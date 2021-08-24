https://ria.ru/20210824/robototekhnika-1746876117.html

Евгений Дудоров: пора говорить о создании в РФ департамента робототехники

Евгений Дудоров: пора говорить о создании в РФ департамента робототехники - РИА Новости, 24.08.2021

Евгений Дудоров: пора говорить о создании в РФ департамента робототехники

Двадцать второго августа 2019 года на орбиту отправился первый российский антропоморфный робот-космонавт "Федор". На борту Международной космической станции он... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T11:00

2021-08-24T11:00

2021-08-24T10:59

интервью

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

международная космическая станция (мкс)

фонд перспективных исследований

илон маск

евгений дудоров

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Двадцать второго августа 2019 года на орбиту отправился первый российский антропоморфный робот-космонавт "Федор". На борту Международной космической станции он провел две недели, участвуя в различных экспериментах. После его возвращения на Землю полученный опыт планируется применить при создании следующих отечественных роботов-космонавтов. На днях "Роскосмос" передал в Магнитогорск – на родину робота – спускаемую капсулу космического корабля "Союз", в котором летал "Федор". О перспективах использования робототехники в космосе, экономике и военном деле, а также необходимости учреждения государственного органа по координации развития робототехники в стране в интервью специальному корреспонденту РИА Новости Дмитрию Струговцу рассказал исполнительный директор НПО "Андроидная техника", один из разработчиков робота "Федор" Евгений Дудоров.– Прошло два года с полета робота "Федора" в космос. Расскажите, что из реализованного в его полете нашло или найдет применение в дальнейших разработках? Был ли полет полезен и чем для развития отечественной робототехники?– В результате эксперимента мы получили уникальные материалы о функционировании антропоморфного робота в условиях микрогравитации, подготовлен научно-технический отчет, который лег в основу технического задания для создания следующего космического робота в рамках проекта "Теледроид". Это робототехнический комплекс для работы в открытом космосе. Робот "Федор" такого не мог, поскольку изначально не создавался для этих задач.По результатам полета сделаны следующие выводы. Во-первых, роботы могут быть интегрированы в пилотируемые корабли и орбитальные станции и обеспечивать заданную функциональность. Во-вторых, признано перспективным выбранное направление исследований применения робототехники для поддержки экипажей внутри космических станций и кораблей. В-третьих, определено, что для применения антропоморфных роботов в условиях орбитальных станций потребуется провести доработки текущих систем робота и, возможно, инфраструктуры станции. Дальнейшее развитие космических экспериментов с антропоморфными роботами будет направлено на разработку техники для поддержки деятельности космонавтов в открытом космосе, на лунной орбитальной станции и напланетных базах. Это направление связано с повышением функциональности и автономности таких роботов за счет использования технологий искусственного интеллекта.Дополнительно отмечу, что полет робота "Федор" имел очень существенный социальный эффект. Космический эксперимент с антропоморфным роботом Skybot F-850 является демонстрацией компетентности российских специалистов в области реализации не имеющих аналогов в мире экспериментов. Он получил широкое освещение в средствах массовой информации, привлек интерес общественности разных возрастов к робототехнике.– В каком состоянии находится сейчас проект "Теледроид"? Решено ли, куда он в итоге отправится, на МКС или на российскую орбитальную станцию? Нет ли каких-либо проблем с реализацией проекта?– Работы по проекту "Теледроид" ведутся в соответствии с намеченными этапами. Каких-либо трудностей с реализацией мы на данный момент не видим, стараемся придерживаться намеченного плана. Относительно финансирования проекта каких-либо вопросов тоже нет. Что касается места его дислокации во время проведения космического эксперимента, пока никаких изменений не намечается. План отправить его на МКС остается в силе. Это, в том числе, связано с тем, что одной из планируемых "базовых" точек крепления робота является европейская рука-манипулятор ERA, которую в скором времени установят на модуле "Наука" российского сегмента станции. Использование манипулятора как средства переноса робота по поверхности станции существенно расширяет возможности его применения. По сути, мы сможем работать в любом месте поверхности станции, куда дотянется манипулятор, тем самым помогая или даже заменяя выходы в открытый космос экипажа.Срок проведения космического эксперимента на данный момент не установлен, скорее всего это 2025 год или чуть позже. Все зависит от программы запусков к МКС. Точно можно сказать, что весь 2024 год мы вместе с космонавтами и другими специалистами ракетно-космической отрасли будем проводить наземную отработку перед отправкой робота в космос.– В прошлом году "Роскосмос" утвердил дорожную карту развития робототехники космического назначения на ближайшую перспективу. Что она предусматривает? Планируются ли совместные проекты НПО "Андроидная техника" и производителя лунных станций и легендарных луноходов НПО им. Лавочкина?