых уделяется внимание и исследованиям, и UX-аналитике, и проектированию интерфейсов — работе в Figma, например. Важно помнить, что продуктовый дизайнер находится на стыке разных дисциплин, поэтому чем обширнее курс — тем лучше. Другой вариант — пройти несколько курсов поменьше, отдельно по UX/UI, отдельно по исследованиям и т.д." — прокомментировала Юлия Минуллина.
Дизайнер интерьера
Оформление помещений считается первоочередной задачей дизайнера интерьера. Помимо внешних характеристик специалист также продумывает комфорт клиента с учетом бюджета. В его основные задачи входит:
- —проектирование дизайна помещения;
- —подбор мебели и других элементов комнаты;
- —общение с заказчиком;
- —работа в специальных программах моделирования.
Ландшафтный дизайнер
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРабота "Финский сад Альтрейн - Energy" на Московском международном фестивале ландшафтного искусства, садоводства и питомниководства "Сады и люди" на ВДНХ
Работа "Финский сад Альтрейн - Energy" на Московском международном фестивале ландшафтного искусства, садоводства и питомниководства "Сады и люди" на ВДНХ
Для работы ландшафтным дизайнером требуется знание многих дисциплин, таких как гидрология, почвоведение, дендрология, инженерная часть и др. Это не только посадка растений, но и грамотное планирование территории и всех подземных коммуникаций. По словам ландшафтного архитектора и директора компании "Фабрика Ландшафтов" Елены Завьяловой: "Очень важно, чтобы и вода нигде не стояла, чтобы растения и газон могли хорошо развиваться. Для этого надо учесть очень много факторов. Конечно, важно изучить и колористику и композицию — тогда вы будете уникальны как специалист."
Эксперт утверждает, что для ландшафтного дизайнера существует два варианта самореализации: первый — работа в организации, второй — работа "на себя". Как говорит Елена Завьялова: "В идеале сначала надо набраться опыта в какой-либо фирме, и затем уже открывать свое дело. К этому моменту будет понятно, насколько дизайнеру комфортно работать с заказчиками (некоторые не любят общение с людьми, поскольку зачастую это нервный момент). Ну и в целом, чем больше человек окунется в эту профессию изначально, тем легче будет в дальнейшем руководить своей фирмой".
Экологичный дизайнер
Экодизайнер занимается созданием дизайна окружающей среды с учетом экологичности материалов и технологий. Такого специалиста волнует не только внешний вид и функциональность, но и влияние различных вещей на окружающую среду. Он внедряет решения по экономии электроэнергии и воды, по переработке отходов и другим аспектам в отношении экологии.
Промышленный дизайнер
"Промышленные дизайнеры создают физический мир вокруг нас. Все, что нас окружает — ручка, стол, мобильный, зубная щетка, компьютер и так далее — все создано при участии промышленного дизайнера", — утверждает Ирина Жданова, основатель и руководитель Бюро промышленного дизайна "Масштаб". Задача промышленного дизайнера, по ее словам, — создавать новые продукты для улучшения качества жизни пользователей по заданию предпринимателей. Ключевая особенность этого направления в том, что хороший дизайн — результат продумывания не только креативной и эстетической стороны, но и технологической, экономической и даже социальной.
Архитектурный дизайнер
Архитектурный дизайнер большую часть рабочего времени уделяет проектированию зданий. Его работа направлена на создание эстетической и комфортной среды для обитания человека. Дизайнер архитектуры может браться за строительное проектирование, либо работать с уже готовыми планами. Для специалиста важен баланс между красотой, эффективностью и стоимостью проекта.
Световой дизайнер
Под этой профессией понимается разработка световых решений для дома, городских объектов, оформление мероприятий и различных шоу. Это работа над созданием определенной атмосферы, потому как свет — это не только про технологии и удобство, но и про эмоциональную часть жизни человека. Естественно, кроме креативности световому дизайнеру нужно и понимание физических свойств света и принципов работы осветительных приборов.
Дизайнер одежды
Дизайнер одежды — человек, способный рисовать от руки, шить и работать в графических программах с учетом современных трендов. В его задачи входит разработка эскизов одежды, конструирование и непосредственное участие в создании и продвижении уникального продукта (предложение концепции, изучение потребностей покупателей, анализ рынка и др.).
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкАктриса Наталья Рудова демонстрирует одежду из новой коллекции дизайнера Беллы Потемкиной в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia
Актриса Наталья Рудова демонстрирует одежду из новой коллекции дизайнера Беллы Потемкиной в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia
Дизайнер рекламы
Рекламный дизайнер выполняет работу по созданию макетов листовок и баннеров. Он занимается и разработкой идеи, и текстом, и изображением с учетом того, где будет размещаться реклама. Главная цель такого специалиста — успешное проведение рекламной кампании.
Где получить образование?
Для получения профессии дизайнера в первую очередь необходимо определиться с учебным заведением, где есть программа дизайна. Кроме того, на курсе могут быть разные профили, из которых тоже предстоит выбрать подходящий для себя.
Вузы и ссузы
Судя по рейтингам, лучшим выбором на для получения знаний в области дизайна в России считаются следующие высшие учебные заведения:
- —Санкт-Петербургский государственный университет;
- —Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова;
- —Санкт-Петербургский институт дизайна и искусств;
- —Московский университет дизайна и бизнеса;
- —Российский государственный гуманитарный университет;
- —Уральский федеральный университет;
- —Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики".
К средним специальным учебным заведениям с направлением "Дизайн по отраслям" относят:
- —Московский промышленно-экономический колледж Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова;
- —Международный колледж бизнеса и дизайна;
- —Академия управления городской средой, градостроительства и печати;
- —Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26.
Курсы
Многие начинающие специалисты не останавливаются на получении диплома в вузе и пытаются получить более развернутые знания на курсах. Большую популярность сейчас набирают площадки онлайн-образования, такие как SkillBox, Coursera, Geekbrains, школа дизайна Яндекса и др.
К плюсам курсов в формате "онлайн" можно отнести факт того, что есть возможность получить более узкие знания в той области, которую выбрал будущий дизайнер, не выходя из дома.
Устройство на работу и построение карьеры
Чтобы преуспеть на поприще дизайна и зарекомендовать себя хорошим специалистом, эксперты советуют еще на этапе обучения постепенно выполнять мелкие и средние задачи в дизайне, проходить стажировку в агентствах и собирать свое первое портфолио. Поначалу оплата труда может быть низкой или даже отсутствовать вовсе из-за неопытности, но по мере того, как дизайнер будет набивать руку, будет расти и заработок.
По советам экспертов, для начала карьеры и быстрого получения опыта лучший вариант — прийти в фирму на стартовую позицию и учиться у более опытных коллег. Сейчас в IT-компаниях и других отраслях бизнеса зачастую налажен процесс развития специалиста — составляется индивидуальная карта компетенций, затем план обучения, который позволяет расти профессионально, концентрируясь на практических аспектах.
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Уровень зарплаты в России и за рубежом
Уровень дохода дизайнера напрямую зависит от направления его деятельности (самой прибыльной сферой сейчас считаются IT-технологии), а также от следующих факторов:
- —от полученного образования и компетенций;
- —количества уже реализованных проектов (наличие портфолио);
- —рекомендаций от бывших клиентов;
- —дополнительных навыков, например, знание английского языка и др.
В России можно разделить уровень оплаты труда на два "лагеря":
- —Москва и Московская область — в среднем от 40 тысяч до 200 тысяч рублей в месяц.
- —Регионы — от 20 тысяч до 80 тысяч рублей.