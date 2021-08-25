https://ria.ru/20210825/forum-1747194285.html

В Ленобласти стартовал гражданский форум "Команда 47"

В Ленобласти стартовал гражданский форум "Команда 47" - РИА Новости, 25.08.2021

В Ленобласти стартовал гражданский форум "Команда 47"

В Ленинградской области стартовал гражданский форум "Команда 47", в рамках которого будут презентованы социальные проекты региона и состоится диалог между... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T15:06

2021-08-25T15:06

2021-08-25T15:06

ленинградская область

ленинградская область

александр дрозденко

фонд президентских грантов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 авг — РИА Новости. В Ленинградской области стартовал гражданский форум "Команда 47", в рамках которого будут презентованы социальные проекты региона и состоится диалог между представителями некоммерческих организаций и бизнес-сообществом, сообщила РИА Новости председатель регионального комитета общественных коммуникаций Екатерина Путронен.В программе форума — тренинги на формирование сообществ под руководством модераторов федерального уровня, практический семинар по командной работе над проектами, мастер классы от ведущих экспертов в сфере развития некоммерческого сектора и открытый диалог с губернатором Ленинградской области. Главной темой форума определено объединение усилий инициативных, неравнодушных жителей Ленинградской области в построении гражданского общества.К участию приглашены: представители некоммерческого сектора Ленинградской области и субъектов Северо-Западного федерального округа, инициативные жители, социальные предприниматели, добровольцы, представители органов власти, экспертное сообщество, представители Фонда президентских грантов и многие другие."Гражданский форум Ленинградской области впервые получил название "Команда 47". Это связано с тем, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил следующий год ― Годом Команды 47 и именно представители общественных организаций являются ядром этой команды. Это ―инициативные, активные люди, которые не ждут, чтобы что-то само изменилось к лучшему, а делают это своими руками, своими проектами и добиваются результата", ― сказала Путронен, приветствуя участников мероприятия.Как отметили организаторы форума — Ленинградская область стала одним из первых субъектов страны, запустивших конкурсную процедуру распределения грантов среди НКО, получив одобрение на софинансирование гранта Губернатора из Фонда президентских грантов. На данный момент уже определены 36 победителей, всего было подано более 120 заявок.В пресс-службе областной администрации напомнили, что "Команда 47" ― это актив неравнодушных граждан Ленинградской области. Одноименное название в честь "Команды 47" дано тематике следующего 2022 года. Задавать тему года ―многолетняя региональная традиция.

https://ria.ru/20210817/lenoblast-1746058369.html

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленинградская область, александр дрозденко, фонд президентских грантов