– В утвержденной дорожной карте целевых работ по робототехнике на борту МКС представлены три проекта. Во-первых, проект "Трибокосмос" по оценке влияния факторов космического пространства на изнашивание антифрикционных и износостойких материалов. Во-вторых, проект "Контур-3", нацеленный на оценку возможности управления космонавтами с орбиты расположенным на Земле робототехническим комплексом. В-третьих, проект "Теледроид". Работы по лунной программе и другим направлениям сюда не включены.В настоящий момент мы с коллегами из ЦНИИмаш, НПО им. Лавочкина, Института космических исследований РАН, РКК "Энергия", Центра подготовки космонавтов и ЦНИИ робототехнических комплексов обсуждаем необходимость разработки "большой" "дорожной карты", а может быть даже стратегии развития робототехники в космосе.В перспективных программах пилотируемого освоения Луны и других объектов Солнечной системы вне зависимости от выбранных сценариев потребуется использование робототехнических систем космического назначения. Это все понимают, поэтому в ближайшее время будем обсуждать этот вопрос с "Роскосмосом".– Все чаще в материалах СМИ всплывает тема замещения роботами человеческих профессий. Как вы думаете, в каких профессиях люди будут первыми замещены на робототехнику?– Говорить о скором массовом замещении роботами человеческих профессий пока преждевременно, этот процесс будет итерационным и не очень быстрым. Необходимо понимать, что уже сегодня большое количество рабочих мест в мире заменено роботами. В основном они выполняют рутинные операции на конвейерных производствах. В условиях недетерминированной среды роботов пока немного, и это объясняется сложностью условий их эксплуатации. Пока мы не создадим реальные алгоритмы блоков искусственного интеллекта, роботы не получат повсеместного применения.– Можете оценить потенциал представленного Илоном Маском на днях робота? Не получится ли так, что как Tesla потеснила других автопроизводителей, как SpaceX потеснил Россию и Европу на рынке коммерческих пусковых услуг, так и роботы Маска займут львиную долю сервисных роботов? Стоит ли роботу "Федору" уже начинать боятся за перспективы отечественной робототехники?– Современный уровень технологий определяется в большей степени тем ресурсом, который на нее возможно потратить. Если Маск заявил о создании робота, значит он скорее всего будет создан, а вот будет ли он соответствовать заявленным техническим характеристикам и функционалу – это пока большой вопрос и, возможно, пиар-акция. Помимо аппаратной реализации робота необходимо решить ряд ключевых технологических задач: обеспечить устойчивую работу системы динамического равновесия и перемещения, адекватное восприятие информации с выдачей обратной связи, обеспечить функционал захватных устройств и многое другое. На реализацию этих задач потребуется несколько лет и усилия большого числа разработчиков. Для Boston Dynamics этот путь занял больше 30 лет и продолжается по сегодняшний день.Заявление Маска о создании антропоморфного робота ожидаемо по нескольким факторам. Первое: ему необходима новая высокотехнологичная ниша с перспективой выхода на массовый рынок в ближайшие 10-20 лет. Второе: уровень технологий уже позволяет создавать приемлемые робототехнические устройства. Третье: общество уже готово к такого рода решениям, уровень шока новизны снижен до приемлемого состояния. Четвертое: любое освоение Луны и Марса не может быть выполнено без применения роботов. Пятое: вся инфраструктура для изготовления, продажи и обслуживания антропоморфных роботов у компании Tesla уже есть.В целом, следует отметить, что автомобильные компании больше всего готовы к бизнесу, связанному с антропоморфными роботами ввиду схожести инфраструктуры и решений. Об этом свидетельствует и приобретение Hyundai компании Boston Dynamics. В ближайшее время я ожидаю схожих покупок со стороны лидеров автомобильной отрасли. В наших условиях очень сложно конкурировать с подобными зарубежными автогигантами. Российский бизнес, в том числе автомобильный, не готов вкладываться в развитие робототехники и ее технологий. Остается только обсуждать партнерство с государством.– Насколько активно в России идет внедрение робототехники? Можно ли его сравнить с уровнем внедрения робототехники в других странах?– Если верить статистике, представленной Международной федерацией робототехники, в 2019 году в мире объем продаж промышленных роботов вышел на уровень 16,5 миллиардов долларов США, за год установлено 422 тысячи роботов, а их общее число достигло 2,4 миллиона единиц. Объем мирового рынка сервисных роботов оценивается Research and Markets в 14,1 миллиарда долларов. В среднем в мире на 10 тысяч человек приходится 99 роботов, в некоторых странах, таких как Южная Корея, этот показатель составляет 800 роботов на 10 тысяч населения. В России в 20 раз меньше – всего пять роботов на 10 тысяч человек. Всем понятно, что через 10-20 лет робототехника будет определять уровень конкурентоспособности стран. Нам пора задуматься.