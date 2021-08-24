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Наука
https://ria.ru/20210824/misis-1746858407.html
В России изучили поведение наночастиц в живых клетках
В России изучили поведение наночастиц в живых клетках - РИА Новости, 24.08.2021
В России изучили поведение наночастиц в живых клетках
Российские ученые предложили новый подход к оценке параметров диффузионного движения наночастиц в цитоплазме живых клеток. Они утверждают, что понимание... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T08:00
2021-08-24T08:00
наука
медицина
мисис
российская академия наук
курчатовский институт
навигатор абитуриента
университетская наука
здоровье
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Российские ученые предложили новый подход к оценке параметров диффузионного движения наночастиц в цитоплазме живых клеток. Они утверждают, что понимание особенностей протекания этого процесса поможет существенно продвинуться в диагностике и лечении многих заболеваний. Исследование опубликовано в Journal of Physical Chemistry Letters.В современной медицине для диагностики и терапии различных заболеваний применяются препараты с размером частиц от 1 до 100 нанометров (1 нанометр равен 10-9 метра) во всех трех измерениях (наночастицы). Однако высокая концентрация в живых клетках различных макромолекул — белков, полисахаридов и нуклеиновых кислот, известная также как "макромолекулярное скопление", значительно затрудняет понимание химических и биологических процессов с участием наночастиц в живом организме.Из-за уменьшения свободного объема клеточного раствора вследствие скопления макромолекул, наночастицы теряют способность к нормальному распределению (диффузии) в клеточной среде и ведут себя радикально иначе, чем в пробирке. Это, в свою очередь, влияет на результаты лабораторных исследований (in vitro) наночастиц в разбавленных растворах, которые могут сильно отличаться от того, что на самом деле происходит в живых клетках (in vivo). А качество медицинской диагностики напрямую зависит от изучения поведения наночастиц, которые вводятся в организм в качестве диагностического агента, в условиях "переполненности".Сегодня, по словам исследователей, для оценки параметров диффузии частиц чаще всего применяются методы флуоресцентной корреляционной спектроскопии и динамического рассеяния света.Оба метода имеют ряд существенных недостатков, влияющих на точность измерений, если речь идет о мультикомпонентных растворах с высокой макромолекулярной скученностью, таких как, например, плазма крови человека. Поскольку агрегация наночастиц существенно влияет на их поведение и в пробирке, и в живом организме, необходимо установить точные параметры их диффузии и гидродинамических показателей для корректной интерпретации экспериментальных результатов.Ученые НИТУ "МИСиС", МГУ им. М.В. Ломоносова, НИЦ "Курчатовский институт", физико-технологического института РАН и РХТУ им. Д.И. Менделеева предложили использовать для анализа и оценки параметров диффузии и гидродинамических свойств наночастиц мессбауэровскую спектроскопию — метод ядерного гамма-резонанса, популярный в физическом материаловедении, геологии и химии.Отличительная черта мессбауэровской спектроскопии — ее избирательная чувствительность к изотопу железа-57, которая позволяет точно определить коэффициент диффузии железосодержащих наночастиц различного размера практически в любой среде, независимо от прозрачности и состава раствора, концентрации компонентов или типа "скучковавшихся" макромолекул.Эта особенность мессбауэровской спектроскопии позволяет проводить точный анализ поведения железосодержащих наночастиц, которые широко применяются в медицине для адресной доставки лекарств, проведения диагностики методом магнитно-резонансной томографии (МРТ) или лечения методом гипертермии.Для использования в качестве опытных образцов ученые синтезировали наночастицы на основе феррита кобальта с размером, сопоставимым с размером белков крови. При синтезе наночастиц использовался изотоп железа-57.Применение мессбауэровской микроскопии, по его словам, позволяет точно определять параметры диффузии металлосодержащих наночастиц в многокомпонентной среде, и поможет ученым значительно продвинуться в разработке эффективных методов диагностики и лечения многих заболеваний.
https://na.ria.ru/20150518/1064497106.html
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медицина, мисис, российская академия наук, курчатовский институт, навигатор абитуриента, университетская наука, здоровье, россия, москва
08:00 24.08.2021
 

