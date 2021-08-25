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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210825/erdogan-1747264088.html
Эрдоган рассказал об отношении к заявлениям талибов
Эрдоган рассказал об отношении к заявлениям талибов - РИА Новости, 25.08.2021
Эрдоган рассказал об отношении к заявлениям талибов
Анкара относится к заявлениям пришедшего к власти в Афганистане движения "Талибан"* с осторожным оптимизмом, но все решат действия талибов, заявил президент... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T20:55
2021-08-25T20:55
захват власти в афганистане талибами
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АНКАРА, 25 авг - РИА Новости. Анкара относится к заявлениям пришедшего к власти в Афганистане движения "Талибан"* с осторожным оптимизмом, но все решат действия талибов, заявил президент Турции Тайип Эрдоган."Пока мы с осторожным оптимизмом относимся к заявлениям лидеров талибов. Процессы в Афганистане будут определяться не заявлениями "Талибана"*, а действиями и шагами, которые они будут предпринимать. Турция продолжит вести диалог со всеми сторонами в Афганистане", - сказал Эрдоган, выступая в провинции Битлис. Трансляция велась в Twitter турецкого лидера.Он добавил, что Турция, как страна, открывшая двери для более чем 5 миллионов беженцев, не в силах принять дополнительную нагрузку миграции из Сирии или Афганистана.В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20210825/afganistan-1747261543.html
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в мире, twitter, анкара, сша, реджеп тайип эрдоган, талибан, афганистан, нато, битлис (провинция), россия
20:55 25.08.2021
 
Эрдоган рассказал об отношении к заявлениям талибов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал об отношении к заявлениям движения "Талибан"*

© REUTERS / Umit BektasПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© REUTERS / Umit Bektas
Читать ria.ru в
АНКАРА, 25 авг - РИА Новости. Анкара относится к заявлениям пришедшего к власти в Афганистане движения "Талибан"* с осторожным оптимизмом, но все решат действия талибов, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
"Пока мы с осторожным оптимизмом относимся к заявлениям лидеров талибов. Процессы в Афганистане будут определяться не заявлениями "Талибана"*, а действиями и шагами, которые они будут предпринимать. Турция продолжит вести диалог со всеми сторонами в Афганистане", - сказал Эрдоган, выступая в провинции Битлис. Трансляция велась в Twitter турецкого лидера.
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Он добавил, что Турция, как страна, открывшая двери для более чем 5 миллионов беженцев, не в силах принять дополнительную нагрузку миграции из Сирии или Афганистана.
В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.
* Террористическая организация, запрещена в России
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