Сейчас внедрение робототехники происходит в самых разных отраслях: металлургическая и горная промышленность, машиностроение, медицина, космос, атомная промышленность, транспорт и многое другое. В РФ около 200 предприятий, занимающихся разработкой, производством и интеграцией робототехники (для примера, в Китае около 1000 таких компаний). Большая часть компаний – стартапы, которые представлены на рынке 1-3 года, и только 5-10% – зрелые компании с более чем 10-летней историей. Отставание России от мирового уровня в разработках компонентов робототехнических комплексов оценивается в среднем в 5-7 лет. Таким образом, сегодня требуется реализация мер, направленных на сокращение данного отставания и разработку типовых рядов робототехнических комплексов различного базирования и их компонентов.Актуальность развития отечественной робототехники, в том числе военной, обусловлена географическими, демографическими, внешнеполитическими и технологическими факторами. Обстановка в современном мире, характеризующаяся обострением политической, экономической борьбы, распространением санкционных действий, ростом числа локальных военных конфликтов, требует быстрого и продуктивного приложения усилий в области создания высокотехнологичных робототехнических комплексов и систем. Динамика предложений на рынке отечественной робототехники в настоящее время отстает как от внутреннего спроса, так и от предложений зарубежных конкурентов.– Каков процент импортного оборудования в используемых в России робототехнических комплексах?– Все индивидуально. В зависимости от типа и назначения роботов процент применяемых комплектующих импортного производства может варьироваться от 3-4% до 90%, а в некоторых случаях и вовсе детали импортного производства отсутствуют. Для робототехники военного и космического назначения компоненты и комплектующие импортного производства практически не применяются, за исключением специально разрешенных компонентов, прошедших специальную сертификацию. Мы стремимся использовать самые передовые разработки, но в случае отсутствия возможности их приобретения создаем собственные решения. Например, так мы разработали собственную линейку бесколлекторных радиальных электродвигателей мощностью до 1 кВт и производим их серийно. Сейчас осваиваем серийное производство электродвигателей с аксиальным магнитным потоком. Мощность у этих двигателей уже доходит до 200 кВт.– Какие программы по созданию роботов различного назначения сейчас реализуются в России, и насколько успешно, на ваш взгляд, проводится их выполнение?– Существует целый ряд программ, которые так или иначе касаются робототехники. Это и концепция развития регулирования отношений в сфере технологий искусственного интеллекта и робототехники на период до 2024 года, и указы президента, и национальные проекты "Наука" и "Цифровая экономика", а также ряд иных нормативно-правовых актов.В государственных корпорациях "Росатом", "Ростех", "Роскосмос" и других также существуют собственные программы развития робототехники и технологий искусственного интеллекта, которые в значительной части расходятся между собой, а в какой-то части дублируют друг друга. В настоящий момент Фондом перспективных исследований и Советом РАН сделаны попытки создания специализированных программ, соответственно, "Технологии робототехнических комплексов" и "Стратегия развития робототехники в Российской Федерации на период до 2030 года". Удастся ли увязать и согласовать все эти программы, пока сказать сложно, еще сложнее предсказать, будут ли эти программы профинансированы. Мы сейчас находимся в такой ситуации, что о робототехнике говорят все и везде, но она в России "без головы". Она, с одной стороны, везде, и в то же время нигде. Так сказать, "размазана" тонким слоем по ряду министерств и корпораций, а по факту никем не консолидирована и не управляема.– Учитывая, как активно внедряется робототехника в экономику, как активно ее стали применять в боевых действиях у границ России, нет ли необходимости начать государственный проект, аналогичный советскому атомному или космическому, с созданием министерства или госкорпорации робототехники?– Все верно. Робототехника представляет собой комплексную и динамично развивающуюся отрасль, которая структурно находится в стадии становления. Назрела необходимость создания отдельной структуры, основными функциями которой должны стать создание условий для взаимодействия разработчиков с конечными заказчиками, популяризация и развитие отечественной робототехники в стране и за ее пределами, ведение открытой базы отечественных компаний и продуктов робототехнической промышленности, централизация процессов разработки и внедрения робототехнических решений в различных отраслях промышленности и социальной сферы, координация программ и стратегий развития робототехники и ее компонентной базы по отраслям промышленности и другие. Может быть и рано говорить о министерстве робототехники, но вполне возможно говорить, например, о создании департамента "Технологии робототехники и базовых элементов" в структуре Минпромторга.

https://ria.ru/20210511/marka-1731815513.html

https://ria.ru/20201210/rabototekhnika-1588527925.html

https://ria.ru/20210820/robot-1746488310.html

https://ria.ru/20210212/roboty-1597133701.html

https://ria.ru/20210713/promobot-1741038630.html

https://ria.ru/20210712/opaseniya-1740922332.html

https://ria.ru/20210823/tekhnologii-1746915840.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), международная космическая станция (мкс), фонд перспективных исследований, илон маск, евгений дудоров