В России изучили поведение наночастиц в живых клетках

© Предоставлено пресс-службой НИТУ "МИСиС" Наночастицы в крови
Наночастицы в крови
© Предоставлено пресс-службой НИТУ "МИСиС"
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Российские ученые предложили новый подход к оценке параметров диффузионного движения наночастиц в цитоплазме живых клеток. Они утверждают, что понимание особенностей протекания этого процесса поможет существенно продвинуться в диагностике и лечении многих заболеваний. Исследование опубликовано в Journal of Physical Chemistry Letters.
В современной медицине для диагностики и терапии различных заболеваний применяются препараты с размером частиц от 1 до 100 нанометров (1 нанометр равен 10-9 метра) во всех трех измерениях (наночастицы). Однако высокая концентрация в живых клетках различных макромолекул — белков, полисахаридов и нуклеиновых кислот, известная также как "макромолекулярное скопление", значительно затрудняет понимание химических и биологических процессов с участием наночастиц в живом организме.
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Из-за уменьшения свободного объема клеточного раствора вследствие скопления макромолекул, наночастицы теряют способность к нормальному распределению (диффузии) в клеточной среде и ведут себя радикально иначе, чем в пробирке. Это, в свою очередь, влияет на результаты лабораторных исследований (in vitro) наночастиц в разбавленных растворах, которые могут сильно отличаться от того, что на самом деле происходит в живых клетках (in vivo). А качество медицинской диагностики напрямую зависит от изучения поведения наночастиц, которые вводятся в организм в качестве диагностического агента, в условиях "переполненности".
Сегодня, по словам исследователей, для оценки параметров диффузии частиц чаще всего применяются методы флуоресцентной корреляционной спектроскопии и динамического рассеяния света.
Оба метода имеют ряд существенных недостатков, влияющих на точность измерений, если речь идет о мультикомпонентных растворах с высокой макромолекулярной скученностью, таких как, например, плазма крови человека. Поскольку агрегация наночастиц существенно влияет на их поведение и в пробирке, и в живом организме, необходимо установить точные параметры их диффузии и гидродинамических показателей для корректной интерпретации экспериментальных результатов.
Ученые НИТУ "МИСиС", МГУ им. М.В. Ломоносова, НИЦ "Курчатовский институт", физико-технологического института РАН и РХТУ им. Д.И. Менделеева предложили использовать для анализа и оценки параметров диффузии и гидродинамических свойств наночастиц мессбауэровскую спектроскопию — метод ядерного гамма-резонанса, популярный в физическом материаловедении, геологии и химии.
Отличительная черта мессбауэровской спектроскопии — ее избирательная чувствительность к изотопу железа-57, которая позволяет точно определить коэффициент диффузии железосодержащих наночастиц различного размера практически в любой среде, независимо от прозрачности и состава раствора, концентрации компонентов или типа "скучковавшихся" макромолекул.
© Предоставлено пресс-службой НИТУ "МИСиС" Многослойные молекулярные структуры
Многослойные молекулярные структуры
1 из 2
Многослойные молекулярные структуры
© Предоставлено пресс-службой НИТУ "МИСиС"
© Фото : Предоставлено пресс-службой НИТУ "МИСиС" Научный коллектив лаборатории "Биомедицинские наноматериалы"
Научный коллектив лаборатории Биомедицинские наноматериалы
2 из 2
Научный коллектив лаборатории "Биомедицинские наноматериалы"
© Фото : Предоставлено пресс-службой НИТУ "МИСиС"
1 из 2
Многослойные молекулярные структуры
© Предоставлено пресс-службой НИТУ "МИСиС"
2 из 2
Научный коллектив лаборатории "Биомедицинские наноматериалы"
© Фото : Предоставлено пресс-службой НИТУ "МИСиС"
Эта особенность мессбауэровской спектроскопии позволяет проводить точный анализ поведения железосодержащих наночастиц, которые широко применяются в медицине для адресной доставки лекарств, проведения диагностики методом магнитно-резонансной томографии (МРТ) или лечения методом гипертермии.
Для использования в качестве опытных образцов ученые синтезировали наночастицы на основе феррита кобальта с размером, сопоставимым с размером белков крови. При синтезе наночастиц использовался изотоп железа-57.

"Для эффективной работы наночастиц очень важно доставить их через гистогематические барьеры к очагу заболевания. Хорошо исследован механизм пассивной доставки за счет проникновения наночастиц через поры диаметром 50-200 нанометров. Очевидно, что наночастицы большего размера не смогут эффективно проходить через поры меньшего размера и не будут рассматриваться в качестве потенциальных лекарственных препаратов. В нашей работе мы смогли показать, что традиционные методы, такие как метод динамического рассеяния света, могут "завышать" значения размера наночастиц, что приводит к неверной трактовке получаемых данных и возможной ложной отбраковке перспективных наночастиц," — рассказал автор исследования, инженер лаборатории "Биомедицинские наноматериалы" НИТУ "МИСиС" Алексей Никитин.

Применение мессбауэровской микроскопии, по его словам, позволяет точно определять параметры диффузии металлосодержащих наночастиц в многокомпонентной среде, и поможет ученым значительно продвинуться в разработке эффективных методов диагностики и лечения многих заболеваний.
Заведующий лабораторией биофизики НИТУ МИСиС Александр Ерофеев - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
28 апреля, 09:00Наука
Ученые предложили новый способ изучения "скелета" живых клеток
 
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