https://ria.ru/20210825/ebeko-1747141687.html
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла на 3,7 километра
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла на 3,7 километра - РИА Новости, 25.08.2021
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла на 3,7 километра
Вулкан Эбеко, расположенный на курильском острове Парамушир, утром в среду выбросил столб пепла на 3,7 километра, сообщает Камчатская группа реагирования на... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T09:57
2021-08-25T09:57
2021-08-25T11:35
общество
северо-курильск
российская академия наук
парамушир
эбеко
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 авг — РИА Новости. Вулкан Эбеко, расположенный на курильском острове Парамушир, утром в среду выбросил столб пепла на 3,7 километра, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН."Согласно визуальным данным вулканологов из Северо-Курильска (Парамушир), высота пеплового выброса составила до 3,7 километра над уровнем моря", — говорится в сообщении.Пепловый шлейф, по данным ученых, распространился на десять километров к юго-востоку от вулкана.По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет, сообщили в региональном главке МЧС.Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на Эбеко продолжаются с 20 октября 2016 года. Это нормальная деятельность для вулкана. Рекордный выброс на Эбеко зарегистрирован 31 августа 2018-го. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского.
https://ria.ru/20210325/vulkan-1602765555.html
https://ria.ru/20210813/vulkan-1745570586.html
северо-курильск
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Вулкан Эбеко на Курилах выбросил огромный столб пепла
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил огромный столб пепла
2021-08-25T09:57
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общество, северо-курильск, российская академия наук, парамушир, эбеко
09:57 25.08.2021 (обновлено: 11:35 25.08.2021)
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла на 3,7 километра
Вулкан Эбеко, расположенный на острове Парамушир, выбросил столб пепла на 3,7 километра