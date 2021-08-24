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Названы вакансии для молодых работников с самыми высокими зарплатами
Названы вакансии для молодых работников с самыми высокими зарплатами - РИА Новости, 24.08.2021
Названы вакансии для молодых работников с самыми высокими зарплатами
Высокие зарплаты в России предлагают молодым пекарям, официантам, слесарям-сантехникам, свидетельствует исследование "Работа.ру", которое есть у РИА Новости. РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T06:07
2021-08-24T09:23
экономика
зарплата
россия
общество
навигатор абитуриента
кем стать
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Высокие зарплаты в России предлагают молодым пекарям, официантам, слесарям-сантехникам, свидетельствует исследование "Работа.ру", которое есть у РИА Новости.Молодежи обычно предлагают вакансии, которые не требуют большого опыта, позволяют повышать квалификацию за счет работодателя, а также совмещать работу с учебой.Заработок от 160 тысяч рублей может получить программист С++ в московской компьютерной компании. От соискателя требуется знание принципов объектно-ориентированного программирования, технологии COM, языков С/С++, SQL и библиотек доступа к данным, а также опыт работы с реляционными СУБД. Компания предоставляет сотрудникам бесплатные обеды, а также обеспечивает иногородним специалистам комфортабельное общежитие.До 150 тысяч рублей предлагают инженеру-конструктору в Санкт-Петербурге. В обязанности сотрудника будет входить создание рабочих чертежей для производства и проведение расчета стоимости заказа. Компания компенсирует сотрудникам затраты на мобильную связь и горюче-смазочные материалы.От 100 тысяч рублей в месяц может зарабатывать сервис-менеджер по холодильному оборудованию в Новосибирске. Вакансия предполагает ежедневные выплаты и выбор графика работы.В Краснодаре требуется слесарь-сантехник, которому готовы платить до 100 тысяч рублей в месяц. Работодатель подбирает заявки для сотрудников с учетом места проживания. Вакансия предполагает ежедневные и еженедельные выплаты.До 100 тысяч рублей может заработать и официант в Казани. Среди требований к соискателю — знание принципов обслуживания, основных блюд и напитков, а также дипломатичность и грамотная речь. Работнику предстоит обслуживать столы, поддерживать чистоту, общаться с гостями, готовить коктейли и решать конфликтные ситуации. Предполагается работа в ночную смену.Столько же может зарабатывать комплектовщик на складе автомобильных запчастей в Екатеринбурге. Иногородним сотрудникам работодатель готов предоставить жилье.До 100 тысяч рублей также может получать мебельщик в Ростове-на-Дону. В компании, как следует из вакансии, регулярно проводятся корпоративные мероприятия.В Сочи требуется пекарь, которому готовы платить до 80 тысяч рублей в месяц. В обязанности сотрудника входит приготовление вкусных и красивых хлебобулочных и кондитерских изделий.
https://ria.ru/20210823/ekonomika-1746827713.html
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РИА Новости
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экономика, зарплата, россия, общество, навигатор абитуриента, кем стать
06:07 24.08.2021 (обновлено: 09:23 24.08.2021)
 
Названы вакансии для молодых работников с самыми высокими зарплатами

Исследование: высокие зарплаты в России предлагают молодым пекарям, официантам, слесарям

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 2000 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Высокие зарплаты в России предлагают молодым пекарям, официантам, слесарям-сантехникам, свидетельствует исследование "Работа.ру", которое есть у РИА Новости.
Молодежи обычно предлагают вакансии, которые не требуют большого опыта, позволяют повышать квалификацию за счет работодателя, а также совмещать работу с учебой.
Заработок от 160 тысяч рублей может получить программист С++ в московской компьютерной компании. От соискателя требуется знание принципов объектно-ориентированного программирования, технологии COM, языков С/С++, SQL и библиотек доступа к данным, а также опыт работы с реляционными СУБД. Компания предоставляет сотрудникам бесплатные обеды, а также обеспечивает иногородним специалистам комфортабельное общежитие.
До 150 тысяч рублей предлагают инженеру-конструктору в Санкт-Петербурге. В обязанности сотрудника будет входить создание рабочих чертежей для производства и проведение расчета стоимости заказа. Компания компенсирует сотрудникам затраты на мобильную связь и горюче-смазочные материалы.
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От 100 тысяч рублей в месяц может зарабатывать сервис-менеджер по холодильному оборудованию в Новосибирске. Вакансия предполагает ежедневные выплаты и выбор графика работы.
В Краснодаре требуется слесарь-сантехник, которому готовы платить до 100 тысяч рублей в месяц. Работодатель подбирает заявки для сотрудников с учетом места проживания. Вакансия предполагает ежедневные и еженедельные выплаты.
До 100 тысяч рублей может заработать и официант в Казани. Среди требований к соискателю — знание принципов обслуживания, основных блюд и напитков, а также дипломатичность и грамотная речь. Работнику предстоит обслуживать столы, поддерживать чистоту, общаться с гостями, готовить коктейли и решать конфликтные ситуации. Предполагается работа в ночную смену.
Столько же может зарабатывать комплектовщик на складе автомобильных запчастей в Екатеринбурге. Иногородним сотрудникам работодатель готов предоставить жилье.
До 100 тысяч рублей также может получать мебельщик в Ростове-на-Дону. В компании, как следует из вакансии, регулярно проводятся корпоративные мероприятия.
В Сочи требуется пекарь, которому готовы платить до 80 тысяч рублей в месяц. В обязанности сотрудника входит приготовление вкусных и красивых хлебобулочных и кондитерских изделий.
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