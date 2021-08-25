Эрдоган рассказал об отношении к заявлениям талибов
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал об отношении к заявлениям движения "Талибан"*
АНКАРА, 25 авг - РИА Новости. Анкара относится к заявлениям пришедшего к власти в Афганистане движения "Талибан"* с осторожным оптимизмом, но все решат действия талибов, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
"Пока мы с осторожным оптимизмом относимся к заявлениям лидеров талибов. Процессы в Афганистане будут определяться не заявлениями "Талибана"*, а действиями и шагами, которые они будут предпринимать. Турция продолжит вести диалог со всеми сторонами в Афганистане", - сказал Эрдоган, выступая в провинции Битлис. Трансляция велась в Twitter турецкого лидера.
Он добавил, что Турция, как страна, открывшая двери для более чем 5 миллионов беженцев, не в силах принять дополнительную нагрузку миграции из Сирии или Афганистана.
В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.
* Террористическая организация, запрещена в России
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