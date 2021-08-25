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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210825/evakuatsiya-1747129294.html
Минобороны эвакуирует россиян и украинцев из Афганистана
Минобороны эвакуирует россиян и украинцев из Афганистана - РИА Новости, 25.08.2021
Минобороны эвакуирует россиян и украинцев из Афганистана
Министр обороны Сергей Шойгу по поручению Владимира Путина организовал эвакуацию из Афганистана более 500 граждан России, других стран — членов ОДКБ и Украины,... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T06:18
2021-08-25T09:01
захват власти в афганистане талибами
в мире
украина
афганистан
одкб
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу по поручению Владимира Путина организовал эвакуацию из Афганистана более 500 граждан России, других стран — членов ОДКБ и Украины, сообщили в военном ведомстве.Для этого создали авиагруппу из четырех военно-транспортных самолетов, которые сосредоточены на аэродроме в Ульяновске. На бортах находятся бригады военных медиков, а также запасы воды, еды и одеял.Смена власти в АфганистанеНа фоне вывода американского контингента "Талибан"* провел наступление и захватил все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Сейчас решается вопрос о механизме управления государством. Как рассказал РИА Новости близкий к новым властям источник, это будет совет из 12 человек.Несколько стран, включая США, Великобританию и Германию, организовали эвакуацию своих граждан и работавших на иностранные миссии афганцев через единственный аэропорт Кабула. Боевики сказали, что разрешат делать это до 31 августа.Во вторник замглавы МИД Украины Евгений Енин заявил, что самолет, который должен был эвакуировать украинцев, захватили неизвестные и вывезли на нем других пассажиров в Иран. Вскоре внешнеполитическое ведомство опровергло это сообщение, заявив, что Енин в целом объяснял беспрецедентный уровень трудностей, с которыми приходится сталкиваться дипломатам. Вечером того же дня борт приземлился в Киеве.*Террористическая организация, запрещенная в России.
украина
афганистан
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
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в мире, украина, афганистан, одкб, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
06:18 25.08.2021 (обновлено: 09:01 25.08.2021)
 
Минобороны эвакуирует россиян и украинцев из Афганистана

Минобороны эвакуирует 500 граждан России, других стран ОДКБ и Украины из Афганистана

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВоенно-транспортный самолет ВКС России Ил-76 МД
Военно-транспортный самолет ВКС России Ил-76 МД - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу по поручению Владимира Путина организовал эвакуацию из Афганистана более 500 граждан России, других стран — членов ОДКБ и Украины, сообщили в военном ведомстве.
Для этого создали авиагруппу из четырех военно-транспортных самолетов, которые сосредоточены на аэродроме в Ульяновске. На бортах находятся бригады военных медиков, а также запасы воды, еды и одеял.

Смена власти в Афганистане

На фоне вывода американского контингента "Талибан"* провел наступление и захватил все крупные города, объявив окончание двадцатилетней войны. Сейчас решается вопрос о механизме управления государством. Как рассказал РИА Новости близкий к новым властям источник, это будет совет из 12 человек.
Несколько стран, включая США, Великобританию и Германию, организовали эвакуацию своих граждан и работавших на иностранные миссии афганцев через единственный аэропорт Кабула. Боевики сказали, что разрешат делать это до 31 августа.
Во вторник замглавы МИД Украины Евгений Енин заявил, что самолет, который должен был эвакуировать украинцев, захватили неизвестные и вывезли на нем других пассажиров в Иран. Вскоре внешнеполитическое ведомство опровергло это сообщение, заявив, что Енин в целом объяснял беспрецедентный уровень трудностей, с которыми приходится сталкиваться дипломатам. Вечером того же дня борт приземлился в Киеве.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреУкраинаАфганистанОДКБМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Россия
 
 
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